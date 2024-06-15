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    Anlık Bildirim

    Motorola Razr 2024'ün lansman tarihi belli oldu

    Merakla beklenen Motorola Razr ve Razr+ modeli, 25 Haziran tarihinde Çin'de piyasaya sürülecek. Küresel lansmanın ise Temmuz ayı başında planlandığı bildirildi.
    Motorola Razr 2024'ün lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    2023 Motorola Razr ve Razr+ geçen yıl Haziran ayının ilk günlerinde duyurulmuştu. Bu nedenle katlanabilir cihazların 2024 yinelemesi için de benzer bir lansman bekleniyordu. Motorola Çin'in 2024 Razr ve Razr+ için lansman tarihini duyurmasıyla bu beklenti gerçekleşmiş oldu.

    Motorola yeni Razr modellerinin lansman tarihini duyurdu

    Yayınlanan tanıtım gönderisi, 2024 Razr ve Razr+'ın 25 Haziran'da Çin pazarında resmi hale geleceğini doğruladı. Şirket, 2023 modellerine benzer şekilde Plus modelini küresel pazarlarda Razr 50 Ultra olarak markalayacak. Razr 50 modeli ise giriş seviyesi bir cihaz olarak tanıtılacak.

    Yeni Motorola katlanabilir cihazlarının küresel lansmanının ise temmuz ayı başında yapılması bekleniyor. Ancak resmi web sitesi akıllı telefonların küresel pazara gelişiyle ilgili belirli bir tarih açıklamadı. Ayrıca Motorola'nın her iki katlanabilir cihazı da küresel müşteriler için aynı anda kullanıma sunup sunmayacağı henüz belli değil.

    Razr 2024, Razr 2023'teki 1,5 inçlik panelden daha büyük bir 3,6 inçlik kapak ekranıyla geliyor. Razr+ 2024 ise 3,6 inçlik kapak ekranını 4 inçlik bir üniteye yükseltiyor. Ayrıca müşterilerin bu cihazlarda yükseltilmiş 50 MP birincil kamera ve 50 MP 2x telefoto ünitesi ile 32 MP ön kameraya sahip olmaları bekleniyor.

    Razr+ 2024'te Snapdragon 8s Gen 3 yongasının varlığı ve potansiyel bir RAM ve depolama yükseltmesi gibi başka yükseltmeler de söylentiler arasında. Bu varyantın biraz daha büyük bir 4.000 mAh pil ile gelmesi beklenirken daha ucuz olan Razr 2024'ün önceki modelle aynı 4.200 mAh pil paketini sunması yüksek olasılık.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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