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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola Moto G8 Plus, üç kamera ve büyük piliyle tanıtıldı

    Motorola'nın ekonomik modeller arasında en iyilerden diyebileceğimiz G serisi, en yeni üyesine sahip oldu. Moto G8 Plus, batarya kapasitesinde 1000mAh artış görürken kameralar da gelişti.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Motorola Moto G8 Plus, üç kamera ve büyük piliyle tanıtıldı
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    Motorola’nın Moto G8 Plus modeli, firmanın ekonomik model ailesine eklendi. En büyük güncellemeyi kamerada gören akıllı telefon, önceki yıl sunduğu çift kameraya bir tane daha ekleme yaparak üçlü kuruluma geçti. G8 Plus modelinin yanında Motorola, One Macro ve Moto E6 Play modellerini de tanıttı.

    269 Euro (~1923 Türk Lirası) değerindeki cihaz, 48 MP’lik ana arka kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 8 MP ultra geniş açılı (117 derece) lense sahip kamerayla geliyor. Cihazın arka tarafında ayrıca lazer otofokus için gerekli donanım da bulunuyor. Telefonun ön tarafında 25 MP selfie kamerası yer alıyor ve ekran 6,3 inç boyutunda 1080p çözünürlük sunuyor.

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    G7 Plus modeline kıyasla bu modelde bataryanın boyutunu da arttıran Motorola, 4000mAh kapasite sunuyor. Bu bataryayı hızlı şarj etmek için 15W TurboPower hızlı şarj desteği de sunan cihaz, Qualcomm Snapdragon 665 çipset, 4GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip. Depolama kapasitesi microSD kart ile 512GB’a kadar arttırılabiliyor.



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