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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSB, Azerbaycan’a ihraç edilen MEMATT mayın temizleme teçhizatının Bakü’ye ulaştığını açıkladı

    MSB, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ve özel sektör iş birliği kapsamında geliştirilen MEMATT mayın temizleme teçhizatının ilk partisine ait teslimatın gerçekleştiğini açıkladı.
    06 Şubat 2021, 01:30 (1 hf.)
    2,1b
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    MSB, Azerbaycan’a ihraç edilen MEMATT mayın temizleme teçhizatının Bakü’ye ulaştığını açıkladı
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    Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ve özel sektör iş birliği ile Ar-Ge, tasarım, prototip, seri üretim ve sertifikasyon süreçleri 14 ayda tamamlanan Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) ihracatı kapsamındaki ilk parti teslim gerçekleşti. Azerbaycan’a gerçekleştirilen teslimatla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.

    MSB tarafından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Kayseri’den yola çıkan ilk parti MEMATT’lar (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı), Bakü’ye ulaştı. İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve millî MEMATT’ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” Sözlerine yer verildi. Azerbeycan ile yapılan anlaşma kapsamında 20 adet MEMATT, Bakü’ye teslim edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Pentagon, F-35’in yazılım sorunları kapsamında üniversitelerin kapısını çalacak"

    MEMATT Teknik Özellikleri:

    • Özgün Tasarım
    • Çoklu Ataşman Kullanımı
    • Modüler Dizayn
    • Parça Değişim Kolaylığı
    • Balistik Zırh
    • Kolay Taşınabilirlik
    • 500 m Uzaktan Kontrol Yeteneği
    • Farklı Arazi Şartlarında Kullanılabilme
    • Kontrol ve Görüntü Aktarımı
    • 4 km/h İntikal Hızı
    • %60 Dikey Eğim
    • 250 mm Temizleme Derinliği
    • %40 Yanal Eğim
    • 1700 mm Temizleme Genişliği

    MEMATT projesiyle ilgili en önemli hususlaran biri de sektörün yumuşak karnı olan sertifikasyon kabiliyeti. En basit haliyle bir kurumun belirli kriterlere uygunluğunun 3. taraflarca denetlenmesi ve onaylanması süreci olarak tanımlayabileceğimiz sertifikasyon kabiliyetinin de milli imkânlar ile gerçekleştirilmiş olması MEMATT projesini bu anlamda öne çıkarıyor.



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/azerbaycana-ihrac-edilen-mayin-temizleme-techizatinin-ilk-partisi-bakuye-ulasti/2134384 https://www.savunmasanayist.com/asfat-memattin-ilk-ihracatini-azerbaycana-gerceklestirdi/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Memati ismi koysalardı diyenlere cevaben MeMaTeTe olurdu aynı senkronizasyonda ?? ya da İsim degistirilebilirdi mesela MEKANİK MAYIN TEMİZLEME İSLEMCİSİ ????
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzaktan kumanda özelliği harika bir şey.
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    NorveçliMühendis (o 0) 3 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    mayın temizleme araçlarının çoğu uzaktan kumandalıdır.
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    Lenneth- (Batuhan Öcal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemin twittera yasaklar getirip ayni zamanda govde gosterisini ordan yapmasi. Guleyimmi aglayayimmi emin olamiyorum.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Envanterdeki Bozena lar ne oldu acaba?
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    İstiklalFMK 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Duruyor. Geçtiğimiz yıllarda Suriye operasyonlarında aktif olarak kullanıldılar.
    Yanıtla +1
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    pSy! (caglayan sular) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mematiii!
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    X x2yk (x y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) pSy!
    Bende bunu yazmak için girdim, Memati ismini verseler daha değişik gibi olurdu.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) pSy!
    adını Kemal Sunal koysalardı daha anlamlı olurdu aslında. "Bombacı Mülayim" filminden. ikiside bombanın üstüne gidiyor :D
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