Motorola’nın yeni bütçe dostu telefonu tüm özellikleri ile karşımızda

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Motorola, yeni Moto G45 5G akıllı telefonunu 21 Ağustos'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili daha önce sızdırılan özellikler ve görseller, artık resmi olarak doğrulanmaya başlandı. Moto G45 5G, 6.5 inçlik bir ekrana sahip olacak ve bu ekran 120Hz değişken yenileme hızı sunacak. Ekran, Gorilla Glass 3 ile korunacak, bu da onu çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getirecek.

Cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 6s Gen 3 yonga seti ile güçlendirilecek ve bu işlemciye 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Fotoğraf tutkunları içinse cihaz, 50 MP ana kamera sensörü ve 16 MP ön kamera ile donatılmış durumda. Kamera sisteminde ayrıca bir de 2 MP derinlik sensörünün yer alması bekleniyor.

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Moto G45 5G, 5,000 mAh batarya kapasitesiyle uzun bir kullanım süresi vaat ediyor. Cihaz, kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak ve bir yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri, üç yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri alacak. Ayrıca, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlerle ses kalitesi yükseltilmiş. Cihazın arka yüzeyi ise vegan deri kaplama ile modern bir tasarım sunuyor. Suya karşı dayanıklılık konusunda ise IP52 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor.

Moto G45 5G'nin diğer bir dikkat çeken özelliği ise HD+ çözünürlüğü desteklemesi ve 4 GB RAM seçeneğinin de mevcut olması. Cihazın piyasaya sürüldüğünde yaklaşık 178 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Tanıtım tarihine kadar daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel, bu yüzden gelişmeleri takip etmekte fayda var.

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