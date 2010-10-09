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Mozilla, Android ve Maemo için Firefox 4'ün betasını yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Firefox 4.0, sonunda Android ve Maemo platformuna merhaba diyor. Mozilla; sonunda Fennec kodadlı Firefox 4.0'ın Android ve Maemo uyumlu beta versiyonunu yayınladı. Nokia N900 ve Android 2.0 ve üzeri işletim sisteminde çalışan akıllı telefonlarla uyumlu olan tarayıcının bazı özellikleri şöyle;

  • Pinch to zoom (iki parmakla yakınlaştırma- Sadece Android'de), çift dokunmayla ya da ses seviyesi tuşlarını kullanarak (sadece N900'de) yakınlaştırma
  • Site Menüsünde Facebook, Twitter, Google Reader ya da elektronik posta ile sayfa paylaşımı
  • Site Menüsünden sayfalardaki metinler üzerinde arama yapma
  • Smart Tapping ile bağlantıları, widget'ları ve diğer Web içeriklerini hata yapmadan dokunabilme
  • Sekmeler üzerinden sitelere rahatça göz atma ve açabilme
  • Konum tabanlı tarama ile konumunuzla ilgili içerik ve bilgi verme
  • Site Menüsünden herhangi bir arama motorunu Awesome ekranına yükleme

Firefox Mobile 4'ün beta versiyonunu buradan ulaşacağınız sayfadan yükleyebilirsiniz. Bakalım Firefox, bilgisayardaki performansını mobil platformlarına da yansıtabilecek mi ?


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Batuist 9 yıl
firefoxun hiçbir betasını tavsiye etmem.. beta demek bile doğru değil aslında alfa demek daha doğru olur... PC için bir beta sürümünü indirmiştim adres çubuğu yoktu ve menülerden de eklenemiyordu.. hatta doğru düzgün menüsü bile yoktu..
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merich 9 yıl
Android telefonuma kurdum. Standart tarayıcıdan daha yavaş. Daha çok geliştirilmesi lazım.
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