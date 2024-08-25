Motorola’nın yeni modeli global pazar için artık gün sayıyor

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Motorola'nın yeni telefon modeli Moto S50, Çin pazarında büyük bir heyecan yarattı. Yeni sızdırılan bilgilere göre bu cihaz, yüksek çözünürlüklü bir ekran ve güçlü bir işlemci ile donatılmış durumda. Yakında global pazarlara da sürülmesi beklenen bu model, teknoloji severler için oldukça cazip özellikler sunuyor.

Moto S50'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, 6.36 inç büyüklüğünde 1.5K (1200p) çözünürlüğünde düz bir ekran. Bu ekran, kullanıcılara kesintisiz bir görsel deneyim sağlamak için 120Hz tazeleme hızına sahip. Güvenlik açısından ise cihazda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca, IP68 su ve toz direnci gibi ek özellikler de cihazın kullanımını her türlü ortamda mümkün kılıyor.

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Performansıyla da öne çıkan Moto S50, Dimensity 7300 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci, LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama ile desteklenerek yüksek hızda veri işleme ve depolama kapasitesi sunuyor. Cihaz, 68W hızlı şarj destekli 4,400mAh kapasiteli bir pil ile donatılmış, bu sayede kullanıcılar uzun süreli kullanımlarda bile kesintisiz bir deneyim yaşayabiliyor.

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Fotoğrafçılık konusunda da iddialı olan Moto S50, arka kısmında bulunan 50 megapiksel ana kamera ile dikkat çekiyor. Bu ana kamera optik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmış. Ayrıca, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom özelliğine sahip 10 megapiksel telefoto lens de cihazda yer alıyor. Ön tarafta ise kullanıcıları 32 megapiksel bir selfie kamerası karşılıyor.

Tasarım açısından Moto S50, 154.1 x 71.2 x 8.1 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında bir yapıya sahip. Zarif ve ergonomik tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefleyen bu model, özellikle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Moto S50'nin global pazarda Motorola Edge 50 Neo adı altında satışa sunulması bekleniyor. Bu yeni model, yüksek performansı ve üstün özellikleriyle ön plana çıkmayı hedefliyor.

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Motorola’nın yeni modeli global pazar için artık gün sayıyor