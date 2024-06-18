Motorola, 25 Haziran'daki büyük etkinliğini duyurdu

Tam Boyutta Gör Motorola, 25 Haziran 2024'te gerçekleşecek olan bir sonraki büyük etkinliğini duyurdu. "Flip the script" (Senaryoyu çevir) ve "Intelligence inside and out" (İçeride ve dışarıda zeka) sözleriyle etkinliğin bir sonraki Razr serisini ve bazı yapay zeka özelliklerini sergileyecek.

Motorola'nın 25 Haziran'daki etkinliği merakla bekleniyor

Motorola, X'teki gönderisinde bir sonraki etkinliğinin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Razr 2024 ve Razr Plus 2024'ü göreceğimiz neredeyse kesin çünkü bu cihazlar X'te paylaşılan gönderide yer alıyor.

Motorola Razr 2024'ün lansman tarihi belli oldu 3 gün önce eklendi

Mobildeki bir diğer büyük trend de yapay zekanın (AI) eklenmesi oldu. Hatta Apple bile kendi yapay zeka araçlarını duyuran son şirket oldu. Görünüşe göre Motorola, Apple'ın Intelligence sloganıyla dalga geçerken Razr serisine gelecek bir dizi yapay zeka özelliğini göstermeye hazırlanıyor.

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