Samsung Galaxy A26, A36 ve A56'nın tanıtım tarihi açıklandı

Samsung ayrıca, yeni telefonların 6 işletim sistemi güncellemesi alacağını doğruladı. Bu üç modelin de Android 15 tabanlı One UI 7 ile gelmesi bekleniyor. Samsung sözünü tutarsa, bu modeller Android 21 sürümünü dahi alacaklar.
Samsung Galaxy A26, A36 ve A56 neler sunacak?
Galaxy A26, U şeklinde çentikli 6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekranla gelirken, Galaxy A36 ve A56, kamera delikli bir tasarıma sahip olacak. Üç modelin de benzer ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Galaxy A36 ve A56, A26'dan farklı olarak ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olacak.
Her üç telefon da 5000 mAh batarya kapasitesini koruyacak. Ancak Galaxy A36 ve A56'nın şarj hızının 25W'tan 45W'a yükseltileceği belirtiliyor. Kamera tarafında da OIS destekli 50 MP'lik ana kameraların yeni modellerde korunacağı gelen bilgiler arasında.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-a26-a36-a56-launch-date-announced/ https://www.samsung.com/in/smartphones/galaxy-a/notify-me/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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