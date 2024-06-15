Motorola Razr 2024'ün lansman tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör 2023 Motorola Razr ve Razr+ geçen yıl Haziran ayının ilk günlerinde duyurulmuştu. Bu nedenle katlanabilir cihazların 2024 yinelemesi için de benzer bir lansman bekleniyordu. Motorola Çin'in 2024 Razr ve Razr+ için lansman tarihini duyurmasıyla bu beklenti gerçekleşmiş oldu.

Motorola yeni Razr modellerinin lansman tarihini duyurdu

Yayınlanan tanıtım gönderisi, 2024 Razr ve Razr+'ın 25 Haziran'da Çin pazarında resmi hale geleceğini doğruladı. Şirket, 2023 modellerine benzer şekilde Plus modelini küresel pazarlarda Razr 50 Ultra olarak markalayacak. Razr 50 modeli ise giriş seviyesi bir cihaz olarak tanıtılacak.

Yeni Motorola katlanabilir cihazlarının küresel lansmanının ise temmuz ayı başında yapılması bekleniyor. Ancak resmi web sitesi akıllı telefonların küresel pazara gelişiyle ilgili belirli bir tarih açıklamadı. Ayrıca Motorola'nın her iki katlanabilir cihazı da küresel müşteriler için aynı anda kullanıma sunup sunmayacağı henüz belli değil.

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Razr 2024, Razr 2023'teki 1,5 inçlik panelden daha büyük bir 3,6 inçlik kapak ekranıyla geliyor. Razr+ 2024 ise 3,6 inçlik kapak ekranını 4 inçlik bir üniteye yükseltiyor. Ayrıca müşterilerin bu cihazlarda yükseltilmiş 50 MP birincil kamera ve 50 MP 2x telefoto ünitesi ile 32 MP ön kameraya sahip olmaları bekleniyor.

Razr+ 2024'te Snapdragon 8s Gen 3 yongasının varlığı ve potansiyel bir RAM ve depolama yükseltmesi gibi başka yükseltmeler de söylentiler arasında. Bu varyantın biraz daha büyük bir 4.000 mAh pil ile gelmesi beklenirken daha ucuz olan Razr 2024'ün önceki modelle aynı 4.200 mAh pil paketini sunması yüksek olasılık.

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