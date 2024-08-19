Motorola’nın yeni bütçe dostu telefonu tüm özellikleri ile karşımızda

Motorola, yeni Moto G45 5G akıllı telefonunu 21 Ağustos'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili daha önce sızdırılan özellikler ve görseller, artık resmi olarak doğrulanmaya başlandı. Moto G45 5G, 6.5 inçlik bir ekrana sahip olacak ve bu ekran 120Hz değişken yenileme hızı sunacak. Ekran, Gorilla Glass 3 ile korunacak, bu da onu çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getirecek.
Cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 6s Gen 3 yonga seti ile güçlendirilecek ve bu işlemciye 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Fotoğraf tutkunları içinse cihaz, 50 MP ana kamera sensörü ve 16 MP ön kamera ile donatılmış durumda. Kamera sisteminde ayrıca bir de 2 MP derinlik sensörünün yer alması bekleniyor.
Moto G45 5G, 5,000 mAh batarya kapasitesiyle uzun bir kullanım süresi vaat ediyor. Cihaz, kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak ve bir yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri, üç yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri alacak. Ayrıca, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlerle ses kalitesi yükseltilmiş. Cihazın arka yüzeyi ise vegan deri kaplama ile modern bir tasarım sunuyor. Suya karşı dayanıklılık konusunda ise IP52 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor.
Moto G45 5G'nin diğer bir dikkat çeken özelliği ise HD+ çözünürlüğü desteklemesi ve 4 GB RAM seçeneğinin de mevcut olması. Cihazın piyasaya sürüldüğünde yaklaşık 178 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Tanıtım tarihine kadar daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel, bu yüzden gelişmeleri takip etmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.