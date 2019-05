Motorola P30 Note tanıtıldı! Motorola P30 Note özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

Motorola, geçtiğimiz günlerde düzenlenen IFA 2018 fuarında tanıttığı Android One kapsamındaki One Power modelini bir takım değişiklikler yaparak Motorola P30 Note adıyla tanıttı. One Power ile aynı teknik özelliklere sahip cihaz, Android One kapsamında yer almıyor ve Motorola’nın özelleştirilmiş arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Motorola P30 Note özellikleri

Motorola P30 Note, çentikli tasarımı ve dikey kamera yerleşimi ile iPhone X’un tasarımına bir hayli benziyor. Motorola’nın bu tasarımı ilk benimsediği cihaz P30 modeliydi ve iPhone X’a benzerliği ile eleştirilmişti.

Motorola P30 Note, tıpkı P30 modelinde olduğu gibi Snapdragon 636 yonga seti ve 6.2 inç 1080p IPS LCD ekran ile geliyor. MicroSD kart ile arttırılabilen 64 GB depolama alanı sunan telefon 4 GB ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip.

Motorola P30 Note kamera özellikleri

One Power modelinden de bildiğimiz üzere P30 Note’da 16 + 5 MP çözünürlüğünde çift arka kamera yer alıyor. Ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahipken, portre modunda fotoğraf çekilmesini mümkün kılan yardımcı kamera ise f/2.2 diyagram açıklığına sahip. Önde 12 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığında lens ve 1.25 µm piksel boyutuna sahip bir kamera olduğu görüyoruz. Ön kamera, yapay zeka destekli güzellik özellikleri sunuyor. Ön kamerada da portre özelliği bulunuyor.

Çin’de daha kolay satılabilmesi için stok Android arayüzü yerine ZUI 4.0 arayüzünü barındırıyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde Android Pie güncellemesini alacağı ifade ediliyor.

5000 mAh boyutunda devasa batarya

Motorola TurboPower hızlı şarj özelliğini destekleyen 5000 mAh boyutunda büyük bir batarya ile uzun kullanım süresi vaat ediyor. İki günü çıkarabilecek boyuttaki bataryasına rağmen telefonun tasarımı ideal fiziksel ölçülere sahip. USB Type-C, Bluetooth 5 LE, çift SIM, Wi-Fi 802.11 a/c ve 3.5 mm kulaklık girişi de telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Motorola P30 Note fiyatı ve çıkış tarihi

Motorola P30 Note, Çin’de satışa sunuldu. 4/64 GB versiyonu 290 dolar, 6/64 GB versiyonu ise 335 dolar fiyat etiketine sahip. Telefonu satın alanlara JBL L20R kulaklık hediye ediliyor. Çin'e özel üretildiği için Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.