Instagram Threads çıktı! İşte Threads indirme, kayıt & üye olma

- Threads nedir, ne işe yarar 🧐
- Threads nasıl indirilir 📲
- Instagram Threads indirme linki ⬇️
- Threads hesap açma nasıl yapılır 📱
- Threads nasıl kullanılır 💡
- Yorumlar
Elon Musk’ın Twitter’da sert uygulamaları kötü sonuçlar doğurdu. Şu anda ünlülerden markalara şirketlere kadar milyonlarca Twitter kullanıcısı Mark Zuckerberg’in liderliğinde Instagram Threads uygulamasına yöneldi. Kısa sürede en çok indirilen sosyal ağ uygulaması olan Threads Meta platformuna katılan kullanıcı sayısı hızla artıyor. Peki, insanların akın ettiği yeni sosyal medya platformu Threads nedir, nasıl üye olunur?
Threads nedir, ne işe yarar 🧐
Instagram yeni uygulama Threads, kullanıcıların fotoğraf paylaşım platformunda takip ettikleri hesapları hızlıca takibe almalarını ve paylaşıma başlamalarını sağlıyor. Threads, 500 karaktere kadar kısa gönderiler veya güncellemeler paylaşmanıza izin veriyor. Gönderinize en fazla 5 dakika uzunluğunda videolar, fotoğraflar ve link ekleyebiliyorsunuz. Threads paylaşımını Instagram hikayelerde paylaşabiliyor veya başka bir platformda link olarak paylaşabiliyorsunuz.
Akış, Instagram veya Threads’te takip ettiğiniz kişi ve hesapların gönderilerinin yanı sıra keşfedilmemiş içerik önerilerinden oluşuyor. Akışınızda belli kelimeleri filtreleme ve sizden bahsedecek kişileri belirleme şansına da sahipsiniz.
Threads nasıl indirilir 📲
- App Store / Google Play Store’u açın.
- Instagram Threads olarak aratın.
- Siyah simgeli uygulamaya dokunun.
- Geliştiricinin Instagram olduğundan emin olun.
- Threads İndir butonuna dokunun.
- Threads uygulama indirme bu kadar!
Instagram Threads indirme linki ⬇️
Threads hesap açma nasıl yapılır 📱
Threads Instagram uygulamasını telefonunuza yükledikten sonra kullanmak için öncelikle kaydolmanız gerekiyor. Threads üye olma adımları oldukça basit. İşte adım adım Threads hesap nasıl açılır görelim:
- Threads uygulamasını açın.
- Instagram ile giriş yap’a dokunun.
- Instagram’dan içe aktara dokunun.
- Herkese açık veya gizli profili seçin.
- Takip edeceğiniz kişileri seçin.
- Threads’e katıl butonuna dokunun.
- Threads kayıt olma bu kadar basit!
Threads nasıl kullanılır 💡
Bir gönderi oluşturduğunuzda veya Threadlediğinizde kimlerin görebileceğini seçebiliyorsunuz. Paylaşımınızı herkese açık yapabilir veya yalnızca takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.
Mark Zuckerberg'in Twitter'a rakip uygulaması Threads Meta, Android Google Play Store'da ve iOS App Store'da en çok indirilen sosyal ağ uygulamalarının başında geliyor. Threads uygulaması indirilmeye açıldıktan yalnızca 2 saat sonra 2 milyondan fazla kişiye ulaşmayı başladı. Peki, Twitter kullanıcılarının akın ettiği Instagram Threads nedir, nasıl üye olunur ve kullanılır? Threads indirme adımları ve kullanım rehberi burada.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)