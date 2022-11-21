Tam Boyutta Gör Motorola Edge 30 Pro'nun yeni nesli olacak Edge 40 Pro'nun her geçen gün yeni bir sertifika sitesinde görülmesi, lansmanın yakın olduğunu düşündürüyor. Yakın bir zamanda FCC sertifikasyon sitesinde keşfedilen Motorola Edge 40 Pro'nun bazı özellikleri de bu sitede listelendi.

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İşte Motorola Edge 40 Pro'nun beklenen özellikleri:

FCC listesine göre XT2301-4 model numarasına sahip Motorola Edge 40 Pro, 125W kablolu şarj hızını destekleyecek. Ayrıca cihaz hücresel bağlantı açısından fiziksel SIM ile eşleştirilmiş bir e-SIM'i destekleyen çift SIM modeli ve yalnızca fiziksel SIM'i destekleyen tek SIM modeli olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olacak ve 5G'yi destekleyecek.

Tam Boyutta Gör 165 Hz yenileme hızına sahip olması beklenen cihazın, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alması oldukça muhtemel. OLED bir ekrana sahip olması beklenen cihazın, Mart 2023'e kadar piyasaya çıkması tahmin ediliyor.

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Motorola Edge 40 Pro, 125W hızlı şarj desteğiyle gelebilir