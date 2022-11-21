Motorola Edge 40 Pro, 125W hızlı şarj desteğiyle gelebilir

İşte Motorola Edge 40 Pro'nun beklenen özellikleri:
FCC listesine göre XT2301-4 model numarasına sahip Motorola Edge 40 Pro, 125W kablolu şarj hızını destekleyecek. Ayrıca cihaz hücresel bağlantı açısından fiziksel SIM ile eşleştirilmiş bir e-SIM'i destekleyen çift SIM modeli ve yalnızca fiziksel SIM'i destekleyen tek SIM modeli olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olacak ve 5G'yi destekleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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