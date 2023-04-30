Mosaic: 30 yıl önce tüm dünyayı değiştiren internet tarayıcısı

Ocak 1993'teki ön sürümün ardından Mosaic'in 1.0 sürümü 30 yıl önce bu ay, 22 Nisan 1993'te piyasaya sürüldü. Elbette Mosaic piyasaya sürülen ilk web tarayıcısı değil. Bu onur, birkaç yıl önce 1990 yılında CERN'de, Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen WorldWideWeb'e ait. Daha sonra Viola ve Cello gibi başka tarayıcılar da piyasaya sürüldü. Ancak Mosaic farklıydı.
Mosaic her şeyi değiştirdi
Mosaic ayrıca kullanıcıların bir URL adresini elle yazmak yerine diğer sayfalara veya sitelere gitmek için köprülere tıklamasına izin veriyordu Anlaşılması kolay bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahipti. Siteler arasında geri veya ileri gitmek ya da bir sayfayı yenilemek için artık tanıdık olan düğmeler Mosaic ile birlikte kullanılmaya başlandı. İlk olarak Unix sistemleri için piyasaya sürülen Mosaic'in versiyonları daha sonra 1993 yılında Windows ve Macintosh için de piyasaya sürüldü.
İnternetin cilalı taş dönemi
AOL, Compuserve, Prodigy ve 1980'lerde ortaya çıkan diğer çevrimiçi hizmetler gibi kapalı bir internet hizmetine duyulan ihtiyaç yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştı. İnternete erişmek için ihtiyacınız olan tek şey bir ISP ve sistemde Mosaic'in kurulu olmasıydı. NCSA'nın resmi Mosaic web sitesinde Aralık 1993'te "tarayıcının ayda 5.000'den fazla kopyasının indirildiği ve merkezin haftada yüz binlerce e-posta talebi aldığı" belirtiliyor. Bu dönemin, çoğu evin internete yalnızca 28.8k telefon modemiyle bağlanabildiği bir dönem olduğunu unutmamak gerekiyor. O yıllar internetin cilalı taş dönemiydi.
Netscape hızla çoğu internet kullanıcısının tercih ettiği tarayıcı haline geldi, bu da Mosaic'in giderek daha az indirildiği ve kullanıldığı anlamına geliyordu. Sonuç olarak, Ocak 1997'de NCSA web tarayıcısının geliştirilmesini durdurdu. Bu arada Netscape’in bir zamanlar web tarayıcısı pazarının yüzde 90’ından fazlasına hakim olduğunu da belirtmek gerek. Aynı zamanda Netscape, en yaygın programlama dili JavaScript'i oluşturan şirket konumunda.
Öte yanda Mosaic’in kendisi 1995’te Microsoft’a lisanslandı. Microsoft ise bu lisans ile Internet Explorer’ı oluşturdu. Ve sadece birkaç yıl sonra -özellikle 2000’lerinden başından sonra- Internet Explorer ve diğerlerinin gerisinde kalarak tüm pazar payını kaybetti. Öyle veya böyle, Mosaic halihazırda bildiğimiz web tarayıcıların en somut atası konumundaydı. Muhtemelen Mosaic olmasaydı mevcut döneme ulaşmamız çok daha uzun bir zaman alacaktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah