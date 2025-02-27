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    Samsung Galaxy A26, A36 ve A56'nın tanıtım tarihi açıklandı

    Samsung, orta seviye Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerini önümüzdeki hafta tanıtacağını duyurdu. Yeni telefonlar neler sunacak?                     
    Samsung Galaxy A26, A36 ve A56'nın tanıtım tarihi açıklandı
    Samsung, önümüzdeki hafta üç yeni Galaxy A serisi telefonunu tanıtacağını duyurdu. Üç yeni modelin Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 olması bekleniyor. Şirketin Hindistan sitesinde yayınlanan görselde yeni modellerin 2 Mart'ta tanıtılacağı belirtiliyor. 

    Samsung ayrıca, yeni telefonların 6 işletim sistemi güncellemesi alacağını doğruladı. Bu üç modelin de Android 15 tabanlı One UI 7 ile gelmesi bekleniyor. Samsung sözünü tutarsa, bu modeller Android 21 sürümünü dahi alacaklar.

    Samsung Galaxy A26, A36 ve A56 neler sunacak?

    Galaxy A26, U şeklinde çentikli 6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranla gelirken, Galaxy A36 ve A56, kamera delikli bir tasarıma sahip olacak. Üç modelin de benzer ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Galaxy A36 ve A56, A26'dan farklı olarak ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacak. 

    Samsung Galaxy A26, A36 ve A56'nın tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    İşlemci tarafında, Galaxy A36'nın Snapdragon 6 Gen 3 yonga setiyle geleceği bildirilirken, Galaxy A56'nın Exynos 1580 ile gelmesi bekleniyor. Galaxy A26'nın ise Exynos 1380 işlemcisini kullanacağı belirtiliyor.

    Her üç telefon da 5000 mAh batarya kapasitesini koruyacak. Ancak Galaxy A36 ve A56'nın şarj hızının 25W'tan 45W'a yükseltileceği belirtiliyor. Kamera tarafında da OIS destekli 50 MP'lik ana kameraların yeni modellerde korunacağı gelen bilgiler arasında.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-a26-a36-a56-launch-date-announced/ https://www.samsung.com/in/smartphones/galaxy-a/notify-me/
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