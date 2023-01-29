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    Anlık Bildirim

    Motorola Edge 40 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alması beklenen Motorola Edge 40 Pro'nun yakın zamanda tasarımı ortaya çıktı. İşte önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen telefonun detayları:
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    Motorola Edge 40 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı
    Motorola, geçtiğimiz yılın sonların doğru Çin'de Motorola Edge 40 5G'yi piyasaya sürmüştü. Bu cihazın yakın zamada Motorola Edge 40 Pro ismiyle küresel pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin yakında lansman ayrıntılarını açıklaması beklenirken yakın bir zamanda cihazın tasarımı ortaya çıktı.

    Motorola Edge 40 Pro, iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülebilir

    Appuals tarafından ortaya çıkarılan Motorola Edge 40 Pro'nun görselleri, cihazın siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı. Mobile World Congress (MWC) 2023'te tanıtılması beklenen cihazın, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alan en uygun fiyatlı cihaz olması da bekleniyor.

    Motorola Edge 40 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı
    50 MP birincil kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP portre lensinden oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip cihaz ayrıca özçekimler için 60MP ön kamera sensörüne sahip olacak. Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç OLED ekrana sahip olacak cihaz, 165Hz yenileme hızına ve Corning Gorilla Glass Victus katmanına sahip olması da bekleniyor.

    12 GB'a kadar RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama yapılandırması ile piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, 125W hızlı şarj destekli 4600 mAh bataryaya sahip olacak. Android 13 tabanlı MyUX 13 ile kutudan çıkacak cihazın yaklaşık 197 gram ağırlığında olması bekleniyor. Ayrıca Appuals raporuna göre, Edge 40 Pro'nun 12GB + 256GB varyantı 850 Euro başlangıç fiyatına sahip olacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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