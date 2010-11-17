Mitsubishi'den 120Hz IPS panel kullanan 23-inç boyutunda LED backlit monitör

Japon elektronik üreticisi Mitsubishi, 23-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu. MDT231WG model adını taşıyan geniş ekran formundaki yeni monitör, 120Hz IPS panel kullanıyor ve LED backlit teknolojisini esas alıyor. 3D görüntüleme desteği sunuor ve GIGA Clear II imaj motoruna sahip olan monitör, entegre TV alıcısına da sahip.
Mitsubishi tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 5.5ms tepki süresi, 5000:1 karşıtlık oranı ve 350 cd/m2 parlaklık seviyesi ile gelen monitör, görüntü aktarımı için çift HDMI, D-Sub ve DVI ile birlikte S-Video ve optik portları üzerinde barındırıyor. 3 Watt gücünde iki hoparlör ve 5 Watt subwoofer'a sahip monitör, ön-siparişe sunulmuş durumda.
Mitsubishi MDT231WG'nin Japonya'daki ön-sipariş fiyati 1414 dolar olarak belirtiliyor.
http://en.akihabaranews.com/72412/displays/mitsubishi-introduces-high-end-all-in-one-monitor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cikmayan urunler pahali olsa ne olur ucuz olsa ne olur.Ne bu firmanin nede LG nin 2010 yilinda duyurduklari 240Hz lik ve 120Hz lik IPS leri daha piyasada goremedik.Olesine bir iki tane reklam amacli cikarmislardir belki.Adam gibi monitor cikarmamaya butun firmalar soz vermisler sanki.Piyasada bir tane birinci sinif lcd yok hepsinin eksikleri var hep ayni ve birbirini tekrar eden cop modeller dolu.Tabi insanlarda bu copleri aliyorlar ne yazikki.
Dostum beni sen de tanıyorsun. Bilmediğim konuda konuşmam. Senin de kendince haklı olduğun yerler olsa da ben yazdığım sözün arkasındayım.
"Profesyonel" diyorsun.
Bak bakalım yukarıdaki sözlerin içerisinde renk paleti ile ilgili bilgiler falan verilmiş mi? Veya bak bakalım "Entegre TV alıcısına sahip" diyor. KDV Dahil 2400 lira vereceksem TV izlemek için gider dediğim gibi yaparım. Sen hiç profesyonel monitör alacak olup ta içinde entegre tv alıcısı veya hoparlör arayan designer gördün mü bilmiyorum ama ben görmedim.
Oku bak aşağıdaki yazılı olanlarda hiç tasarım ile alakalı birşey geçiyor mu ? Bak sen ne güzel demişsin. Oyuncular için hiçbir anlam taşımaz diye. Oku şunu. Oyunculardan bahsediyor:
"Mitsubishi Electric new VISEO series MDT231WG is the company latest 23″ High-End Monitor to be introduced on the Japanese Market.
Made to fit all your video needs ranging from Video Games, Movies and basic computer usages the MDT231WG features the best that Mitsubishi has to offer, including a gorgeous design and integrated 2x3w speaker and 5w subwoofer, an 120Hz IPS led backlight full HD panel as well as Mitsubishi MPIII and GIGA Clear II image engine.
Both Mitsubishi MPIII and GIGA Clear II image engine give of screen not only better colors but also sharper details and more contrast a well a being capable to keep-up with different video games by offering 3 different game Mode depending of the games your are playing.
Our MDT231WG offers. 178-degree view angle (Left/Right – Up/Down), a 5.5ms response time (Color), a 350cd/m2 brightness and. 5000:1 contrast ratio (900:1 CRO).
Made for everyone and for everything the MDT231WG comes fully loaded with an pivotal stand, two HDMI port, D5 Japanese digital port, S-Video, component, D-SUB, DVI-D, analog audio in/out and event an optical port."
Tasarımla alakalı çıkmış monitörleri gördük. EiZO olsun Lacie olsun hiçbirisine bir şey dedim mi? Tamam özellikleri iyi olabilir ama ben film izleyeceğim veya oyun oynayacağım diye kalkıp buna 2400 lira para vermem. Gider plazma alırım. Design için alacaksam renk paleti ile alakalı özelliklerine falan bakar alırım.
Kalkıp ta 2200 Liraya IPS panelli 1500 ansi lümen parlaklığa sahip, 0.001ms tepki süreli, 42" boyutunda olup, 40.000:1 gerçek kontrastı ile yukarıdaki monitörü kat kat katlayan (PLAZMA Farkı) , 600Hz Subpixel özellikli, G13 Nesil NeoPDP Plazma varken 2400 lira verip yukarıdakini almam. Haa belki sen bana diyeceksin elma ile armutu kıyaslıyorsun diye ama bence öyle değil. Hiçbir zaman hiçbir LCD veya LED bir ekran NeoPDP Plazma ile karşılaştırılamaz, yanına bile yaklaşamaz...
Bir incele istersen...
TX-P42GW20 diye arat...
ips panel için 1400$ gayet normal nir fiyattır.
Haklısın bilgisizliğimden öyle konuşuyorum. Cahilliğime ver.
Yaa Batuist. Beni iyi kötü tanıyorsun. Forumlarda yazdığım mesajları da görüyorsun. Ben de seninkileri görüyürum ve seni biliyorum. En azından birbirimizi tanıyoruz kullanıcı olarak.
Bari sen yapma.
Birşey yazdıysam bir bildiğim vardır. Tartışmamak için uzatmayacağım. Hayırlı bayramlar herkese..
cok dogru bir tespit
ips panel icin hakkaten ucuz bile denebilir eizo apple cinema hp dell ips fiyatlarina bir goz atin sonra 1400 dolar pahalimiymi$ =) keske 1400 e turkiyeye gelse dersiniz sizin kullandiginiz 300-400 liralik lcd led(tn panel) lerde sagdan soldan goruntu gorunmez gorunse renkler soluk cansiz secilmez secsen colour correctionda yetersiz ayarlar tat wermez onlara nazaran cok iyi bir paneldir ips profesyonel islere yonelik tasarlanmaktadir oyun icin degil tasarim icin fln kullanilmaktadir
ayrica kac tane 3d ips panelli led/lcd monitor varki piyasada ?
3D özelliğini yiyeyim. 1414$ a gider kendime kralllar gibi Panasonic P42GW20 13.Nesil NeoPDP 1500cd 0,001ms. 42" Plazma alırım. Hiç olmazsa kontrastı da gerçek. Siyah gerçekten siyah.
1414$ bizde 2450 lira yapıyor. Dediğim NeoPDP Plazma 2100 lira falan. Hem de 13. nesil. Wireless ından tut Internet TV sine hatta içerisinde HD Uydu Receiver bile var. Bence ben onu alırım. 3D yi ne yapacağım. Gözlerim sağlam kalsın...
CRT (tüplü) monitörlerde tazeleme oranının yüksekliği çok etkili oluyordu. Lcd lerde bu etki biraz azaldı. Tabiki herzaman yüksek hz oranları daha iyidir. Ama burada 120hz olması süper kaliteli oluşundan değil, 3d desteği sunabilmesinin bir gerekliliğidir. 3d sunumlarda her iki göz için ayrı ayrı tarama yaptığını düşünürsek bu oran ikiye bölünüyor ve 60hz e denk geliyor ve bu standart olan değerdir.
Bkz."SSD"