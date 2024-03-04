Tam Boyutta Gör Hindistan, yapay zeka konusundaki küresel tartışmalarda giderek daha aktif bir rol oynuyor. Güney Asya ülkesi son olarak büyük teknoloji şirketlerini, yeni yapay zeka modellerini kullanıma sunmadan önce hükümetten izin almaları konusunda uyaran bir açıklama yaptı.

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Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Cuma günü şirketlere yönelik bir uyarı yayınladı. Buna göre firmalardan hizmet veya ürünlerinin "herhangi bir önyargı veya ayrımcılığa izin vermediğinden ve seçim sürecinin bütünlüğünü tehdit etmediğinden" emin olmaları isteniyor.

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Rapor sunmaları istendi

Bakanlık tavsiyenin yasal bir bağlayıcılığı olmadığını kabul etse de, Hindistan BT Bakan Yardımcısı Rajeev Chandrasekhar bu uyarının gelecekteki düzenlemeleri işaret ettiğini söyledi. Deneyimli politikacı ayrıca "Bugün bunu bir tavsiye olarak yapıyoruz ve sizi buna uymaya çağırıyoruz" diyor.

Tavsiyede teknoloji şirketlerinden 15 gün içinde bakanlığa "Alınan Önlemler ve Durum Raporu" sunmaları talep ediliyor. Bu raporda şirketlerin, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelenin yanı sıra hizmetlerinin tarafsız ve objektif olduğunu göstermek için hangi adımları attıklarını açıklamaları gerekecek.

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Hindistan, hükümetten izinsiz yapay zeka çıkarılmasını yasaklıyor