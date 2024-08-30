Motorola Moto G55 5G ve Moto G35 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Telefon işinde eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcayan Motorola, Lenovo çatısı altında ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de Motorola G serisine iki yeni model daha eklendi. İşte Moto G55 ve G35 özellikleri ve fiyatı...

Motorola Moto G55 özellikleri

Motorola Moto G55, Eylül 2023'te tanıtılan Moto G54 modelinin halefi konumunda. Selefinin şık tasarımını koruyan telefonda, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inçlik bir IPS LCD ekran bulunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranda görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP delikli kamera sensörü mevcut.

Tam Boyutta Gör 179 gram ağırlığında ve 8,1 mm kalınlığında olan Moto G55, suni deri kaplama ve alüminyum kamera ünitesi ile destekleniyor. Gücünü ise 8GB RAM ve 128 GB/256GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 7025 işlemciden alıyor. 6nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemci, 2 adet Arm Cortex-A78 2.5GHz ve 6 adet Cortex-A55 2.0GHz çekirdeklerine ek olarak 8 çekirdekli IMG BXM-8-256 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

Motorola Moto G55 5G, arkada OIS destekli 50MP birincil (f/1.2, OIS) ve 8MP (8 MP, f/2.2) ultra geniş olmak üzere ikili sensör kurulumuna sahip. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 30W şarj destekli 5.000mAh pil, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, Nano SIM, Bluetooth 5.3, 5G desteği ve Android 14 yer alıyor.

Motorola Moto G55 fiyatı:

Moto G54 5G, Orman Grisi, Dumanlı Yeşil, Alacakaranlık Moru renk seçeneğinde 250 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacak. Küresel pazara gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi.

Ekran : 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 20:9, IPS

: 6,5 inç, FHD+, 120Hz, 20:9, IPS İşlemci : MediaTek 7025

: MediaTek 7025 Bellek : 8GB

: 8GB Depolama : 128GB (1TB'a kadar artırılabilir)

: 128GB (1TB'a kadar artırılabilir) Batarya : 5.000 mAh, 30W şarj

: 5.000 mAh, 30W şarj Arka kamera : 50MP f/1.8 (OIS) birincil, 8MP f/2.2 ultra geniş

: 50MP f/1.8 (OIS) birincil, 8MP f/2.2 ultra geniş Ön kamera : 16MP

: 16MP İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Diğer: 5G, Bluetooth 5.3, Type-C

Motorola Moto G35 özellikleri

Motorola Moto G35 ise nispeten daha uygun fiyatıyla giriş segmentini hedefliyor. Telefon ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan 6,72 inç boyutlarında LCD ekrana sahip. Bu ekranda 16 MP, f/2.5 delikli ön kamera sensörüne yer verilmiş. Ayrıca %86,4 ekran-gövde oranı ve HDR10 desteği mevcut.

Tam Boyutta Gör G35, tıpkı G55 modelinde olduğu gibi, 50 MP, f/1.8 ana kamera ve 8MP f/2.2 geniş açılı kameraya sahip. Ancak ana kamera tarafından OIS desteği bulunmuyor. Gücünü ise Unisoc T760 yonga setinden alan telefonda, 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM olmak üzere üç farklı depolama ve RAM seçeneği sunuluyor.

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Telefon, kutusundan Android 14, 5.000mAh pil ve 18W hızlı şarj desteği ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0, stereo hoparlörler, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, Nano SIM ve 5G desteği yer alıyor.

Ekran : 6,72 inç, HD+, 120Hz, 20:9, LCD

: 6,72 inç, HD+, 120Hz, 20:9, LCD İşlemci : Unisoc T760

: Unisoc T760 Bellek : 4GB 8GB

: 4GB 8GB Depolama : 128GB,256GB (1TB'a kadar artırılabilir)

: 128GB,256GB (1TB'a kadar artırılabilir) Batarya : 5.000 mAh, 18W şarj

: 5.000 mAh, 18W şarj Arka kamera : 50MP f/1.8 birincil, 8MP f/2.2 ultra geniş

: 50MP f/1.8 birincil, 8MP f/2.2 ultra geniş Ön kamera : 16MP

: 16MP İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Diğer: 5G, Bluetooth 5.0, Type-C

Motorola Moto G35 fiyatı:

Moto G35, 200 eurodan başlayan fiyatlarla geliyor ve Yaprak Yeşili, Guava Kırmızısı, Geceyarısı Siyahı ve Adaçayı Yeşili renk seçenekleri ile satışa çıkacak.

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Motorola Moto G55 ve Moto G35 tanıtıldı: İşte özellikleri