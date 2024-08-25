Motorola’nın yeni modeli global pazar için artık gün sayıyor

Motorola'nın yeni telefon modeli Moto S50, Çin pazarında büyük bir heyecan yarattı. Yeni sızdırılan bilgilere göre bu cihaz, yüksek çözünürlüklü bir ekran ve güçlü bir işlemci ile donatılmış durumda. Yakında global pazarlara da sürülmesi beklenen bu model, teknoloji severler için oldukça cazip özellikler sunuyor.
Moto S50'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, 6.36 inç büyüklüğünde 1.5K (1200p) çözünürlüğünde düz bir ekran. Bu ekran, kullanıcılara kesintisiz bir görsel deneyim sağlamak için 120Hz tazeleme hızına sahip. Güvenlik açısından ise cihazda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca, IP68 su ve toz direnci gibi ek özellikler de cihazın kullanımını her türlü ortamda mümkün kılıyor.
Motorola Edge 50 Neo hangi özelliklerle gelecek?
Performansıyla da öne çıkan Moto S50, Dimensity 7300 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci, LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama ile desteklenerek yüksek hızda veri işleme ve depolama kapasitesi sunuyor. Cihaz, 68W hızlı şarj destekli 4,400mAh kapasiteli bir pil ile donatılmış, bu sayede kullanıcılar uzun süreli kullanımlarda bile kesintisiz bir deneyim yaşayabiliyor.
Fotoğrafçılık konusunda da iddialı olan Moto S50, arka kısmında bulunan 50 megapiksel ana kamera ile dikkat çekiyor. Bu ana kamera optik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmış. Ayrıca, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom özelliğine sahip 10 megapiksel telefoto lens de cihazda yer alıyor. Ön tarafta ise kullanıcıları 32 megapiksel bir selfie kamerası karşılıyor.
Tasarım açısından Moto S50, 154.1 x 71.2 x 8.1 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında bir yapıya sahip. Zarif ve ergonomik tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefleyen bu model, özellikle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Moto S50'nin global pazarda Motorola Edge 50 Neo adı altında satışa sunulması bekleniyor. Bu yeni model, yüksek performansı ve üstün özellikleriyle ön plana çıkmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.