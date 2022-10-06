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    Çinli üreticinin ilk ekran kartı piyasaya çıktı

    Moore Threads MTT S10 ekran kartı sadece 30W enerji tüketimi ile ofis bilgisayarlarını hedefliyor. Firma ayrıca daha güçlü iki ekran kartı daha hazırlıyor.      
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    Moore Threads MTT S10 Tam Boyutta Gör
    Ağır ambargo şartlarına rağmen Çinli üreticiler yavaş yavaş ilk ekran kartlarını piyasaya sürmeye başladı. Zhaoxin gibi firmaların hem oyuna hem genel amaca odaklı ekran kartlarının ardından Moore Threads çok ucuz bir model geliştirdi.

    Moore Threads MTT S10 özellikleri ve fiyatı

    Moore Threads MTT S10 adıyla piyasaya sürülen ekran kartı detayları bilinmeyen MUSA grafik mimarisini temel alıyor. 12nm sürecinde üretilen kartta LPDDR4 ve PCIe 3.0 x8 ara birimi sunuluyor. Çekirdek hızı 1GHz seviyesine çıkarken 30W enerji tüketimi mevcut.

    Bir adet HDMI 2.1 ve D-Sub VGA çıkışı olan kart tüm 2D, 3D ve video kodeklerini destekliyor. Firma gündelik ofis işlemleri için ekran kartının yeterli olduğunu belirtmiş ancak performans değerli bilinmediği için ne seviyede oyun oynatabilecek belli değil. Yine de 112$ fiyat etiketi oldukça uygun. Devlet dahil önemli fonlamalar alan Moore Threads daha güçlü diğer iki ekran kartını da önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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