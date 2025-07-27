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    Pixel 10 serisi: Yeni renk seçenekleri ve cihaz görselleri ortaya çıktı

    Google Pixel 10 serisine ait yeni renk seçenekleri ve cihaz görselleri internete sızdı. Pixel Watch 4 ve Pixel Buds Pro 2 de bu sızıntıya eşlik etti. İşte o görüntüler:

    Pixel 10 serisinin renk seçenekleri, görüntüleriyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google’ın önümüzdeki ay tanıtması beklenen Pixel 10 serisi, bu hafta oldukça yoğun bir sızıntı dönemine girdi. Sadece telefon modelleri değil aynı zamanda Pixel Watch 4 ve Pixel Buds Pro 2 gibi yan ürünlerin de yüksek çözünürlüklü görselleri internette yer almaya başladı. Bu gelişme, 20 Ağustos’ta düzenlenecek Made by Google etkinliği öncesinde teknoloji tutkunlarının beklentilerini daha da artırdı. Özellikle seriye dair yeni renk seçenekleri, cihazların tasarımıyla ilgili ipuçları sunuyor.

    İşte Google Pixel 10 serisi:

    Görseller ilk olarak güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass tarafından X üzerinden paylaşıldı. Blass’ın yayınladığı içerikler, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel Watch 4 ve Pixel Buds Pro 2 cihazlarını içermekte. İlk etapta görseller, Google’ın yeni gri tonunu yansıtan Moonstone rengine odaklanıyordu. Bu renk özellikle telefonlar için öne çıkarken, kulaklık modellerinde Sterling adıyla anılması bekleniyor. 

    Pixel 10 serisinin renk seçenekleri, görüntüleriyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni sızıntılar yalnızca Moonstone ile sınırlı kalmadı. Blass tarafından paylaşılan ikinci bir görsel serisinde, Indigo (mavi), Yeşim (altın detaylı yeşil) ve Obsidyen (siyah) gibi dikkat çekici renkler de yer aldı. Bu renklerin cihazlara dağılımı ise model bazında değişiyor. Örneğin mavi tonlu Indigo, yalnızca temel Pixel 10 modelinde sunulacakken Yeşim seçeneği yalnızca Pro ve Pro XL modelleriyle sınırlı olacak. Obsidyen rengi ise klasik bir seçenek olarak tüm seride yer alıyor.
    Pixel 10 serisinin renk seçenekleri, görüntüleriyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızıntılar, Pixel Watch 4'ün de farklı bir tasarım tercih ettiğini gösteriyor. Akıllı saat, büyük olasılıkla Iris olarak adlandırılan mor renkli bir Active Band ile gelecek. Bu da Google’ın aksesuar tarafında da renk çeşitliliğini artırma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Pixel Buds Pro 2’nin görsellerinde ise Moonstone rengine yer verilmesi, kulaklıkların da akıllı telefonlarla uyumlu şekilde tasarlandığını gösteriyor.
    Pixel 10 serisinin renk seçenekleri, görüntüleriyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google’ın yeni nesil Pixel cihazlarını 20 Ağustos 2025 tarihinde tanıtması bekleniyor. Fiyatlandırma tarafında ise temel Pixel 10 modelinin 799 dolar, Pixel 10 Pro'nun 999 dolar ve en üst model olan Pixel 10 Pro XL'in 1.199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması öngörülüyor. Google’ın katlanabilir modeliyle ilgili herhangi bir fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.
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    gözüm bozuldu sandım ya

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