Instagram, plastik cerrahi sonrasını gösteren filtrelerini kaldırıyor

Instagram, dudak enjeksiyonları, dolgu maddeleri veya yüz gerdirme yaptırmış gibi görünmenizi sağlayan filtreleri kaldırıyor. Araştırmalar, yüz değiştiren filtrelerin, insanların göründüğü şekilde kendilerini daha kötü hissetmelerine neden olduğunu gösteriyor.

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Filtrelerin üretimini yapan Spark AR firması sözcüsü, "Politikalarımızı yeniden değerlendiriyoruz. Filtrelerimizin insanlar için olumlu bir deneyim olmasını istiyoruz. Plastik cerrahi ile ilgili tüm efektleri galeriden kaldıracağız, bunun gibi yeni efektlerin onayını durduracağız." dedi.

Instagram, son günlerde gençlerin zihinsel sağlığını etilediği düşüncelerinin artmasıyla bu tür içeriği sınırlandırmak için yoğun baskı altına girmiştir. Instagram artık insanların plastik cerrahi geçirmiş gibi görünmelerini sağlayan Fix Me, Plastica gibi filtreleri yasaklıyor.

Instagram, tüm filtrelerin kaldırılmasının ne kadar süreceğinden emin olmadığını ancak birçok kullanıcının yasağı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Elbette tüm tepkiler olumlu değildi ancak Instagram bu konuda kararlı görünüyor.

Spark AR'a göre, geçtiğimiz yıl bir milyardan fazla insan sosyal medyadaki yüz değiştirme filtrelerini kullandı .

https://www.bbc.com/news/business-50152053