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    Otomotiv üretimi yüzde 12 azaldı

    OSD'nin paylaştığı verilere göre Türkiye'nin otomotiv üretimindeki düşüş şubat ayında da devam etti. Otomotiv sanayisinin iki aylık kapasite kullanım oranı yüzde 61 olarak gerçekleşti.
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    Otomotiv üretimi yüzde 12 azaldı
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    Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) paylaştığı Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 196 bin 194 adet, otomobil üretimi de yüzde 20 azalarak 109 bin 322 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 204 bin 72 adedi buldu.

    Üretim şubatta da düştü

    Aylık bazda verilere bakıldığında, otomotiv sanayisinin şubat ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalarak 105 bin 644 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 9,6 azalarak 61 bin 544 adede geriledi.

    Ocak-Şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 61, kamyon grubunda yüzde 66, otobüs-midibüs grubunda yüzde 20 ve traktörde yüzde 63 seviyesinde oldu.

    Ticari araç üretimi yüzde 2 arttı

    Ocak-Şubat döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 4 artarken, hafif ticari araç grubunda da üretim yüzde 2 arttı. Aynı dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 86 bin 842 adet, traktör üretimi de 7 bin 908 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 8 azaldı.

    Hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 64

    Ocak-Şubat döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 14 azalarak 91 bin 839 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 17 oranında azaldı ve 66 bin 661 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 14, hafif ticari araç pazarı yüzde 10 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 37 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli payı yüzde 64 olarak gerçekleşti.

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