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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 Telefonunuz uygulaması artık aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabiliyor

    Windows 10 işletim sistemi için tasarlanan Telefonunuz uygulaması artık aynı anda birden fazla mobil uygulamanın bilgisayar üzerinde çalıştırılabilmesine izin veriyor.
    2 gün
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    Mobil Uygulamalar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10 Telefonunuz uygulaması artık aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabiliyor
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    Windows 10 için tasarlanan Telefonunuz uygulaması günden güne yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Android telefonunuzun ekranını bilgisayara yansıtmanızı sağlayan uygulama son olarak birden fazla mobil uygulamayı aynı anda çalıştırabilme özelliğine sahip oldu.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi"

    Microsoft bu özelliğin sözünü geçtiğimiz Ağustos ayında vermişti. Ve nihayet hazır hale geldi. Yeni işlev sayesinde kullanıcılar bilgisayarlarında WhatsApp, Instagram ve Telegram gibi uygulamaları "aynı anda" açarak bu uygulamalara masaüstünden kolayca erişebilecekler.

    Windows 10 Telefonunuz uygulaması artık aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabiliyor
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    Kademeli olarak kullanıma sunulacak

    Birden fazla mobil uygulama çalıştırabilme özelliği şu an sadece Insider üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Kademeli olarak herkese sunulacak. Ayrıca kullanabilmeniz için desteklenen Samsung cihazlardan birine sahip olmanız gerektiğini hatırlatalım. Uyumlu modellerin listesini aşağıda bulabilirsiniz:

    Windows 10 Telefonunuz uygulaması artık aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabiliyor



    https://www.windowslatest.com/2020/11/06/windows-10-multiple-android-apps-simultaneously/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    strathmorea (alper ozan) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uygulama güzel, wp yi zaten pc den kullandığım için bu uygulamadan kullanmama gerek kalmıyor ama fotoğraf ve müzik alışverişini telefonu pc ye bağlamadan buradan yapabilmek kolaylık oluyor. Tabi telefonun ekranını olduğu gibi pc den görmek ve telefona dokunmadan işlem yapmak ta güzel.
    Uygulama güzel, wp yi zaten pc den kullandığım için bu uygulamadan kullanmama gerek kalmıyor ama fotoğraf ve müzik alışverişini telefonu pc ye bağlamadan burada...
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    interwap (Volkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    A serisi M den üstün.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    deveyehendekatlatanadam (deveye hendek atlatan adam) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Uygulama kurulmuyorki bir uygulamaya bile razıyız
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    oguztatli (Oğuz Tatlı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pek bi avantajı yok yavaş hareket ediyor
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sadece yeni modellere gelmiş bu samsung gerçekten 2-3 yıl sonra cihazlara ne güncelleme veriyor ne başka bir şey.
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    BeY_oĞLu (ramazan şişman) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Note 4 kullananların gözü yaşlı
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    adembey2018 (bülent adem korkmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Affınıza sığınarak uygulamanın adı ne
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    punkek 2 gün ( Mesaj Silindi ) adembey2018
    Bilgisayarinizda yukludur muhtemelen, degil ise linki:

    https://www.microsoft.com/tr-tr/p/telefonunuz/9nmpj99vjbwv



    Uygulama icindeki adimlari uygulamaniz yeterli
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    Clusive 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi uygulama. Uzun zamandır kullanıyorum. Umarım diğer marka ve cihazlar içinde uygulama desteği gelir. Samsung dışında uygulama açılması çok çok iyi bir dönüş sağlar Microsoft için. Çok nadir senkronizasyon sorunu yaşayabiliyorum ama o da doğal çok fazla güncelleme alan ve geliştirilen bir uygulama.
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    duman56 (Erman Duman) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Peki ya iPhone kullananlar bu uygulamayı kullanabilecekler mi?
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    Reliq (Kaan Yamaner) 2 gün ( Mesaj Silindi ) duman56
    İphone bağlayınca pek bir ise yaramıyor uygulama.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    M serisine niye vermiyor bunlar? a serisi çöplerine bile verirkenee
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    interwap (Volkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    A serisi M den üstün.
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    strathmorea (alper ozan) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uygulama güzel, wp yi zaten pc den kullandığım için bu uygulamadan kullanmama gerek kalmıyor ama fotoğraf ve müzik alışverişini telefonu pc ye bağlamadan buradan yapabilmek kolaylık oluyor. Tabi telefonun ekranını olduğu gibi pc den görmek ve telefona dokunmadan işlem yapmak ta güzel.
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