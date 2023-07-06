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    Instagram Threads çıktı! İşte Threads indirme, kayıt & üye olma

    Meta'nın Twitter'a rakip sosyal medya uygulaması İnstagram Threads yayınlandı. Peki Threads nedir, ne işe yarar? Uygulamayı indirmek ve kayıt & üye olmak için yapmanız gerekenler burada!
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    Elon Musk’ın Twitter’da sert uygulamaları kötü sonuçlar doğurdu. Şu anda ünlülerden markalara şirketlere kadar milyonlarca Twitter kullanıcısı Mark Zuckerberg’in liderliğinde Instagram Threads uygulamasına yöneldi. Kısa sürede en çok indirilen sosyal ağ uygulaması olan Threads Meta platformuna katılan kullanıcı sayısı hızla artıyor. Peki, insanların akın ettiği yeni sosyal medya platformu Threads nedir, nasıl üye olunur?

    Threads nedir, ne işe yarar 🧐

    instagram threads nedir Tam Boyutta Gör
    Threads ne demek kısaca; Meta’nın metin tabanlı sosyal ağ uygulamasıdır. Kullanıcıların yazılı güncelleme paylaşmalarını, herkese açık sohbetlere katılmalarını sağlayan Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulamadır.

    Instagram yeni uygulama Threads, kullanıcıların fotoğraf paylaşım platformunda takip ettikleri hesapları hızlıca takibe almalarını ve paylaşıma başlamalarını sağlıyor. Threads, 500 karaktere kadar kısa gönderiler veya güncellemeler paylaşmanıza izin veriyor. Gönderinize en fazla 5 dakika uzunluğunda videolar, fotoğraflar ve link ekleyebiliyorsunuz. Threads paylaşımını Instagram hikayelerde paylaşabiliyor veya başka bir platformda link olarak paylaşabiliyorsunuz.

    Akış, Instagram veya Threads’te takip ettiğiniz kişi ve hesapların gönderilerinin yanı sıra keşfedilmemiş içerik önerilerinden oluşuyor. Akışınızda belli kelimeleri filtreleme ve sizden bahsedecek kişileri belirleme şansına da sahipsiniz.

    Threads nasıl indirilir 📲

    instagram threads indir Tam Boyutta Gör
    Threads’e giriş yapmanın ilk adımı; uygulamayı indirmek. Threads’e kaydolmak için Instagram hesabınızı kullanabiliyor olsanız da erişmek için yeni bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Threads, Android telefon ve iPhone’da kullanılabiliyor. Diğer sosyal ağlar gibi Threads uygulaması Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Instagram Threads indirme adımları:
    1. App Store / Google Play Store’u açın.
    2. Instagram Threads olarak aratın.
    3. Siyah simgeli uygulamaya dokunun.
    4. Geliştiricinin Instagram olduğundan emin olun.
    5. Threads İndir butonuna dokunun.
    6. Threads uygulama indirme bu kadar!

    Instagram Threads indirme linki ⬇️

    Threads hesap açma nasıl yapılır 📱

    Threads Instagram uygulamasını telefonunuza yükledikten sonra kullanmak için öncelikle kaydolmanız gerekiyor. Threads üye olma adımları oldukça basit. İşte adım adım Threads hesap nasıl açılır görelim:

    1. Threads uygulamasını açın.
    2. Instagram ile giriş yap’a dokunun.
    3. Instagram’dan içe aktara dokunun.
    4. Herkese açık veya gizli profili seçin.
    5. Takip edeceğiniz kişileri seçin.
    6. Threads’e katıl butonuna dokunun.
    7. Threads kayıt olma bu kadar basit!

    Threads nasıl kullanılır 💡

    instagram threads giriş ekranı Tam Boyutta Gör
    Threads’e giriş yapmak için tek seçeneğiniz Instagram. Instagram kullanıyorsanız, çok hızlı bir şekilde Threads giriş yapmış oluyorsunuz. Threads’i ilk açtığınızda Instagram kullanıcı adınız karşınıza geliyor ancak profilinizi sonradan özelleştirebiliyorsunuz. Hesabınızı herkese açık veya gizli yapabiliyorsunuz.
    instagram threads uygulaması arayüzü Tam Boyutta Gör
    Instagram’da zaten takip ettiğiniz hesapları birkaç dokunuşla kolayca takip edebiliyorsunuz, takip edeceğiniz hesapları aramanız gerekmiyor. Ana sayfa, takip ettiğiniz kişilerin tüm Thread’lerini / gönderilerini gösteriyor. Arama sayfası, önerilen hesapları gösteriyor ve belli hesapları aramanıza olanak tanıyor. Yeni bir Thread oluşturmanız, bildirimlerinizi görmeniz ve profilinizi görüntülemeniz için ayrılmış sayfalar var.

    Bir gönderi oluşturduğunuzda veya Threadlediğinizde kimlerin görebileceğini seçebiliyorsunuz. Paylaşımınızı herkese açık yapabilir veya yalnızca takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

    instagram threads engelleme
    İnstagram Threads’te de bir profili takipten çıkma, şikayet etme, engelleme veya kısıtlama şansına sahipsiniz. Kişinin profilinin yanındaki üç noktaya dokunarak şikayet etme, engelleme ve diğer seçenekleri görüntüleyebiliyorsunuz. Instagram’da engellediğiniz herkes otomatik olarak Threads’te de engelleniyor.

    Mark Zuckerberg'in Twitter'a rakip uygulaması Threads Meta, Android Google Play Store'da ve iOS App Store'da en çok indirilen sosyal ağ uygulamalarının başında geliyor. Threads uygulaması indirilmeye açıldıktan yalnızca 2 saat sonra 2 milyondan fazla kişiye ulaşmayı başladı. Peki, Twitter kullanıcılarının akın ettiği Instagram Threads nedir, nasıl üye olunur ve kullanılır? Threads indirme adımları ve kullanım rehberi burada.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 36 dakika önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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