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    Motorola’nın yeni modeli global pazar için artık gün sayıyor

    Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Motorola, yakın zamanda karşımıza yeni modeli Motorola Edge 50 Neo ile çıkacak. Peki yeni model hangi özelliklerle gelecek?

    Motorola’nın yeni modeli global pazar için artık gün sayıyor Tam Boyutta Gör

    Motorola'nın yeni telefon modeli Moto S50, Çin pazarında büyük bir heyecan yarattı. Yeni sızdırılan bilgilere göre bu cihaz, yüksek çözünürlüklü bir ekran ve güçlü bir işlemci ile donatılmış durumda. Yakında global pazarlara da sürülmesi beklenen bu model, teknoloji severler için oldukça cazip özellikler sunuyor.

    Moto S50'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, 6.36 inç büyüklüğünde 1.5K (1200p) çözünürlüğünde düz bir ekran. Bu ekran, kullanıcılara kesintisiz bir görsel deneyim sağlamak için 120Hz tazeleme hızına sahip. Güvenlik açısından ise cihazda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca, IP68 su ve toz direnci gibi ek özellikler de cihazın kullanımını her türlü ortamda mümkün kılıyor.

    Motorola Edge 50 Neo hangi özelliklerle gelecek?

    Performansıyla da öne çıkan Moto S50, Dimensity 7300 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci, LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama ile desteklenerek yüksek hızda veri işleme ve depolama kapasitesi sunuyor. Cihaz, 68W hızlı şarj destekli 4,400mAh kapasiteli bir pil ile donatılmış, bu sayede kullanıcılar uzun süreli kullanımlarda bile kesintisiz bir deneyim yaşayabiliyor.

    Fotoğrafçılık konusunda da iddialı olan Moto S50, arka kısmında bulunan 50 megapiksel ana kamera ile dikkat çekiyor. Bu ana kamera optik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmış. Ayrıca, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom özelliğine sahip 10 megapiksel telefoto lens de cihazda yer alıyor. Ön tarafta ise kullanıcıları 32 megapiksel bir selfie kamerası karşılıyor.

    Tasarım açısından Moto S50, 154.1 x 71.2 x 8.1 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında bir yapıya sahip. Zarif ve ergonomik tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefleyen bu model, özellikle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Moto S50'nin global pazarda Motorola Edge 50 Neo adı altında satışa sunulması bekleniyor. Bu yeni model, yüksek performansı ve üstün özellikleriyle ön plana çıkmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 20 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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