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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pentagon, F-35’in yazılım sorunları kapsamında üniversitelerin kapısını çalacak

    Başı sorunlardan bir türlü kurtalamayan F-35 programı, yazılım problemleri kapsamında bir kez daha gündeme geldi. Pentagon, uçaktaki yazılım sorunlarının tespiti kapsamında üniversitelere danışacak.
    03 Şubat 2021, 00:30 (2 hf.)
    2,2b
    1
    13
    Diğer Yazılım
    Gökhan G.
    Editör
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    Pentagon, F-35’in yazılım sorunları kapsamında üniversitelerin kapısını çalacak
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    Dünyanın en pahalı savunma sanayi yatırımlarından biri olan F-35 Müşterek Taarruz Uçağı’nın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili haberler gündemi sürekli meşgul ediyor. Uçağın kokpitinden gelen eleştirilerin teri henüz soğumamışken yazılım kanadındaki sorunlar, bu kez en üst makamdan ses getirdi. Bu kapsamda Pentagon, F-35’teki yazılım sorunlarına yönelik çözüm geliştirmek adına ABD'deki prestijli üniversitelerinin kapısını çaldı.

    Tam bir uçan bilgisayar olarak tanımlayabileceğimiz ve yaklaşık 8 milyon satır kodun görev yaptığı uçaktaki yazılım sorunlarını tespit etmek için bağımsız olarak görev yapan ekipte Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı, Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü ve Georgia Tech Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan alanlarında uzman kişiler yer alacak.F-35 programı sözcüsü Laura Seal’a göre söz konusu uzmanlar uçağın yazılımına yönelik teknik bir değerlendirme yapacak.

    Ayrıca Bkz. "Bir F-35 pilotu, uçakla ilgili eleştirilerini sıraladı"

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    398 milyar dolar değerindeki F-35 programı üzerine adeta bir lanet gibi çöken yazılım sorunlarına ait değerlendirmede bulunacak uzman ekibin sağlayacağı geribildirim neticesinde ise Pentagon yetkililerinin Şubat ayı sonuna kadar yeni bir yol haritası çizmesi bekleniyor.

    Muharebe simülasyonu gecikiyor

    Söz konusu yol haritasının en önemli maddelerinden biri, oldukça karmaşık bir savaş simülatörü ortamında F-35’in kendisi ile uçağın sahip olduğu elektronik harp sistemlerinin Rus ve Çin savaş uçakları ile hava savunma sistemlerine karşı neler yapabileceğinin tespiti olacak.

    Pentagon, F-35’in yazılım sorunları kapsamında üniversitelerin kapısını çalacak
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    Oldukça uzun soluklu bir test sürecini kapsayacak dönem sonunda ise F-35’in tam kapasite üretimine yönelik karar için ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’a ilgili dosya sunulacak. Başkan’dan olur alması halinde F-35’in üretim aşaması, geliştirici Lockheed Martin için en kârlı faz olacak.

    Oldukça sancılı geçen F-35 programındaki en rahat yöneticinin ise mevcut Savunma Bakanı Lloyd Austin olması bekleniyor. Emekli bir asker olan Austin’in bakan olmadan önce F-35 uçaklarının motorunu geliştiren United Technologies’te görev yapmış ve ardından da Raytheon Technolohies’te çalışmış olması, onu bu konuda karar verme sorumluluğundan kurtaracakmış gibi görünüyor.

    Görünen o ki F-35’in karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili daha çok haber duyacağız.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-02/f-35-s-buggy-software-prompts-pentagon-to-call-in-universities Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    F-35'in en can sıkıcı kısmı, uçaktaki yazılımda USA onaylı login yapmadan uçamamak gibi bir durum varmış. Bir de buradan sürekli kontrol var. Yani o kadar para verecen ipler başkasının elinde olacak :D
    F-35'in en can sıkıcı kısmı, uçaktaki yazılımda USA onaylı login yapmadan uçamamak gibi bir durum varmış. Bir de buradan sürekli kontrol var. Yani o kadar para ...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar bahane uçağın en önemli özelliği olan radara zor yakalanma özelliği yalan olduğu anlaşıldı. Bu yüzden bu kadar pahalı bir sistemin düşürülmesi olasılığı fazla olduğundan pahalı olması büyük dez avantaj oluşturuyor.
    Bunlar bahane uçağın en önemli özelliği olan radara zor yakalanma özelliği yalan olduğu anlaşıldı. Bu yüzden bu kadar pahalı bir sistemin düşürülmesi olasılığı ...
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    Nevfel (T. I.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elin şeyiyle gerdeğe girilmez. Bu işden öğreneceğimizi öğrendik.



    Artık paramızı iade etmeleri için uluslararası mahkemelerde dava açmamız lazım.



    Yatıp kalkıp insansız araçlara uçaklara çalışılmalı.
    Elin şeyiyle gerdeğe girilmez. Bu işden öğreneceğimizi öğrendik. Artık paramızı iade etmeleri için uluslararası mahkemelerde dava açmamız lazım.
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hükümetin başlatmış olduğu 1 milyon yazılımcıdan eleman seçerek sorunu çözebiliriz.
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    Pearn Harbor Fadıl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lockheed Martin de alaylı hintli yazılımcı çalıştırıyor herhalde.

    Şirket her yerde şirket işte.
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    strathmorea (alper ozan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye projedeyken: F-35 yeni nesil hayalet avcı uçağı nefes kesiyor. Uçak manevra kabiliyetiyle diğer tüm savaş uçaklarını gölgede bırakıyor...
    Türkiye projeden çıkartılınca: F-35 yazılım sorunlarıyla gündemde. Uçak 500 bilmem ne adet sorunuyla baş ağrıtıyor. F-35 yoksa bir kandırmaca mı...
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz alamayınca F-35 bir anda çöp gibi lanse ediliyor ya çok garip.
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    A Ataputo 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) gun
    Beynini hobi olarak mı kullanıyorsun
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    Nevfel (T. I.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elin şeyiyle gerdeğe girilmez. Bu işden öğreneceğimizi öğrendik.



    Artık paramızı iade etmeleri için uluslararası mahkemelerde dava açmamız lazım.



    Yatıp kalkıp insansız araçlara uçaklara çalışılmalı.
    Yanıtla +4
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bilerek geciktiriliyor gibi geldi.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar bahane uçağın en önemli özelliği olan radara zor yakalanma özelliği yalan olduğu anlaşıldı. Bu yüzden bu kadar pahalı bir sistemin düşürülmesi olasılığı fazla olduğundan pahalı olması büyük dez avantaj oluşturuyor.
    Yanıtla +7
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    F-35'in en can sıkıcı kısmı, uçaktaki yazılımda USA onaylı login yapmadan uçamamak gibi bir durum varmış. Bir de buradan sürekli kontrol var. Yani o kadar para verecen ipler başkasının elinde olacak :D
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Phantom II (Phantom ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Bahsettiğiniz sistem uçağı uçurmak değil, bakım-onarım faaliyetleri için. Autonomic Information Logistics System (ALIS) olarak geçer. Fikir olarak güzel ama sakıncalı bir sistem bu, keza F-35 program ortakları da bu endişeleri dile getirdi ve Lockheed Martin yeni bir sistem geliştirdi. Zaten F-35 bakımcıları da sistemin çok yavaş çalıştığından ve karmaşıklığından şikayetçiydi.
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    C cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadığım geliştirme sürecinde bu sorunlar yok muydu? En az 10 senedir proje vardır seri üretime girip satılmaya başlanınca mı çıktı bunlar sürekli hata konuları gündemde
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    zero fear 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu yüzden dünyanın en iyi uçağı olacak F-35..
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    Denorath 2 hf. ( Mesaj Silindi ) zero fear
    En büyük fiyaskosu olma ihtimali de var..
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    2242 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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