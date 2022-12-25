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    Motorola'nın bütçe dostu telefonu Moto E13'ün tasarımı sızdırıldı

    UniSoC T606 işlemcisiyle gelmesi beklenen Motorola'nın yeni bütçe dostu telefonu Moto E13'ün tasarımı ortaya çıktı. İşte 2GB RAM ile gelmesi beklenen cihazın detayları:
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    Motorola'nın bütçe dostu telefonu Moto E13'ün tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Motorola bu yıl Motorola Edge 40 Pro olarak dünya çapında piyasaya sürülmesi beklenen Moto X40'ı Çin'de piyasaya sürerek sezonu kapattı. Şirkeytin önümüzdeki sene içerisinde ise E ve G serilerini tanıtması bekleniyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise Moto E13'ün tasarımını ortaya çıkardı.

    İşte Moto E13'ün muhtemel tasarımı

    2023'ün ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Motorola Moto E13, bej renginin sergilendiği yeni resimlerle mysmartprice tarafından ortaya çıkarıldı. Şirketin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olması beklenen cihazın arka kamera kurulumu, LED flaş modülü bulunan tek bir kamera sensöründen oluşmakta.

    Motorola'nın bütçe dostu telefonu Moto E13'ün tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Arka panel ise kavisli ve muhtemelen plastikten oluşmakta. Cihazın sağ tarafında güç ve ses düğmeleri yer alırken sol tarafında SIM yuvası bulunmakta. Cihazın alt tarafında ise USB Type-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve bir mikrofon bölmesi bulunmakta. 

    Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te UniSoC T606 işlemci ve 2 GB RAM ile ortaya çıkan Moto E13, kutudan Android 13 ile çıkacak. Ancak 2 GB RAM'e sahip olduğu için cihaz, Android'in Go Edition sürümünü içerebilir.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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