Asus dünyanın ilk dört bant Wi-Fi 7 oyun odaklı ROG Rapture yönlendiricisini tanıttı

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Henüz Wi-Fi 6E kablosuz oyun sınıfı router/yönlendirici ürünler yaygınlaşmamışken Asus, ROG Rapture GT-BE98 ile rekabeti bir adım daha öne taşıyor. ROG Rapture GT-BE98, Wi-Fi 6E'yi geride bırakıyor ve yeni Wi-Fi 7 standardını benimserken kullanıcılar için toplam kullanılabilir kablosuz ağ bant genişliğini şaşırtıcı bir şekilde 25.000 Mbps'ye çıkarıyor.

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ROG Rapture GT-BE98 toplamda dört kablosuz bant sunuyor: Bir adet 2,4GHz, iki adet 5Ghz ve bir adet 6GHz. 2,4 GHz bant, 1376 Mbps'ye kadar bant genişliği sağlarken, iki 5 GHz bandın her biri 5762 Mbps'ye kadar bant genişliği sağlayabiliyor. Son olarak, 6GHz bandı ise 11.525 Mbps’e kadar bir bant genişliğine erişmeyi mümkün kılıyor. Karşılaştırma için, Asus'un mevcut nesil ROG Rapture GT-AXE16000 yönlendiricisi, 6 GHz bandında maksimum 4.804 Mbps'e çıkıyor.

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Asus ROG Rapture GT-BE98 ve RT-BE96U teknik özellikleri DH ROG Rapture GT-BE98 RT-BE96U Anten 8 8 Wi-Fi Standardı Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi Bantları 2.4 GHz: 1376 Mbps’e kadar (4096 QAM) 5 GHz: 5762 Mbps’e kadar (4096 QAM + 160 MHz) 5 GHz: 5762 Mbps’e kadar (4096 QAM + 160 MHz) 6 GHz: 11,525 Mbps’e kadar (4096 QAM + 320 MHz) 2.4 GHz: 1376 Mbps’e kadar (4096 QAM) 5 GHz: 5762 Mbps’e kadar (4096 QAM + 160 MHz) 6 GHz: 11,525 Mbps’e kadar (4096 QAM + 320 MHz) CPU 2.6GHz dört çekirdek 2.6GHz dört çekirdek Bellek 256 MB Flash, 2 GB DDR4 RAM 256 MB Flash, 2 GB DDR4 RAM Bağlantı 1 x 10 Gbps WAN/LAN, 2 x 10 Gbps LAN, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps LAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 1 x 10 Gbps WAN/LAN, 1 x 10 Gbps LAN, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps LAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0

Asus, 2 GB RAM ve 256 MB flash depolama ile desteklenen 2.6 GHz dört çekirdekli işlemci ile bu ürünleri destekliyor. Yeni 2023 model Asus ROG Rapture üzerinde üç adet 10 Gb/sn LAN bağlantı noktası (biri WAN'ınız için) ve dört adet 1 Gb/sn bağlantı noktası konumlandırmış durumda. Ayrıca bir adet USB 2.0 bağlantı noktası ve bir adet USB 3.0 bağlantı da yer almakta.

Tasarım açısından, ROG Rapture GT-BE98, Asus'un tanıdık ters çevrilmiş örümcek tasarımını sekiz antenle devam ettiriyor. Asus ayrıca ROG Rapture GT-BE98’in biraz daha kırpılmış versiyonu olan RT-BE96U varyantını da tanıttı. Bu model de yine etkileyici 19.000 Mbps bant genişliği sunabiliyor. Ne yazık ki Asus ROG Rapture GT-BE98 veya RT-BE96U için fiyatlandırma veya çıkış tarihi bilgisi paylaşmadı.

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