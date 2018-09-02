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LG V40’ın tüm teknik özellikleri sızdırıldı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden LG'nin yakın gelecekte tanıtacağı 5 kameralı yeni telefonu V40'nin tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Detaylar haberimizde.
8 ay
7,9b
1
27
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde IFA 2018 kapsamında G7 One ve Fit cihazlarının lansmanını gerçekleştiren dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi LG, çok büyük ihtimalle gelecek ay yeni amiral gemisi cihazı V40’i piyasaya sürecek. 5 kameraya sahip olacak olan V40, henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da son sızıntı ile birlikte tüm teknik özellikleri ortaya çıkmış oldu.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6.4 inç genişliğinde Quad HD+ çözünürlüklü P-OLED bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 6 GB’lık bir RAM’e sahip olan cihaz, 64 ve 128 GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle alıcıyla buluşacak.
Cihaz, beklendiği gibi üç tanesi arkada, iki tanesi önde olmak üzere toplam beş kameraya sahip olacak. Cihazın arka kameraları sırasıyla 12MP, 16MP, 12MP çözünürlüğünde olacak. Bu kameralardan biri standart, diğeri telefotografik, bir diğeri ise geniş açılı olacak.
Telefonun ön kameraları ise 8 megapiksel+5 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Bazı yabancı haber kuruluşları, iki ön kameranın 3D yüz haritası oluşturmak için de kullanılabileceğini iddia ediyor. Eğer bu iddialar doğruysa geleneksel 2D yüz tanıma çözümlerinden çok daha güvenli olacağını söyleyebiliriz. Cihaz ayrıca son günlerde akıllı telefonlarda görmeye oldukça alışkın olduğumuz tarzda cihazın arka kısmında yer alan bir parmak izi sensörüne sahip.
LG V40, çentikli bir tasarıma sahip olacak. Aynı zamanda LG G7 kullanıcıları için geçerli olan çentik gizleme özelliğine sahip olacağı da ortaya atılan iddialar arasında. Cihazın ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı şu an için bilinmiyor.

Cihaz Özellikleri 

Ekran: 6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlük
İşlemci : Sekiz çekirdekli Snapdragon 845
RAM: 6GB
Depolama: 64/128 GB
Arka Kamera: 3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4)
Ön Kamera: (8 + 5MP), Smart CAM
Batarya: 3300 mAh
Ses: Quad DAC, Boombox Stereo Hoparlör
Ağırlık: 169 gram
https://www.slashinfo.com/lg-v40-specs-revealed/ Yorum Yaz
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mpolat35 8 ay en beğenilen
Geberik LG. Zaten adın çıkmış mimlenmissin. Telefonları cazip hale getirecek şekilde büyük batarya koy ki seni almak için bir sebebimiz olsun. Samsung 4000 koyuyor, Huawei 4.200 sen hala 3.300 koymaya devam et. Gerçi 3 yıl boyunca hep 3000 koyduktan sonra 3.300 gözünüze büyük geldi galiba.
Geberik LG. Zaten adın çıkmış mimlenmissin. Telefonları cazip hale getirecek şekilde büyük batarya koy ki seni almak için bir sebebimiz olsun. Samsung 4000 koyu...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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volkan_kolay 8 ay
Aynı telefonu Huawei, Xiaomi yada Oppo falan yapsa auuuvvv ouuuvvv üfff dersiniz harika telefon dersiniz ama bi kere mimlendi ya LG'mi yok abi ya..
Apple çakması tasarımlı ve iP68 sertifikası olmayan telefonları öve öve bitiremeyenler bu telefona laf atıyorsa bi zahmet forumda başka yerelere takılın..
Evet eksikleri var mesela 128/256GB hafıza seçeneği olması lazımdı minimum, Batarya 4000mah olmalı ve ön kamera bana göre 12MP+8MP beklerdim.
Aynı telefonu Huawei, Xiaomi yada Oppo falan yapsa auuuvvv ouuuvvv üfff dersiniz harika telefon dersiniz ama bi kere mimlendi ya LG'mi yok abi ya..Apple ça...
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1 Avatar
kenya64 7 ay
Eğer uçuk fiyatla gelmezse tam istediğim telefon.
Geniş açı benim için çok önemli. O yüzden mutlaka foto makine ve geniş açı lens taşıyordum. Sonra Samsung s7 için geniş açı lens aldım ve her seyahate onunla gidiyorum.
3.5 mm giriş önemli. Özellikle harici mikrofon ile video kaydı çok önemli benim için. Xiaomi ve huawei harici mikrofon desteği vermiyor ve 3.5 mm giriş zaten yok.
Samsung sadece a serisinde geniş açı tanıttı. Onlar da bana uzak.
Yani
LG v40 tam benlik.
Bekliyorum.
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BOLDVIPER 8 ay
Tüm ev malzemelerini LG aldım ses sistemi tv vs.. üstüne zamanında 2 adet g3 aldım ama 2 side anakart sorunlu çıktı LG arkasında durmadı ürünlerin telefon hurda oldu
DANDİK TELLE İDARE ETTİM SONRA GİDİP PAHALI BİLE OLSA GÖZÜM GÖRMEDEN 7 PLUS aldım
lg kardeş müşteri düdükler sattığın malın arkasında durmazsan telefon kısmın nokia'dan farksız olacak buna mahkumsun bu saatten sonra istersen en kral telefonu çıkar. burada telefonu kıyaslamak için model belirtmedim.. şu zamanın pahalılıgında senden canım nasıl yandıysa gittim o parayı başka ürüne verdim kaybeden sen oldun!
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burgfb 8 ay
LG geniş açıdan vazgeçmesin. LG'nin geniş açı kamerası gerçekten bağımlılık yapıyor. Bakın bir seyahatte aynı pozu hem normal hem geniş açı ile çektim. Telefonum V20.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Wjéasz 8 ay
görseldeki wallpaperi nasıl bulurum ?
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agent1453 8 ay
İyice uçtular,5 kamera nedir ya,60 fps ön kaliteli kamera nerde,düşük batarya koy,iyice takoz yapmaya başla,insanları bir yere kadar kandırırsınız.
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dreamblue35 8 ay
honor note 10 ülkemizde bir satılmaya başlansın bu telefonları duman eder gibime geliyor
edit: honor note 10 ülkede satılmaya başlansın ilk alıcılarından biri de ben olacağım
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eAkman 8 ay
LG nin V serisini seven biri olarak "bu ne lan, dünün aynısı" diyorum.
Almak için tek sebebi var, o da DAC taşıyor olması.
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SEO-Uzmanı 8 ay
2 kanka bir cep telefonu şov rumuna gidip video çekip youtube dee yayınlıyor
sonra izleyicileri sayesinde firma bunlara promosyon hediye yolluyor.
bende buraya bu kafada bi arkadaş varmı diye mesaj atayım dedim !
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orcnd 8 ay
zaten fiyatlar yüksek birde yeni nesil tasarımlar da çok kötü.
hepsinde çentik, 18:9 ve bazılarında kulaklık çıkışı yok.
sd kart da her cihazda olmayabiliyor.
cihazları ince yapmak için tutkalla parçaları yapıştırıyorlar tamir edebilmek mümkün değil.
lg buradan bir çıkış yapabilir mi diye düşünürken onlar da aynı rezilliğe ortak oldular.
lg mobil kısmını bitirmeye ant içmiş sanırım.
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nightbringer 8 ay
Tam ihtiyacım olan kamera seçimi geniş açı ve telefoto. Umarım bu şekilde olur
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