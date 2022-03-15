Motorine indirim geldi: Bu gece benzine ve motorine yeni indirim bekleniyor

Savaş ve yaptırımların etkisiyle 130 dolar bandını da aşan brent petrol fiyatı 100 dolar seviyesine geriledi. Art arda zamlanan benzin ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyordu. Dün motorine 2,38 TL indirim yapıldı.
Yapılan zamlar sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 23 TL'ye dayanmıştı. İndirimin ardından Ankara ve İzmir'de ortalama 20,65 TL, İstanbul'da ise ortalama 20,55 TL seviyelerine geriledi.
Öte yandan, sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre bu gece yarısı yani 16.03.2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine indirim bekleniyor. İndirimin benzinde 1,76 lira, motorinde 93 kuruş olarak hesaplandığı ve pompaya yansıyacağı ifade edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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