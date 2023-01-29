Motorola Edge 40 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

Motorola Edge 40 Pro, iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülebilir
Appuals tarafından ortaya çıkarılan Motorola Edge 40 Pro'nun görselleri, cihazın siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı. Mobile World Congress (MWC) 2023'te tanıtılması beklenen cihazın, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alan en uygun fiyatlı cihaz olması da bekleniyor.
12 GB'a kadar RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama yapılandırması ile piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, 125W hızlı şarj destekli 4600 mAh bataryaya sahip olacak. Android 13 tabanlı MyUX 13 ile kutudan çıkacak cihazın yaklaşık 197 gram ağırlığında olması bekleniyor. Ayrıca Appuals raporuna göre, Edge 40 Pro'nun 12GB + 256GB varyantı 850 Euro başlangıç fiyatına sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?