Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Sony, geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Xperia 1 V ile amiral gemisi rekabetine tekrar dahil oldu. Şimdi yeni bir söylentiye göre marka, bunu bir adım ileriye taşıyacak. Bugün Sony'nin yeni telefonu Xperia 1 VI modelinden ilk bilgiler paylaşıldı.

Sony Xperia 1 VI ufukta göründü

Bilmeyenler için bir dönemin önde gelen telefon üreticilerinden Sony, uzun bir süre pazardaki yerini orta ve orta üst seviye cihazlara bıraktı. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında vitrine çıkan Xperia 1 V, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 52MP Exmor T serisi ana kamera sensörü ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Bu bağlamda tüm gözler Xperia 1 VI modeline çevrildi diyebiliriz.

Paylaşılan son raporlar ise, amiral gemisi telefonun Şubat ayı sonunda Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağını söylüyor. Ayrıca Xperia 1 VI hakkında paylaşılan tek bilgi bu değil. Aktarıldığı kadarıyla Xperia 1 VI, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve selefinden çok daha büyük 6x yakınlaştırmalı bir kamera sensörüne sahip olacak.

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Bu sızıntı, Xperia 1 V'de bulunan 125mm 5x yakınlaştırmanın yaklaşık 140 mm'ye çıkacağını gösteriyor. Ayrıca bu kuruluma Sony'nin Clear Image Zoom özellikleri de eşlik edecek. Sony Xperia 1 VI hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki süreçte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Sony Xperia 1 VI ufukta göründü: Rakipsiz olabilir