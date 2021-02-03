Pentagon, F-35’in yazılım sorunları kapsamında üniversitelerin kapısını çalacak

Tam Boyutta Gör Dünyanın en pahalı savunma sanayi yatırımlarından biri olan F-35 Müşterek Taarruz Uçağı’nın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili haberler gündemi sürekli meşgul ediyor. Uçağın kokpitinden gelen eleştirilerin teri henüz soğumamışken yazılım kanadındaki sorunlar, bu kez en üst makamdan ses getirdi. Bu kapsamda Pentagon, F-35’teki yazılım sorunlarına yönelik çözüm geliştirmek adına ABD'deki prestijli üniversitelerinin kapısını çaldı.

Tam bir uçan bilgisayar olarak tanımlayabileceğimiz ve yaklaşık 8 milyon satır kodun görev yaptığı uçaktaki yazılım sorunlarını tespit etmek için bağımsız olarak görev yapan ekipte Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı, Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü ve Georgia Tech Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan alanlarında uzman kişiler yer alacak.F-35 programı sözcüsü Laura Seal’a göre söz konusu uzmanlar uçağın yazılımına yönelik teknik bir değerlendirme yapacak.

Ayrıca Bkz. "Bir F-35 pilotu, uçakla ilgili eleştirilerini sıraladı"

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398 milyar dolar değerindeki F-35 programı üzerine adeta bir lanet gibi çöken yazılım sorunlarına ait değerlendirmede bulunacak uzman ekibin sağlayacağı geribildirim neticesinde ise Pentagon yetkililerinin Şubat ayı sonuna kadar yeni bir yol haritası çizmesi bekleniyor.

Muharebe simülasyonu gecikiyor

Söz konusu yol haritasının en önemli maddelerinden biri, oldukça karmaşık bir savaş simülatörü ortamında F-35’in kendisi ile uçağın sahip olduğu elektronik harp sistemlerinin Rus ve Çin savaş uçakları ile hava savunma sistemlerine karşı neler yapabileceğinin tespiti olacak.

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Oldukça uzun soluklu bir test sürecini kapsayacak dönem sonunda ise F-35’in tam kapasite üretimine yönelik karar için ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’a ilgili dosya sunulacak. Başkan’dan olur alması halinde F-35’in üretim aşaması, geliştirici Lockheed Martin için en kârlı faz olacak.

Oldukça sancılı geçen F-35 programındaki en rahat yöneticinin ise mevcut Savunma Bakanı Lloyd Austin olması bekleniyor. Emekli bir asker olan Austin’in bakan olmadan önce F-35 uçaklarının motorunu geliştiren United Technologies’te görev yapmış ve ardından da Raytheon Technolohies’te çalışmış olması, onu bu konuda karar verme sorumluluğundan kurtaracakmış gibi görünüyor.

Görünen o ki F-35’in karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili daha çok haber duyacağız.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-02/f-35-s-buggy-software-prompts-pentagon-to-call-in-universities

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