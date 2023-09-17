Tam Boyutta Gör Günümüzde Lenovo'nun alt markalarından biri olarak varlık gösteren Motorola, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Öyle ki markanın hem tablet hem de akıllı telefon pazarında bütçe ve orta seviye modellere odaklandığını görüyoruz. Son olarak Motorola'nın yeni tableti Moto Tab G84'e ait yeni render görüntüleri paylaşıldı.

Motorola Moto Tab G84 ortaya çıktı

Aktarıldığı kadarıyla Moto Tab G84, 2022 yılında çıkış yapan Tab G70 modelinin halefi olacak. Öyle ki sızdırılan görüntüler, cihazın metal gövde, arka bölümde 8MP birincil kamera ve çift tonlu bir tasarıma sahip olduğunu doğruluyor. Ayrıca Moto Tab G70'de karşımıza çıkan kalın çerçeveli tasarım, bu modelde de yerini korumuş.

Tam Boyutta Gör Moto Tab G84'ün görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü bulunuyor. Ek olarak USB-C bağlantı noktası ile desteklenen tablete, klavye aksesuarı için üç pimli bağlantı noktası, dijital kalem girişi ve Dolby Atmos desteğine sahip JBL hoparlörler eşlik ediyor.

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Motorola Tab G84 için herhangi bir fiyat veya çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak bir önceki model Moto Tab G70'in Ağustos ayında tanıtıldığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını bekliyoruz.

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Moto Tab G84 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı