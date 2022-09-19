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    Çin ilk oyuna odaklı ekran kartını 2025 yılında piyasaya sürecek

    Çin yonga teknolojileri konusunda ağırdan da olsa yerini sağlamlaştırıyor. Huawei, Zhaoxin, Innosilicon, Birentech firmalarından sonra Muxi girişimi de rekabete katılıyor. 
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    Çin

    Ambargo şartları her geçen gün daha da zorlaşsa da Çin, yonga geliştirme konusunda oldukça kararlı. Rekabetçi genel amaçlı ekran kartı ve dahili grafik biriminden sonra ilk oyuna odaklı ekran kartı da geliyor.

    Muxi kimdir?

    Çinli Zhaoxin uzun zamandır işlemi ve ekran kartı geliştiren bir firma. Innosilicon ise ışın izleme tarafına geçmiş bulunmakta. Birentech, Ampere mimarisini solladığını iddia ediyor. Çinli Muxi girişimi ise ilk oyuncu ekran kartının hazırlığında.

    Henüz 2020 yılında kurulan Muxi girişimi 7nm sürecinde hızlandırıcısını, yapay zekâ sistemlerinin kullanımına sunmuştu. Girişim ikinci üst seviye hızlandırıcısını 2024 yılında piyasaya sürecek.

    2025 yılında ise girişim asıl hamlesini yapmayı planlıyor. Diğer Çinli firmaların aksine sadece oyuna odaklanan bir ekran kartı yol haritasında mevcut. Bu ekran kartı tüm gerekli grafik işleme tekniklerini ve modern API’leri destekleyecek. Ayrıca en optimize sürücüler ve yazılım desteği de olacak.

    Çin en azından gelecek yıl itibariyle RDNA ve Turing gibi önceki nesil mimarileri yakalamış olmak istiyor. Üretim sürecinde yaşanacak gelişmeler ile birlikte artık kendi vatandaşına kendi oyuncu kartını sunabilecek hale gelecek. Belki de en fazla ekran kartı üreticisi çıkaran ülke Çin olabilir.

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