Motorola'nın bütçe dostu telefonu Moto E13'ün tasarımı sızdırıldı

İşte Moto E13'ün muhtemel tasarımı
2023'ün ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Motorola Moto E13, bej renginin sergilendiği yeni resimlerle mysmartprice tarafından ortaya çıkarıldı. Şirketin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olması beklenen cihazın arka kamera kurulumu, LED flaş modülü bulunan tek bir kamera sensöründen oluşmakta.
Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te UniSoC T606 işlemci ve 2 GB RAM ile ortaya çıkan Moto E13, kutudan Android 13 ile çıkacak. Ancak 2 GB RAM'e sahip olduğu için cihaz, Android'in Go Edition sürümünü içerebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d