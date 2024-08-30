Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola Moto G55 5G ve Moto G35 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Motorola, yeni telefonları Moto G55 5G ve Moto G35 5G modellerini tanıttı. Peki giriş segmentine dahil olan telefonlar neler sunuyor? İşte Moto G55 5G ve G35 5G'nin fiyatı ve özellikleri
    Motorola Moto G55 ve Moto G35 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefon işinde eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcayan Motorola, Lenovo çatısı altında ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de Motorola G serisine iki yeni model daha eklendi. İşte Moto G55 ve G35 özellikleri ve fiyatı...

    Motorola Moto G55 özellikleri

    Motorola Moto G55, Eylül 2023'te tanıtılan Moto G54 modelinin halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inçlik bir IPS LCD ekran bulunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranda görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP delikli kamera sensörü mevcut.

    Motorola Moto G55 ve Moto G35 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    179 gram ağırlığında ve 8,1 mm kalınlığında olan Moto G55, suni deri kaplama ve alüminyum kamera ünitesi ile destekleniyor. Gücünü ise 8GB RAM ve 128 GB/256GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 7025 işlemciden alıyor. 6nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemci, 2 adet Arm Cortex-A78 2.5GHz ve 6 adet Cortex-A55 2.0GHz çekirdeklerine ek olarak 8 çekirdekli IMG BXM-8-256 GPU'ya ev sahipliği yapıyor. 

    Motorola Moto G55 5G, arkada OIS destekli 50MP birincil (f/1.2, OIS) ve 8MP (8 MP, f/2.2) ultra geniş olmak üzere ikili sensör kurulumuna sahip. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 30W şarj destekli 5.000mAh pil, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, Nano SIM, Bluetooth 5.3, 5G desteği ve Android 14 yer alıyor.

    Motorola Moto G55 fiyatı:

    Moto G54 5G, Orman Grisi, Dumanlı Yeşil, Alacakaranlık Moru renk seçeneğinde 250 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacak. Küresel pazara gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi. 

    • Ekran: 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 20:9, IPS
    • İşlemci: MediaTek 7025
    • Bellek: 8GB
    • Depolama: 128GB (1TB'a kadar artırılabilir)
    • Batarya: 5.000 mAh, 30W şarj
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (OIS) birincil, 8MP  f/2.2 ultra geniş
    • Ön kamera: 16MP 
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Diğer: 5G, Bluetooth 5.3, Type-C

    Motorola Moto G35 özellikleri

    Motorola Moto G35 ise nispeten daha uygun fiyatıyla giriş segmentini hedefliyor. Telefon ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan 6,72 inç boyutlarında LCD ekrana sahip. Bu ekranda 16 MP, f/2.5 delikli ön kamera sensörüne yer verilmiş. Ayrıca %86,4 ekran-gövde oranı ve HDR10 desteği mevcut. 

    Motorola Moto G55 ve Moto G35 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    G35, tıpkı G55 modelinde olduğu gibi, 50 MP, f/1.8 ana kamera ve 8MP f/2.2 geniş açılı kameraya sahip. Ancak ana kamera tarafından OIS desteği bulunmuyor. Gücünü ise Unisoc T760 yonga setinden alan telefonda, 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM olmak üzere üç farklı depolama ve RAM seçeneği sunuluyor.

    Telefon, kutusundan Android 14, 5.000mAh pil ve 18W hızlı şarj desteği ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0, stereo hoparlörler, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, Nano SIM ve 5G desteği yer alıyor. 

    • Ekran: 6,72 inç, HD+, 120Hz, 20:9, LCD
    • İşlemci: Unisoc T760
    • Bellek: 4GB 8GB
    • Depolama: 128GB,256GB (1TB'a kadar artırılabilir)
    • Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil, 8MP  f/2.2 ultra geniş
    • Ön kamera: 16MP 
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Diğer: 5G, Bluetooth 5.0, Type-C

    Motorola Moto G35 fiyatı:

    Moto G35, 200 eurodan başlayan fiyatlarla geliyor ve Yaprak Yeşili, Guava Kırmızısı, Geceyarısı Siyahı ve Adaçayı Yeşili renk seçenekleri ile satışa çıkacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    küsüratlı hisse nasıl satılır müşteri limiti düşürme temu dolandırıcılığı üst üste karabasan basması rektefe ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız