Motorola Moto G55 5G ve Moto G35 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Motorola Moto G55 özellikleri
- Motorola Moto G55 fiyatı:
- Motorola Moto G35 özellikleri
- Motorola Moto G35 fiyatı:
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Motorola Moto G55 özellikleri
Motorola Moto G55, Eylül 2023'te tanıtılan Moto G54 modelinin halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inçlik bir IPS LCD ekran bulunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranda görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP delikli kamera sensörü mevcut.
Motorola Moto G55 5G, arkada OIS destekli 50MP birincil (f/1.2, OIS) ve 8MP (8 MP, f/2.2) ultra geniş olmak üzere ikili sensör kurulumuna sahip. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 30W şarj destekli 5.000mAh pil, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, Nano SIM, Bluetooth 5.3, 5G desteği ve Android 14 yer alıyor.
Motorola Moto G55 fiyatı:
Moto G54 5G, Orman Grisi, Dumanlı Yeşil, Alacakaranlık Moru renk seçeneğinde 250 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacak. Küresel pazara gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi.
- Ekran: 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 20:9, IPS
- İşlemci: MediaTek 7025
- Bellek: 8GB
- Depolama: 128GB (1TB'a kadar artırılabilir)
- Batarya: 5.000 mAh, 30W şarj
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (OIS) birincil, 8MP f/2.2 ultra geniş
- Ön kamera: 16MP
- İşletim sistemi: Android 14
- Diğer: 5G, Bluetooth 5.3, Type-C
Motorola Moto G35 özellikleri
Motorola Moto G35 ise nispeten daha uygun fiyatıyla giriş segmentini hedefliyor. Telefon ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan 6,72 inç boyutlarında LCD ekrana sahip. Bu ekranda 16 MP, f/2.5 delikli ön kamera sensörüne yer verilmiş. Ayrıca %86,4 ekran-gövde oranı ve HDR10 desteği mevcut.
Telefon, kutusundan Android 14, 5.000mAh pil ve 18W hızlı şarj desteği ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0, stereo hoparlörler, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, Nano SIM ve 5G desteği yer alıyor.
- Ekran: 6,72 inç, HD+, 120Hz, 20:9, LCD
- İşlemci: Unisoc T760
- Bellek: 4GB 8GB
- Depolama: 128GB,256GB (1TB'a kadar artırılabilir)
- Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj
- Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil, 8MP f/2.2 ultra geniş
- Ön kamera: 16MP
- İşletim sistemi: Android 14
- Diğer: 5G, Bluetooth 5.0, Type-C
Motorola Moto G35 fiyatı:
Moto G35, 200 eurodan başlayan fiyatlarla geliyor ve Yaprak Yeşili, Guava Kırmızısı, Geceyarısı Siyahı ve Adaçayı Yeşili renk seçenekleri ile satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.