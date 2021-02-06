MSB, Azerbaycan’a ihraç edilen MEMATT mayın temizleme teçhizatının Bakü’ye ulaştığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ve özel sektör iş birliği ile Ar-Ge, tasarım, prototip, seri üretim ve sertifikasyon süreçleri 14 ayda tamamlanan Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) ihracatı kapsamındaki ilk parti teslim gerçekleşti. Azerbaycan’a gerçekleştirilen teslimatla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Kayseri’den yola çıkan ilk parti MEMATT’lar (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı), Bakü’ye ulaştı. İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve millî MEMATT’ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” Sözlerine yer verildi. Azerbeycan ile yapılan anlaşma kapsamında 20 adet MEMATT, Bakü’ye teslim edilecek.

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MEMATT Teknik Özellikleri:

Özgün Tasarım

Çoklu Ataşman Kullanımı

Modüler Dizayn

Parça Değişim Kolaylığı

Balistik Zırh

Kolay Taşınabilirlik

500 m Uzaktan Kontrol Yeteneği

Farklı Arazi Şartlarında Kullanılabilme

Kontrol ve Görüntü Aktarımı

4 km/h İntikal Hızı

%60 Dikey Eğim

250 mm Temizleme Derinliği

%40 Yanal Eğim

1700 mm Temizleme Genişliği

MEMATT projesiyle ilgili en önemli hususlaran biri de sektörün yumuşak karnı olan sertifikasyon kabiliyeti. En basit haliyle bir kurumun belirli kriterlere uygunluğunun 3. taraflarca denetlenmesi ve onaylanması süreci olarak tanımlayabileceğimiz sertifikasyon kabiliyetinin de milli imkânlar ile gerçekleştirilmiş olması MEMATT projesini bu anlamda öne çıkarıyor.

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