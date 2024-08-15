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    Motorola, 10 gün batarya ömrü sunan bütçe dostu modeli akıllı saatini tanıttı

    Akıllı saat pazarında henüz istediği konumdan çok uzakta olan Motorola, bu durumu yeni bütçe dostu modeliyle değiştirmeyi düşünüyor. İşte Motorola Moto Watch 120’ye ilişkin merak edilenler.

    Motorola, yeni bütçe dostu akıllı saatini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Motorola, yeni bir bütçe dostu akıllı saat olan Moto Watch 120'yi tanıttı. Bu yeni saat, yaklaşık altı ay önce piyasaya sürülen Moto Watch 40'tan sonra şirketin akıllı saat serisini yenileyen bir ürün olarak öne çıkıyor.

    Moto Watch 120, gelişmiş uyku takibi, stres takibi, akıllı bildirimler, 100'den fazla spor modu, 80'den fazla özelleştirilebilir saat yüzü, eller serbest arama ve 10 gün batarya ömrü gibi birçok dikkat çekici özellik sunuyor. Sağlık takibi için hızlanma ölçer, kalp atış hızı sensörü ve SpO2 sensörü gibi donanımlara sahip. Şirket, saatin kalp atış hızı ve antrenman bölgelerini gerçek zamanlı olarak izleyerek antrenmanları optimize edebileceğini ve sonuçları maksimize edebileceğini belirtiyor. Akıllı bildirim özelliği sayesinde ise kullanıcılar, telefona ihtiyaç duymadan önemli bildirimleri gizlice alıp görüntüleyebiliyor.

    Motorola Moto Watch 120 hangi özelliklerle geliyor?

    Moto Watch 120, 1.43 inç dairesel AMOLED ekrana ve metal (çinko alaşımlı) bir kasaya sahip. Moto Watch OS işletim sistemini kullanıyor ve kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.3 desteği sunuyor. Saat, Phantom Siyah, Rose Altın ve Buzul Gümüş olmak üzere üç farklı renkte sunuluyor.

    Batarya konusunda ise Moto Watch 120, 300 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve “Hızlı Şarj” desteği sunuyor. Ancak, şirket bu şarj özelliğinin tam süresi hakkında ayrıntılı bir bilgi vermiş değil. Saatin gövdesi, IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olup, boyutları 50.6 x 44.6 x 11mm olarak belirtilmiş. Ağırlığı ise 55 gram. Karşılaştırmak gerekirse, önceki model olan Moto Watch 40, IP67 sertifikasına sahipti ve sadece 26 gram ağırlığındaydı. Moto Watch 120, ayrıca 175 mm uzunluğunda ve 22 mm genişliğinde bir kayış sunuyor.

    Diğer özelliklere baktığımızda, kullanıcılar bu saat ile müzik çalma, parçaları atlama ve ses ayarlarını bileklerinden kolayca kontrol edebiliyor. Ayrıca, telefonunu yanlışlıkla kaybeden kullanıcılar, telefonu çaldırarak bulma özelliğini kullanabiliyor. Bu özellik, telefon sessiz modda bile çalışıyor.

    Son olarak Motorola’nın bu yeni bütçe dostu akıllı saat modelinin fiyat bilgisini paylaşalım. Moto Watch 120, şirketin web sitesinde ve Amazon’da 129,99 dolar fiyat etiketiyle listelenmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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