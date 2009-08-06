MSI 785G yonga setli iki yeni DDR2 anakart hazırladı

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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI, 785G yonga setli yeni model duyurularına devam ediyor. Firma yaptığı açıklamayla Soket AM2+ ve Soket AM3 işlemcilerle kullanılabilen, DDR2 bellek destekli iki yeni 785G anakartını daha duyurdu. 785GT-E63 ve 785GTM-E45 kod adlarına sahip olan yeni modellerden ilki Full ATX, diğeri ise MicroATX formunda hazırlandı. AMD'nin uyumlu soket yapısına sahip güncel işlemcileriyle sorunsuzca çalışabilen yeni modeller, kullanılan yonga seti itibariyle özellikle entegre grafik performanslarıyla öne çıkıyorlar.

DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Radeon HD 4200 IGP'sine sahip olan yeni anakartlarda harici ekran kartı kullanmak isteyenler için birer adet PCIe 2.0 x16 slotuna da yer verilmiş. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özlelliklerle donatılan yeni anakartlarda görüntü aktarımı içinse D-Sub,DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. MSI'ın güncel anakartlarında yer alan APS ve Easy OC Switch gibi güç verimliliğ ve hız aşırtma odaklı özelliklerle donatılan anakartların bazı farklılıkları bulunuyor.

MSI'ın Full ATX formunda hazırladığı 785GT-E63 modeli bellek kullanımı için dört adet DIMM slotu ile gelirken, bir miktar daha ucuz olması beklenen Micro-ATX formundaki 785GTM-E45 modelinde ise sadece iki adet DDR2 DIMM slotu bulunuyor. Öte yandan Full ATX modelde bir adet eSATA ve 5 adet SATA-II portuna yer verilirken , Micro-ATX çözümde ise eSATA tercih edilmezken, kullanıma hazır 6 adet SATA-II portu olduğu açıklandı. MSI'ın 785G yonga setli yeni anakartlarından 785GT-E63 69 Avro, 785GTM-E45 modeli ise 63 Avro seviyesinden Avrupa fiyat listelerine girmeye başladıklar.

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