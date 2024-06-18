Motorola, 25 Haziran'daki büyük etkinliğini duyurdu

Motorola'nın 25 Haziran'daki etkinliği merakla bekleniyor
Motorola, X'teki gönderisinde bir sonraki etkinliğinin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Razr 2024 ve Razr Plus 2024'ü göreceğimiz neredeyse kesin çünkü bu cihazlar X'te paylaşılan gönderide yer alıyor.
Mobildeki bir diğer büyük trend de yapay zekanın (AI) eklenmesi oldu. Hatta Apple bile kendi yapay zeka araçlarını duyuran son şirket oldu. Görünüşe göre Motorola, Apple'ın Intelligence sloganıyla dalga geçerken Razr serisine gelecek bir dizi yapay zeka özelliğini göstermeye hazırlanıyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.