Çinli üreticinin ilk ekran kartı piyasaya çıktı

Tam Boyutta Gör Ağır ambargo şartlarına rağmen Çinli üreticiler yavaş yavaş ilk ekran kartlarını piyasaya sürmeye başladı. Zhaoxin gibi firmaların hem oyuna hem genel amaca odaklı ekran kartlarının ardından Moore Threads çok ucuz bir model geliştirdi.

Moore Threads MTT S10 özellikleri ve fiyatı

Moore Threads MTT S10 adıyla piyasaya sürülen ekran kartı detayları bilinmeyen MUSA grafik mimarisini temel alıyor. 12nm sürecinde üretilen kartta LPDDR4 ve PCIe 3.0 x8 ara birimi sunuluyor. Çekirdek hızı 1GHz seviyesine çıkarken 30W enerji tüketimi mevcut.

Çin ekran kartı konusunda iddialı 2 hf. önce eklendi

Bir adet HDMI 2.1 ve D-Sub VGA çıkışı olan kart tüm 2D, 3D ve video kodeklerini destekliyor. Firma gündelik ofis işlemleri için ekran kartının yeterli olduğunu belirtmiş ancak performans değerli bilinmediği için ne seviyede oyun oynatabilecek belli değil. Yine de 112$ fiyat etiketi oldukça uygun. Devlet dahil önemli fonlamalar alan Moore Threads daha güçlü diğer iki ekran kartını da önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek.

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