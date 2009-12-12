Motorola Milestone, İngiltere'de 2,5 saatte tükendi

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10 Aralıkta İngiltere'de eXpansy alışveriş sitesi aracılığıyla satışa sunulan Motorola Droid'in ikizi Milestone, iPhone'un rekorunu egale etmeyi başardı.

Motorola'nın Amerika'da büyük ses getiren Droid'in Avrupa versiyonu Milestone, İngiltere'e rekorla merhaba dedi. eXpansys aracılığıyla 445 Paund'dan sim kilitsiz olarak satışa çıkan Motorola'nın Android 2.0'lı yeni telefonu sadece 2,5 saat gibi kısa bir sürede teknoloji severler tarafından tamamen tüketildi. eXpansys'nin Pocket-lint'e yaptığı açıklamada 11 senedir hizmet veren alışveriş sitesinde popüler iPhone'da dahil olmak üzere hiçbir ürünün stoklarının bu denli hızlı tükenmediği belirtildi.

Motorola Milestone için satışa çıkmadan önce 1000 adet ön sipariş alan eXpansys'nin üst düzey yöneticisi de Motorola'a 2.parti'de çok daha fazla ürün siparişi verildiğini ve yeni satışların Noel öncesinde tekrardan başlayacağını söyledi.