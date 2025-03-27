Yapay zeka devrimini başlatan AlexNet, artık herkesin erişiminde

Bu önemli gelişme, Bilgisayar Tarihi Müzesi (Computer History Museum) ve Google arasındaki iş birliği sayesinde gerçekleşti. Alex Krizhevsky tarafından yazılan ve ilk olarak 2012 yılında tanıtılan bu devrim niteliğindeki kod, artık GitHub üzerinden erişime açık durumda.
ChatGPT’den önce o vardı
AlexNet, bilgisayarların görüntü tanıma ve sınıflandırma yeteneğini radikal biçimde geliştiren bir sinir ağı olarak tarihe geçmiş durumda. Aslında sinir ağları fikri ve geri yayılım (backpropagation) algoritması gibi temel teoriler on yıllardır biliniyordu. Ancak iki kritik unsur eksikti: Bu sinir ağlarını eğitmek için devasa miktarda işlenebilir veri ve karmaşık hesaplamaları hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirecek donanım. Stanford'un ImageNet projesi ve Nvidia'nın CUDA GPU programlaması gibi girişimler nihayet bu önemli unsurları karşıladı.
CNN'ler o zamana kadar el yazısıyla yazılmış rakamları tanıma gibi görevleri yerine getirmede ümit verici başlangıçlar göstermişti, ancak o r hiçbir sektörde dönüşüme yol açmamıştı. Ancak AlexNet'in arkasındakiler CNN'ler de dahil olmak üzere sinir ağlarının tasarımını geliştirdiler ve Nvidia GPU çipleri üzerinde yaptıkları küçük deneylerle yapay nöron katmanlarının sayısının artırılmasının teorik olarak daha iyi sonuçlara yol açacağını buldular. Sutskever, yeterli beygir gücü ve eğitim verisi sağlandığında teorik çalışmanın çok daha büyük bir sinir ağına ölçeklendirilebileceğini düşünüyordu. Nitekim öyle de oldu. Sutskever şimdilerde SSI adlı şirketinde çalışıyor ve artık bu ölçeklemenin bittiğini söyleyerek yeni bir yöntem gerektiğini savunuyor.
AlexNet sayesinde görüntü tanıma, konuşma sentezi, müzik üretimi ve yaratıcı yazarlık gibi birçok alanda devrim niteliğinde gelişmeler yaşandı. Özellikle 2022 yılında piyasaya sürülen ChatGPT, bu evrimin zirvesi olarak kabul ediliyor. Şimdi günümüz için son derece basit olan AlexNet’in açık kaynak haline getirilmesi yapay zeka araştırmalarında şeffaflık ve bilgi paylaşımı açısından önemli bir durum. Bu sürecin kolay olmadığını belirtmekte de fayda var. Bilgisayar Tarihi Müzesi, Alex Krizhevsky, Geoffrey Hinton ve Google’ın hukuk ekibiyle beş yıl süren zorlu müzakereler yürüttü. Çünkü AlexNet'in fikri mülkiyet hakları Google'a aitti zira Google, Hinton, Krizhevsky ve Sutskever'in girişim şirketi DNNResearch'ü satın almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo