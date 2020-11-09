Windows 10 Telefonunuz uygulaması artık aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabiliyor

Windows 10 için tasarlanan Telefonunuz uygulaması günden güne yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Android telefonunuzun ekranını bilgisayara yansıtmanızı sağlayan uygulama son olarak birden fazla mobil uygulamayı aynı anda çalıştırabilme özelliğine sahip oldu.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi"
Microsoft bu özelliğin sözünü geçtiğimiz Ağustos ayında vermişti. Ve nihayet hazır hale geldi. Yeni işlev sayesinde kullanıcılar bilgisayarlarında WhatsApp, Instagram ve Telegram gibi uygulamaları "aynı anda" açarak bu uygulamalara masaüstünden kolayca erişebilecekler.
Kademeli olarak kullanıma sunulacak
Birden fazla mobil uygulama çalıştırabilme özelliği şu an sadece Insider üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Kademeli olarak herkese sunulacak. Ayrıca kullanabilmeniz için desteklenen Samsung cihazlardan birine sahip olmanız gerektiğini hatırlatalım. Uyumlu modellerin listesini aşağıda bulabilirsiniz:
https://www.windowslatest.com/2020/11/06/windows-10-multiple-android-apps-simultaneously/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
https://www.microsoft.com/tr-tr/p/telefonunuz/9nmpj99vjbwv
Uygulama icindeki adimlari uygulamaniz yeterli