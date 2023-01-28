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    Oppo Find N2 Flip'in küresel pazarlama görselleri sızdırıldı

    2023 Mobil Dünya Kongresi'nde piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Find N2 Flip'in pazarlama görselleri ortaya çıktı. İşte MediaTek Dimensity 9000+ yonga setinden güç alması beklenen cihazın detayları:
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    Oppo Find N2 Flip'in küresel pazarlama görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    2023 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) piyasaya sürüleceği tahmin edilen Oppo Find N2 Flip, geçtiğimiz yıl Çin'de gerçekleşen OPPO INNO Günü'nde tanıtılmıştı. OPPO'nun ilk kapaklı tarzdaki katlanır akıllı telefonu olan Find N2 Flip'in, Tipster Snoopy Tech tarafından yapılan bir paylaşımıyla birlikte küresel pazarlama görselleri ortaya çıktı.

    İşte Oppo Find N2 Flip'in beklenen özellikleri:

    Katlanabilir telefon piyasasını lideri Samsung ile baş ölçüşecek Oppo Find N2 Flip,Astral Siyahı ve Ay Işığı Moru isimli iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. MediaTek Dimensity 9000+ yonga setinden güç alması beklenen Oppo Find N2 Flip'in 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip olması bekleniyor. Android 13 ile kutudan çıkması beklenen cihaz, 4300 mAh bataryaya ve 44W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

    6.8 inç 120Hz FHD AMOLED iç ekrana sahip olacak Oppo Find N2 Flip'in dış tarafında ise 3.26 inç 60Hz AMOLED bir ekran yer alacak. Cihaz, arka tarafta bulunan 8MP geniş açılı sensörün ve 50MP ana kameranın yer aldığı ikili bir arka kamera kurulumuna ve  32MP öz çekim sensörüne sahip olacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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