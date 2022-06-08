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    Moderna, Omicron'a karşı 'daha etkili' aşı geliştirdiğini duyurdu

    Moderna, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni formüllü Covid-19 aşısının başarılı sonuç verdiğini duyurdu. Yeni aşı, sonbaharda iki takviye doz şeklinde kullanıma sunulacak.
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    Moderna, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu
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    ABD’li ilaç şirketi Moderna, Omicron varyantına karşı daha etkili formüle sahip mRNA Covid-19 aşısı geliştirdiğini açıkladı. Aşının Omicron’a karşı daha güçlü bağışıklık gösterdiği belirlendi. İki takviye doz şeklinde uygulanacak aşının Ağustos'ta seri üretimine başlanması ve sonbaharda kullanıma sunulacağı ifade edildi.

    Omicron varyantı, uzun süredir hayatımızda. Moderna ve BioNTech/Pfizer gibi mRNA teknolojisiyle geliştirilen koronavirüs aşıları, Omicron’a karşı diğer aşılara kıyasla daha az başarı gösteriyor. Bu nedenle Moderna ve BioNTech tarafından Omicron’a karşı daha etkili aşı çalışmalarına başlanmıştı. Moderna, 2022’nin başlarında yeni aşıyı kullanıma sunmayı planlıyordu ancak çalışmalar beklenden yavaş sürdü. Yeni formüle geliştirilen aşı, sonbaharda kullanıma sunulacak.

    Yeni formülle geliştirilen aşının etkinlik oranı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi ancak orijinal aşıya kıyasla Omicron karşısında önemli ölçüde daha yüksek antikor ürettiği görüldü. Moderna, aşıyla ilgili sonuçları önümüzdeki haftalarda yetkililere sunacağını duyurdu.

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