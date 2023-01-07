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    MSI’ın yeni yönlendiricisinin antenleri yavaş bağlantı sorunu için sizi takip ediyor

    MSI, tanıtmış olduğu yeni yönlendiricisi ile evinizde yavaş Wi-Fi bağlantı sorununu çözmeyi hedefliyor. Yeni RadiX BE22000 Turbo yönlendiricinin antenleri bu sorun için sizi takip edecek.
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    MSI’ın yeni yönlendiricisinin antenleri sizi takip ediyor Tam Boyutta Gör
    Dengesiz bir Wi-Fi bağlantısı en sinir bozuşu şeylerden birisi ve görünüşe göre MSI, CES 2023’e bu sorunu çözmek için özel olarak hazırlanmış. Yeni RadiX BE22000 Turbo yönlendiricisi, evinizde dolaşırken cihazınızı dinamik olarak takip edebilen antenlere sahip akıllı bir ürün ve firmaya göre dengesiz kablosuz bağlantı sorununu çözüyor.

    Sizi takip eden bir yönlendirici var

    MSI'ın en üst düzey router/yönlendirici cihazı olan RadiX BE22000 Turbo, mümkün olan en yüksek kablosuz hızları elde etmenizi sağlayacak hemen hemen güncel her özelliğe sahip. Yeni RadiX yalnızca Wi-Fi 7'yi desteklemekle kalmıyor aynı zamanda AI QoS teknolojisi sayesinde oyun oynarken pinginizi azaltabileceğini veya bir dokunuşla video akışı için içeriğe özel öncelik veriyor.

    MSI, 320 MHz'lik kanal bant genişlikleriyle, BE22000'in tipik bir Wi-Fi 6 yönlendiriciye kıyasla 4 kat daha hızlı çıkış sağladığını iddia ediyor. Ancak ürünün alameti farikası bu özellikler değil. RadiX'in öne çıkan detayı hemen hemen diğer tüm yönlendiricilerin aksine sahip olduğu hareketli antenleri. Bu antenler optimum kablosuz bağlantıyı sağlamak için belirli bir cihazı takip ederek konumlarını otomatik olarak ayarlama yeteneğine sahip.

    MSI RadiX BE22000 Turbo yönlendiricisinin 2024’e kadar piyasaya çıkması beklenmiyor. Zira hem Wi-Fi spesifikasyonları henüz olgunluğa erişmemiş durumda. Öte yanan antenlerde bulunan motorların ne kadar dayanıklı olduğu da muamma. Bununla birlikte birden fazla cihazın bulunduğu senaryoda antenlerin hangi cihaza öncelik vereceği de belirsiz.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 1 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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