Oppo Find N2 Flip'in küresel pazarlama görselleri sızdırıldı

İşte Oppo Find N2 Flip'in beklenen özellikleri:
Katlanabilir telefon piyasasını lideri Samsung ile baş ölçüşecek Oppo Find N2 Flip,Astral Siyahı ve Ay Işığı Moru isimli iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. MediaTek Dimensity 9000+ yonga setinden güç alması beklenen Oppo Find N2 Flip'in 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip olması bekleniyor. Android 13 ile kutudan çıkması beklenen cihaz, 4300 mAh bataryaya ve 44W hızlı şarj desteğine sahip olacak.
6.8 inç 120Hz FHD AMOLED iç ekrana sahip olacak Oppo Find N2 Flip'in dış tarafında ise 3.26 inç 60Hz AMOLED bir ekran yer alacak. Cihaz, arka tarafta bulunan 8MP geniş açılı sensörün ve 50MP ana kameranın yer aldığı ikili bir arka kamera kurulumuna ve 32MP öz çekim sensörüne sahip olacak.
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?