Sony Xperia 1 VI ufukta göründü: Rakipsiz olabilir

Sony Xperia 1 VI ufukta göründü
Bilmeyenler için bir dönemin önde gelen telefon üreticilerinden Sony, uzun bir süre pazardaki yerini orta ve orta üst seviye cihazlara bıraktı. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında vitrine çıkan Xperia 1 V, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 52MP Exmor T serisi ana kamera sensörü ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Bu bağlamda tüm gözler Xperia 1 VI modeline çevrildi diyebiliriz.
Paylaşılan son raporlar ise, amiral gemisi telefonun Şubat ayı sonunda Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağını söylüyor. Ayrıca Xperia 1 VI hakkında paylaşılan tek bilgi bu değil. Aktarıldığı kadarıyla Xperia 1 VI, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve selefinden çok daha büyük 6x yakınlaştırmalı bir kamera sensörüne sahip olacak.
Bu sızıntı, Xperia 1 V'de bulunan 125mm 5x yakınlaştırmanın yaklaşık 140 mm'ye çıkacağını gösteriyor. Ayrıca bu kuruluma Sony'nin Clear Image Zoom özellikleri de eşlik edecek. Sony Xperia 1 VI hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki süreçte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.