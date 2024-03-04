Hindistan, hükümetten izinsiz yapay zeka çıkarılmasını yasaklıyor

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Cuma günü şirketlere yönelik bir uyarı yayınladı. Buna göre firmalardan hizmet veya ürünlerinin "herhangi bir önyargı veya ayrımcılığa izin vermediğinden ve seçim sürecinin bütünlüğünü tehdit etmediğinden" emin olmaları isteniyor.
Rapor sunmaları istendi
Bakanlık tavsiyenin yasal bir bağlayıcılığı olmadığını kabul etse de, Hindistan BT Bakan Yardımcısı Rajeev Chandrasekhar bu uyarının gelecekteki düzenlemeleri işaret ettiğini söyledi. Deneyimli politikacı ayrıca "Bugün bunu bir tavsiye olarak yapıyoruz ve sizi buna uymaya çağırıyoruz" diyor.
Tavsiyede teknoloji şirketlerinden 15 gün içinde bakanlığa "Alınan Önlemler ve Durum Raporu" sunmaları talep ediliyor. Bu raporda şirketlerin, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelenin yanı sıra hizmetlerinin tarafsız ve objektif olduğunu göstermek için hangi adımları attıklarını açıklamaları gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.