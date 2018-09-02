LG V40’ın tüm teknik özellikleri sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde IFA 2018 kapsamında G7 One ve Fit cihazlarının lansmanını gerçekleştiren dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi LG, çok büyük ihtimalle gelecek ay yeni amiral gemisi cihazı V40’i piyasaya sürecek. 5 kameraya sahip olacak olan V40, henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da son sızıntı ile birlikte tüm teknik özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6.4 inç genişliğinde Quad HD+ çözünürlüklü P-OLED bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 6 GB’lık bir RAM’e sahip olan cihaz, 64 ve 128 GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle alıcıyla buluşacak.

Cihaz, beklendiği gibi üç tanesi arkada, iki tanesi önde olmak üzere toplam beş kameraya sahip olacak. Cihazın arka kameraları sırasıyla 12MP, 16MP, 12MP çözünürlüğünde olacak. Bu kameralardan biri standart, diğeri telefotografik, bir diğeri ise geniş açılı olacak.

Telefonun ön kameraları ise 8 megapiksel+5 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Bazı yabancı haber kuruluşları, iki ön kameranın 3D yüz haritası oluşturmak için de kullanılabileceğini iddia ediyor. Eğer bu iddialar doğruysa geleneksel 2D yüz tanıma çözümlerinden çok daha güvenli olacağını söyleyebiliriz. Cihaz ayrıca son günlerde akıllı telefonlarda görmeye oldukça alışkın olduğumuz tarzda cihazın arka kısmında yer alan bir parmak izi sensörüne sahip.

LG V40, çentikli bir tasarıma sahip olacak. Aynı zamanda LG G7 kullanıcıları için geçerli olan çentik gizleme özelliğine sahip olacağı da ortaya atılan iddialar arasında. Cihazın ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı şu an için bilinmiyor.

Cihaz Özellikleri

https://www.slashinfo.com/lg-v40-specs-revealed/

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6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlük: Sekiz çekirdekli Snapdragon 8456GB: 64/128 GB3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4): (8 + 5MP), Smart CAM3300 mAhQuad DAC, Boombox Stereo Hoparlör169 gram