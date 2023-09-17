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    Moto Tab G84 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Motorola'nın yeni tableti Motorola Moto Tab G84 modelinin render görüntüleri sızdırıldı. Peki Moto Tab G70'in halefi olacak tablet, neler sunacak? İşte detaylar...
    Moto Tab G84 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Lenovo'nun alt markalarından biri olarak varlık gösteren Motorola, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Öyle ki markanın hem tablet hem de akıllı telefon pazarında bütçe ve orta seviye modellere odaklandığını görüyoruz. Son olarak Motorola'nın yeni tableti Moto Tab G84'e ait yeni render görüntüleri paylaşıldı.

    Motorola Moto Tab G84 ortaya çıktı

    Aktarıldığı kadarıyla Moto Tab G84, 2022 yılında çıkış yapan Tab G70 modelinin halefi olacak. Öyle ki sızdırılan görüntüler, cihazın metal gövde, arka bölümde 8MP birincil kamera ve çift tonlu bir tasarıma sahip olduğunu doğruluyor. Ayrıca Moto Tab G70'de karşımıza çıkan kalın çerçeveli tasarım, bu modelde de yerini korumuş.

    Moto Tab G84 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Moto Tab G84'ün görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü bulunuyor. Ek olarak USB-C bağlantı noktası ile desteklenen tablete, klavye aksesuarı için üç pimli bağlantı noktası, dijital kalem girişi ve Dolby Atmos desteğine sahip JBL hoparlörler eşlik ediyor.

    Motorola Tab G84 için herhangi bir fiyat veya çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak bir önceki model Moto Tab G70'in Ağustos ayında tanıtıldığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını bekliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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