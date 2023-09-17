Moto Tab G84 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Motorola Moto Tab G84 ortaya çıktı
Aktarıldığı kadarıyla Moto Tab G84, 2022 yılında çıkış yapan Tab G70 modelinin halefi olacak. Öyle ki sızdırılan görüntüler, cihazın metal gövde, arka bölümde 8MP birincil kamera ve çift tonlu bir tasarıma sahip olduğunu doğruluyor. Ayrıca Moto Tab G70'de karşımıza çıkan kalın çerçeveli tasarım, bu modelde de yerini korumuş.
Motorola Tab G84 için herhangi bir fiyat veya çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak bir önceki model Moto Tab G70'in Ağustos ayında tanıtıldığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.