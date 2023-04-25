Opera’dan yeni nesil tarayıcı: Opera One farklı bir tarayıcı deneyimi vadediyor

Tam Boyutta Gör Opera, amiral gemisi tarayıcısının yerini alacak olan Opera One adlı yeni bir tarayıcı piyasaya sürdü. Norveç merkezli şirket, bu yeni tarayıcının kendisini "yapay zeka tabanlı üretken bir geleceğe" hazır hale getirecek unsurlara sahip olduğunu söyledi. Geliştirici önizlemesi olarak kullanıma sunulan Opera One'ın temel özelliği, "Tab Islands" adı verilen yeni bir sekme gruplama konsepti olarak ön plana çıkıyor.

Opera One, yapay zeka ve sekme gruplama ile öne çıkıyor

Tam Boyutta Gör Tab Islands özelliği yapay zekayı kullanarak sekmeleri içeriğe göre otomatik olarak gruplandırmaya yarıyor. Örneğin, akşam yemeği için mekanlar arıyorsanız, farklı menülere ve konumlara sahip sekmeler bir araya getirilecek. Bir dizi Google dokümanı üzerinde çalışıyorsanız, bunlar da birlikte gruplandırılıyor. Aynı şekilde örneğin DH forum üzerinden birden fazla sekmede sıcak fırsatlar arıyorsanız yine bu sekmeler grup halinde tutulacak. Açıkçası bu grup özelliği oldukça kullanışlı duruyor.

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Oluşturulan her grup sekmesi tık tıklama ile genişletilip daraltılabiliyor. Doğru sekme grubunu bulmanıza yardımcı olabilecek, daraltılmış adalar için kullanışlı bir araç ipucu özelliği de sunuluyor. Opera ürün direktörü Joanna Czajka, bu yeni yaklaşımın "akışınızı bozmadan sekmelerinizi bağlamsal gruplar halinde düzenlemenin doğal bir yolu" olduğunu söyledi. Şirket, Opera One'ın GPU aracılığıyla farklı karmaşık web animasyonlarını sorunsuz bir şekilde oluşturmaya yardımcı olan Multithreaded Compositor kullandığını da sözlerine ekledi. Czajka, bunun sekme adası ve yeniden tasarlanmış bir adres çubuğu gibi diğer gelecek özelliklerle daha iyi performansa yardımcı olduğunu belirtiyor.

Yeni tarayıcı için yapay zeka merkezli özellikler açısından Opera çok fazla ayrıntı vermedi. Ancak Mart ayında amiral gemisi tarayıcısına getirdiği ChatGPT ve ChatSonic entegrasyonlarının varsayılan olarak Opera One’da da bulunduğunu belirtelim. Opera One’ın ayrıca 2023 içerisinde ana tarayıcının yerini alacağını ve kendi yapay zeka motorunun da kullanıma sokulacağını belirtelim. Opera One’ı indirmek için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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