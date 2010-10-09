Mozilla, Android ve Maemo için Firefox 4'ün betasını yayınladı

Haber Editörü
Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Firefox 4.0, sonunda Android ve Maemo platformuna merhaba diyor. Mozilla; sonunda Fennec kodadlı Firefox 4.0'ın Android ve Maemo uyumlu beta versiyonunu yayınladı. Nokia N900 ve Android 2.0 ve üzeri işletim sisteminde çalışan akıllı telefonlarla uyumlu olan tarayıcının bazı özellikleri şöyle;
- Pinch to zoom (iki parmakla yakınlaştırma- Sadece Android'de), çift dokunmayla ya da ses seviyesi tuşlarını kullanarak (sadece N900'de) yakınlaştırma
- Site Menüsünde Facebook, Twitter, Google Reader ya da elektronik posta ile sayfa paylaşımı
- Site Menüsünden sayfalardaki metinler üzerinde arama yapma
- Smart Tapping ile bağlantıları, widget'ları ve diğer Web içeriklerini hata yapmadan dokunabilme
- Sekmeler üzerinden sitelere rahatça göz atma ve açabilme
- Konum tabanlı tarama ile konumunuzla ilgili içerik ve bilgi verme
- Site Menüsünden herhangi bir arama motorunu Awesome ekranına yükleme
Firefox Mobile 4'ün beta versiyonunu buradan ulaşacağınız sayfadan yükleyebilirsiniz. Bakalım Firefox, bilgisayardaki performansını mobil platformlarına da yansıtabilecek mi ?
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