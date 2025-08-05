AMD’den 3D V-Cache destekli 2 yeni “canavar” işlemci geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 mimarili Ryzen 9000 serisi için 3D V-Cache teknolojisini kullanan iki yeni masaüstü işlemci hazırlığında. Sızan bilgilere göre, 8 çekirdekli 96 MB ve 16 çekirdekli 192 MB “Dual X3D” önbellekli modeller yolda.

İki canavar geliyor

Halihazırda 8 çekirdekli Ryzen 7 9800X3D ve 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D modelleri satışta olsa da yeni raporlara göre AMD ürün portföyünü büyütmeye hazırlanıyor. Yeni 16 çekirdekli Ryzen 9 varyantı, 32 iş parçacığı ve 200W TDP ile dikkat çekiyor. Bu modelin en büyük farkı ise tam 192 MB L3 önbellek kapasitesi sunması.

Karşılaştırma olması açısından; mevcut Ryzen 9 9950X3D, 16 çekirdek, 32 iş parçacığı, 170W TDP ve 128 MB önbellek ile geliyor. Bu önbellek, tek bir X3D yongasının 64 MB 3D V-Cache’i ve standart 32 MB önbelleğiyle sağlanıyor. Yeni modelde ise her iki CCD (çekirdek kalıbı) üzerinde 64 MB 3D V-Cache yer alacak ve böylece toplam önbellek kapasitesi 192 MB’a çıkacak.

Bu, anaakım masaüstü işlemcilerde şimdiye kadarki en yüksek önbellek seviyesi olacak.

İlk kez çift 3D V-Cache’i göreceğiz

Tam Boyutta Gör Eğer iddialar doğruysa AMD Ryzen serisinde ilk kez “dual 3D V-Cache” teknolojisine sahip işlemci göreceğiz. Daha önce bazı prototipler ortaya çıkmış olsa da bu teknoloji ilk kez perakende kullanıcıya ulaşacak.

Aktarılanlara göer yeni 16 çekirdekli modelin fiyatı mevcut Ryzen 9 9950X3D’nin 699 dolarlık fiyatının üstünde olacak. Tahminler 799 dolar veya daha yüksek seviyelere işaret ediyor.

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Öte yandan, şirketin üzerinde çalıştığı ikinci model ise 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile geliyor. 120W TDP’ye sahip bu işlemci, 96 MB L3 önbellek sunacak. Özellikleri mevcut Ryzen 7 9800X3D’ye oldukça yakın. Bu model ya 450 dolar altı uygun fiyatlı bir alternatif ya da 499 dolar civarında daha yüksek saat hızına sahip bir varyant olabilir.

Bilindiği üzere AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemcilerinde 2. nesil AMD V-Cache teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji daha serin çalışan, daha hızlı ve hız aşırtmaya uygun bir önbellek mimarisi sunuyor.

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AMD’den 3D V-Cache destekli 2 yeni “canavar” işlemci geliyor

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