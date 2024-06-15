Motorola Razr 2024'ün lansman tarihi belli oldu

Motorola yeni Razr modellerinin lansman tarihini duyurdu
Yayınlanan tanıtım gönderisi, 2024 Razr ve Razr+'ın 25 Haziran'da Çin pazarında resmi hale geleceğini doğruladı. Şirket, 2023 modellerine benzer şekilde Plus modelini küresel pazarlarda Razr 50 Ultra olarak markalayacak. Razr 50 modeli ise giriş seviyesi bir cihaz olarak tanıtılacak.
Yeni Motorola katlanabilir cihazlarının küresel lansmanının ise temmuz ayı başında yapılması bekleniyor. Ancak resmi web sitesi akıllı telefonların küresel pazara gelişiyle ilgili belirli bir tarih açıklamadı. Ayrıca Motorola'nın her iki katlanabilir cihazı da küresel müşteriler için aynı anda kullanıma sunup sunmayacağı henüz belli değil.
Razr 2024, Razr 2023'teki 1,5 inçlik panelden daha büyük bir 3,6 inçlik kapak ekranıyla geliyor. Razr+ 2024 ise 3,6 inçlik kapak ekranını 4 inçlik bir üniteye yükseltiyor. Ayrıca müşterilerin bu cihazlarda yükseltilmiş 50 MP birincil kamera ve 50 MP 2x telefoto ünitesi ile 32 MP ön kameraya sahip olmaları bekleniyor.
Razr+ 2024'te Snapdragon 8s Gen 3 yongasının varlığı ve potansiyel bir RAM ve depolama yükseltmesi gibi başka yükseltmeler de söylentiler arasında. Bu varyantın biraz daha büyük bir 4.000 mAh pil ile gelmesi beklenirken daha ucuz olan Razr 2024'ün önceki modelle aynı 4.200 mAh pil paketini sunması yüksek olasılık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.