Çinli üreticinin ilk ekran kartı piyasaya çıktı

Moore Threads MTT S10 özellikleri ve fiyatı
Moore Threads MTT S10 adıyla piyasaya sürülen ekran kartı detayları bilinmeyen MUSA grafik mimarisini temel alıyor. 12nm sürecinde üretilen kartta LPDDR4 ve PCIe 3.0 x8 ara birimi sunuluyor. Çekirdek hızı 1GHz seviyesine çıkarken 30W enerji tüketimi mevcut.
Bir adet HDMI 2.1 ve D-Sub VGA çıkışı olan kart tüm 2D, 3D ve video kodeklerini destekliyor. Firma gündelik ofis işlemleri için ekran kartının yeterli olduğunu belirtmiş ancak performans değerli bilinmediği için ne seviyede oyun oynatabilecek belli değil. Yine de 112$ fiyat etiketi oldukça uygun. Devlet dahil önemli fonlamalar alan Moore Threads daha güçlü diğer iki ekran kartını da önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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