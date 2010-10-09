Mozilla, Android ve Maemo için Firefox 4'ün betasını yayınladı

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Firefox 4.0, sonunda Android ve Maemo platformuna merhaba diyor. Mozilla; sonunda Fennec kodadlı Firefox 4.0'ın Android ve Maemo uyumlu beta versiyonunu yayınladı. Nokia N900 ve Android 2.0 ve üzeri işletim sisteminde çalışan akıllı telefonlarla uyumlu olan tarayıcının bazı özellikleri şöyle;

Pinch to zoom (iki parmakla yakınlaştırma- Sadece Android'de), çift dokunmayla ya da ses seviyesi tuşlarını kullanarak (sadece N900'de) yakınlaştırma

Site Menüsünde Facebook, Twitter, Google Reader ya da elektronik posta ile sayfa paylaşımı

Site Menüsünden sayfalardaki metinler üzerinde arama yapma

Smart Tapping ile bağlantıları, widget'ları ve diğer Web içeriklerini hata yapmadan dokunabilme

Sekmeler üzerinden sitelere rahatça göz atma ve açabilme

Konum tabanlı tarama ile konumunuzla ilgili içerik ve bilgi verme

Site Menüsünden herhangi bir arama motorunu Awesome ekranına yükleme

Firefox Mobile 4'ün beta versiyonunu buradan ulaşacağınız sayfadan yükleyebilirsiniz. Bakalım Firefox, bilgisayardaki performansını mobil platformlarına da yansıtabilecek mi ?