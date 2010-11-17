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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mitsubishi'den 120Hz IPS panel kullanan 23-inç boyutunda LED backlit monitör

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
30,7b
1
32
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik üreticisi Mitsubishi, 23-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu. MDT231WG model adını taşıyan geniş ekran formundaki yeni monitör, 120Hz IPS panel kullanıyor ve LED backlit teknolojisini esas alıyor. 3D görüntüleme desteği sunuor ve GIGA Clear II imaj motoruna sahip olan monitör, entegre TV alıcısına da sahip.

Mitsubishi tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 5.5ms tepki süresi, 5000:1 karşıtlık oranı ve 350 cd/m2 parlaklık seviyesi ile gelen monitör, görüntü aktarımı için çift HDMI, D-Sub ve DVI ile birlikte S-Video ve optik portları üzerinde barındırıyor. 3 Watt gücünde iki hoparlör ve 5 Watt subwoofer'a sahip monitör, ön-siparişe sunulmuş durumda.

Mitsubishi MDT231WG'nin Japonya'daki ön-sipariş fiyati 1414 dolar olarak belirtiliyor.


http://en.akihabaranews.com/72412/displays/mitsubishi-introduces-high-end-all-in-one-monitor Yorum Yaz
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brev 7 yıl
Fiyatı çok yüksek,hatta FAHİŞ.Özellikleri ne olursa olsun.400$ deseniz anlıycam 1400$ ne olaki...
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killnOd 7 yıl brev
brev

Fiyatı çok yüksek,hatta FAHİŞ.Özellikleri ne olursa olsun.400$ deseniz anlıycam 1400$ ne olaki...

Cikmayan urunler pahali olsa ne olur ucuz olsa ne olur.Ne bu firmanin nede LG nin 2010 yilinda duyurduklari 240Hz lik ve 120Hz lik IPS leri daha piyasada goremedik.Olesine bir iki tane reklam amacli cikarmislardir belki.Adam gibi monitor cikarmamaya butun firmalar soz vermisler sanki.Piyasada bir tane birinci sinif lcd yok hepsinin eksikleri var hep ayni ve birbirini tekrar eden cop modeller dolu.Tabi insanlarda bu copleri aliyorlar ne yazikki.
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DH Misafiri 9 yıl
ips panelli bütün monitörlerin fiyatları bu aralıkta. 8-bit lik (eski teknoloji) s-ips ve yenisi h-ips paneller bilgisayar dükkanlarının 6 bitlik alt seviye monitrleri satarken söylediğinin aksine gerçek 16 milyon rengi gösterebilme özelliğine sahiptirki bu oyuncular için hiç bir anlam taşımaz. aksine bu tür panellerin tepki hızları (hep duyduğumuz 2ms, 5 ms gibi değerler) 6-bitlik alt seviye monitörlere göre çok daha düşüktür. rahat film seyredilemez, hızlı sahnelerde rahatsızlık verecek derecede izler görünür. Bu paneller profesyonel grafik kullanımına göre üretilen modellerdirki (bu monitrü aldıktan sonra birde kalibrasyon aleti alarak kalibre edilmesi gereklidir) sizin için RGB değerlerinde 255 beyazla 254 grisi arasındaki farkı görmenin bir anlamı yoksa bu panele sahip bir monitör almanızında bir okadar anlamı yoktur... profesyonel ekran kartlarının daha düşük özelliklere sahip olmasına rağmen kendisinden çok daha marifetli ve güçlü oyun ekran kartlarından 500-1000 dolar daha pahallıya satılması durumuyla aynı durum bu. fiyata tepki vermek yerine ihtiyacınızı belirleyip ona göre kendinize uygun seçim yapmak lazım.
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OverClocK1ng 9 yıl
DH Misafiri
ips panelli bütün monitörlerin fiyatları bu aralıkta. 8-bit lik (eski teknoloji) s-ips ve yenisi h-ips paneller bilgisayar dükkanlarının 6 bitlik alt seviye monitrleri satarken söylediğinin aksine gerçek 16 milyon rengi gösterebilme özelliğine sahiptirki bu oyuncular için hiç bir anlam taşımaz. aksine bu tür panellerin tepki hızları (hep duyduğumuz 2ms, 5 ms gibi değerler) 6-bitlik alt seviye monitörlere göre çok daha düşüktür. rahat film seyredilemez, hızlı sahnelerde rahatsızlık verecek derecede izler görünür. Bu paneller profesyonel grafik kullanımına göre üretilen modellerdirki (bu monitrü aldıktan sonra birde kalibrasyon aleti alarak kalibre edilmesi gereklidir) sizin için RGB değerlerinde 255 beyazla 254 grisi arasındaki farkı görmenin bir anlamı yoksa bu panele sahip bir monitör almanızında bir okadar anlamı yoktur... profesyonel ekran kartlarının daha düşük özelliklere sahip olmasına rağmen kendisinden çok daha marifetli ve güçlü oyun ekran kartlarından 500-1000 dolar daha pahallıya satılması durumuyla aynı durum bu. fiyata tepki vermek yerine ihtiyacınızı belirleyip ona göre kendinize uygun seçim yapmak lazım.

Dostum beni sen de tanıyorsun. Bilmediğim konuda konuşmam. Senin de kendince haklı olduğun yerler olsa da ben yazdığım sözün arkasındayım.

"Profesyonel" diyorsun.

Japon elektronik üreticisi Mitsubishi, 23-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu. MDT231WG model adını taşıyan geniş ekran formundaki yeni monitör, 120Hz IPS panel kullanıyor ve LED backlit teknolojisini esas alıyor. 3D görüntüleme desteği sunuor ve GIGA Clear II imaj motoruna sahip olan monitör, entegre TV alıcısına da sahip.
Mitsubishi tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 5.5ms tepki süresi, 5000:1 karşıtlık oranı ve 350 cd/m2 parlaklık seviyesi ile gelen monitör, görüntü aktarımı için çift HDMI, D-Sub ve DVI ile birlikte S-Video ve optik portları üzerinde barındırıyor. 3 Watt gücünde iki hoparlör ve 5 Watt subwoofer'a sahip monitör, ön-siparişe sunulmuş durumda.
Mitsubishi MDT231WG'nin Japonya'daki ön-sipariş fiyati 1414 dolar olarak belirtiliyor.

Bak bakalım yukarıdaki sözlerin içerisinde renk paleti ile ilgili bilgiler falan verilmiş mi? Veya bak bakalım "Entegre TV alıcısına sahip" diyor. KDV Dahil 2400 lira vereceksem TV izlemek için gider dediğim gibi yaparım. Sen hiç profesyonel monitör alacak olup ta içinde entegre tv alıcısı veya hoparlör arayan designer gördün mü bilmiyorum ama ben görmedim.

Oku bak aşağıdaki yazılı olanlarda hiç tasarım ile alakalı birşey geçiyor mu ? Bak sen ne güzel demişsin. Oyuncular için hiçbir anlam taşımaz diye. Oku şunu. Oyunculardan bahsediyor:

"Mitsubishi Electric new VISEO series MDT231WG is the company latest 23″ High-End Monitor to be introduced on the Japanese Market.
Made to fit all your video needs ranging from Video Games, Movies and basic computer usages the MDT231WG features the best that Mitsubishi has to offer, including a gorgeous design and integrated 2x3w speaker and 5w subwoofer, an 120Hz IPS led backlight full HD panel as well as Mitsubishi MPIII and GIGA Clear II image engine.
Both Mitsubishi MPIII and GIGA Clear II image engine give of screen not only better colors but also sharper details and more contrast a well a being capable to keep-up with different video games by offering 3 different game Mode depending of the games your are playing.
Our MDT231WG offers. 178-degree view angle (Left/Right – Up/Down), a 5.5ms response time (Color), a 350cd/m2 brightness and. 5000:1 contrast ratio (900:1 CRO).
Made for everyone and for everything the MDT231WG comes fully loaded with an pivotal stand, two HDMI port, D5 Japanese digital port, S-Video, component, D-SUB, DVI-D, analog audio in/out and event an optical port."

Tasarımla alakalı çıkmış monitörleri gördük. EiZO olsun Lacie olsun hiçbirisine bir şey dedim mi? Tamam özellikleri iyi olabilir ama ben film izleyeceğim veya oyun oynayacağım diye kalkıp buna 2400 lira para vermem. Gider plazma alırım. Design için alacaksam renk paleti ile alakalı özelliklerine falan bakar alırım.

Kalkıp ta 2200 Liraya IPS panelli 1500 ansi lümen parlaklığa sahip, 0.001ms tepki süreli, 42" boyutunda olup, 40.000:1 gerçek kontrastı ile yukarıdaki monitörü kat kat katlayan (PLAZMA Farkı) , 600Hz Subpixel özellikli, G13 Nesil NeoPDP Plazma varken 2400 lira verip yukarıdakini almam. Haa belki sen bana diyeceksin elma ile armutu kıyaslıyorsun diye ama bence öyle değil. Hiçbir zaman hiçbir LCD veya LED bir ekran NeoPDP Plazma ile karşılaştırılamaz, yanına bile yaklaşamaz...

Bir incele istersen...

TX-P42GW20 diye arat...
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mavizaman 9 yıl
forumda panel tiplerinden bihaber kullanıcıların olması yanlış yorumları görmemize yol açıyor.
ips panel için 1400$ gayet normal nir fiyattır.
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OverClocK1ng 9 yıl
mavizaman
forumda panel tiplerinden bihaber kullanıcıların olması yanlış yorumları görmemize yol açıyor.
ips panel için 1400$ gayet normal nir fiyattır.

Haklısın bilgisizliğimden öyle konuşuyorum. Cahilliğime ver.

Batuist
Arkadaşım zaten 3D olmasa bile o ips panel monitörler o fiyata satılıyor!!!!! fiyatı uçuran 3d özelliği değil artı ips ilk gördüğüm 3d monitör..
bknz:ips panel monitörler...!!!

Yaa Batuist. Beni iyi kötü tanıyorsun. Forumlarda yazdığım mesajları da görüyorsun. Ben de seninkileri görüyürum ve seni biliyorum. En azından birbirimizi tanıyoruz kullanıcı olarak.

Bari sen yapma.

Birşey yazdıysam bir bildiğim vardır. Tartışmamak için uzatmayacağım. Hayırlı bayramlar herkese..
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muratcan444 9 yıl
mavizaman

forumda panel tiplerinden bihaber kullanıcıların olması yanlış yorumları görmemize yol açıyor.

ips panel için 1400$ gayet normal nir fiyattır.


cok dogru bir tespit

ips panel icin hakkaten ucuz bile denebilir eizo apple cinema hp dell ips fiyatlarina bir goz atin sonra 1400 dolar pahalimiymi$ =) keske 1400 e turkiyeye gelse dersiniz sizin kullandiginiz 300-400 liralik lcd led(tn panel) lerde sagdan soldan goruntu gorunmez gorunse renkler soluk cansiz secilmez secsen colour correctionda yetersiz ayarlar tat wermez onlara nazaran cok iyi bir paneldir ips profesyonel islere yonelik tasarlanmaktadir oyun icin degil tasarim icin fln kullanilmaktadir

ayrica kac tane 3d ips panelli led/lcd monitor varki piyasada ?
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::Ashes:: 9 yıl
çok iyi bir monitör ancak 5.5ms olması mümkün değil gibi geldi bana GTG olaraktır sanırım..
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Batuist 9 yıl
Mükemmel özellikler.. 120Hz ve ips panel sanırım bir ilk.. artı 350cd çok iyi bir değer.. fiyat ise bu monitör için mükemmel.. ben çok daha pahalı olur diye düşündüm haberi okurken ama oldukça iyi.. sanırım led aydınlatma olması fiyatı düşürmüş... mükemmel bir monitör ama Türkiyeye gelmez ki meret..
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OverClocK1ng 9 yıl
Batuist
Mükemmel özellikler.. 120Hz ve ips panel sanırım bir ilk.. artı 350cd çok iyi bir değer.. fiyat ise bu monitör için mükemmel.. ben çok daha pahalı olur diye düşündüm haberi okurken ama oldukça iyi.. sanırım led aydınlatma olması fiyatı düşürmüş... mükemmel bir monitör ama Türkiyeye gelmez ki meret..

3D özelliğini yiyeyim. 1414$ a gider kendime kralllar gibi Panasonic P42GW20 13.Nesil NeoPDP 1500cd 0,001ms. 42" Plazma alırım. Hiç olmazsa kontrastı da gerçek. Siyah gerçekten siyah.

1414$ bizde 2450 lira yapıyor. Dediğim NeoPDP Plazma 2100 lira falan. Hem de 13. nesil. Wireless ından tut Internet TV sine hatta içerisinde HD Uydu Receiver bile var. Bence ben onu alırım. 3D yi ne yapacağım. Gözlerim sağlam kalsın...
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fenerista 9 yıl
Bu HZ baya önemli herhalde standart olarak 60-75 hz de normalde. 100 ve üstü monitörler baya pahalı oluyor. Yüksek hz göz içinde iyi sanırım. özellişkle 85 veya daha yüksekse güzel oluyor. Diğer değerler artık standart hale geldi kontrast, parlaklık falan yalan oldu :
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ozkan_tpc 9 yıl

fenerista

Bu HZ baya önemli herhalde standart olarak 60-75 hz de normalde. 100 ve üstü monitörler baya pahalı oluyor. Yüksek hz göz içinde iyi sanırım. özellişkle 85 veya daha yüksekse güzel oluyor. Diğer değerler artık standart hale geldi kontrast, parlaklık falan yalan oldu :


CRT (tüplü) monitörlerde tazeleme oranının yüksekliği çok etkili oluyordu. Lcd lerde bu etki biraz azaldı. Tabiki herzaman yüksek hz oranları daha iyidir. Ama burada 120hz olması süper kaliteli oluşundan değil, 3d desteği sunabilmesinin bir gerekliliğidir. 3d sunumlarda her iki göz için ayrı ayrı tarama yaptığını düşünürsek bu oran ikiye bölünüyor ve 60hz e denk geliyor ve bu standart olan değerdir.
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OverClocK1ng 9 yıl
1 yıl ??
Bkz."SSD"
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DH Misafiri 9 yıl
"Mitsubishi MDT231WG'nin Japonya'daki ön-sipariş fiyati 1414 dolar olarak belirtiliyor. " bende gözlerinizden öpüyorum. Krdeşim biraz daha uygun fiyat yapsana insan kullanacak bunu
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K@ptan41 9 yıl
Her kullanıcının kullanmak istedigi bekledigi özellikler Mitsubishi MDT231WG modelinde var başlangıcı Mitsubishi yaptı diger markaların cıkmasıyla fiyatı alınacak sevide olması icin 1 yıl veya daha fazla sürebilir zamanla görücez
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