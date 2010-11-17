Mitsubishi'den 120Hz IPS panel kullanan 23-inç boyutunda LED backlit monitör

Japon elektronik üreticisi Mitsubishi, 23-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu. MDT231WG model adını taşıyan geniş ekran formundaki yeni monitör, 120Hz IPS panel kullanıyor ve LED backlit teknolojisini esas alıyor. 3D görüntüleme desteği sunuor ve GIGA Clear II imaj motoruna sahip olan monitör, entegre TV alıcısına da sahip.

Mitsubishi tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 5.5ms tepki süresi, 5000:1 karşıtlık oranı ve 350 cd/m2 parlaklık seviyesi ile gelen monitör, görüntü aktarımı için çift HDMI, D-Sub ve DVI ile birlikte S-Video ve optik portları üzerinde barındırıyor. 3 Watt gücünde iki hoparlör ve 5 Watt subwoofer'a sahip monitör, ön-siparişe sunulmuş durumda.

Mitsubishi MDT231WG'nin Japonya'daki ön-sipariş fiyati 1414 dolar olarak belirtiliyor.

http://en.akihabaranews.com/72412/displays/mitsubishi-introduces-high-end-all-in-one-monitor