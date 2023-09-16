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    Sony Xperia 1 VI ufukta göründü: Rakipsiz olabilir

    Sony'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Xperia 1 VI için geri sayım başladı. Peki Xperia 1 V modelinin halefi olacak telefon, neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz.. 
    Sony Xperia 1 VI ufukta göründü: Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Sony, geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Xperia 1 V ile amiral gemisi rekabetine tekrar dahil oldu. Şimdi yeni bir söylentiye göre marka, bunu bir adım ileriye taşıyacak. Bugün Sony'nin yeni telefonu Xperia 1 VI modelinden ilk bilgiler paylaşıldı. 

    Sony Xperia 1 VI ufukta göründü

    Bilmeyenler için bir dönemin önde gelen telefon üreticilerinden Sony, uzun bir süre pazardaki yerini orta ve orta üst seviye cihazlara bıraktı. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında vitrine çıkan Xperia 1 V, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 52MP Exmor T serisi ana kamera sensörü ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Bu bağlamda tüm gözler Xperia 1 VI modeline çevrildi diyebiliriz.

    Paylaşılan son raporlar ise, amiral gemisi telefonun Şubat ayı sonunda Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağını söylüyor. Ayrıca Xperia 1 VI hakkında paylaşılan tek bilgi bu değil. Aktarıldığı kadarıyla Xperia 1 VI, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve selefinden çok daha büyük 6x yakınlaştırmalı bir kamera sensörüne sahip olacak. 

    Bu sızıntı, Xperia 1 V'de bulunan 125mm 5x yakınlaştırmanın yaklaşık 140 mm'ye çıkacağını gösteriyor. Ayrıca bu kuruluma Sony'nin Clear Image Zoom özellikleri de eşlik edecek. Sony Xperia 1 VI hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki süreçte daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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