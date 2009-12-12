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Motorola Milestone, İngiltere'de 2,5 saatte tükendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Motorola Milestone, İngiltere'de 2,5 saatte tükendi
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10 Aralıkta İngiltere'de eXpansy alışveriş sitesi aracılığıyla satışa sunulan Motorola Droid'in ikizi Milestone, iPhone'un rekorunu egale etmeyi başardı.

Motorola'nın Amerika'da büyük ses getiren Droid'in Avrupa versiyonu Milestone, İngiltere'e rekorla merhaba dedi. eXpansys aracılığıyla 445 Paund'dan sim kilitsiz olarak satışa çıkan Motorola'nın Android 2.0'lı yeni telefonu sadece 2,5 saat gibi kısa bir sürede teknoloji severler tarafından tamamen tüketildi. eXpansys'nin Pocket-lint'e yaptığı açıklamada 11 senedir hizmet veren alışveriş sitesinde popüler iPhone'da dahil olmak üzere hiçbir ürünün stoklarının bu denli hızlı tükenmediği belirtildi.

Motorola Milestone için satışa çıkmadan önce 1000 adet ön sipariş alan eXpansys'nin üst düzey yöneticisi de Motorola'a 2.parti'de çok daha fazla ürün siparişi verildiğini ve yeni satışların Noel öncesinde tekrardan başlayacağını söyledi.


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der_Kaiser 9 yıl
Motorola kullanmayan bilemez nasıl bi cihaz olabileceğini.Kalas gibi nokia ve iphone aşıkları zaten hiç almasın.mesajlar menüsünü öğrenene kadar bikaç gün geçer.
Verdiğiniz paranın karşılığını fazlasıyla hakedecek bi telefon.Motorola kullanmak bi ayrıcalıktır
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bizimdenizci 9 yıl
Çeşit artıyor ne güzel..
Tr de bu tip akıllı telefonlar tutmadı bi türlü..
Geçenlerde Electro w... uğradım PDA varmı dedim.. Tutmadı getirtmiyoruz dedi.. Media M.. ise Fazla çeşit yok... Aslında Çeşit Artsa ne güzel olur rakabette artar fiyatlarda Düşer..
Motorola sende gelseene Tr yee :)
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Schumii 9 yıl

der_Kaiser

Motorola kullanmayan bilemez nasıl bi cihaz olabileceğini.Kalas gibi nokia ve iphone aşıkları zaten hiç almasın.mesajlar menüsünü öğrenene kadar bikaç gün geçer.
Verdiğiniz paranın karşılığını fazlasıyla hakedecek bi telefon.Motorola kullanmak bi ayrıcalıktır


Doğru iphone'u bazı insanların öğrenmesi bir kaç gün bazılarının da bir kaç dakika. Sen kendinden örnek vermişsin sanırım

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mcebi001 9 yıl
cihazın listelerde belirtilen özellikleri elbetteki oldukca iyi ......bir motorola oldugu için listelerde belirtilmeyen birçok fonksiyonu daha olduguna eminim...............tasarım olaraksa köşeli hatları olmayıp, yuvarlatılmış hatları olsaydı bu seferde ıphone a benzetecekerdi......
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lexus 9 yıl
işlemci 550 mhz 480*854 ekran için yetersiz gelir
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fz18 9 yıl
beğenmedim. almaktan vazcaydım. :))
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PC76 9 yıl
para var huzur var
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