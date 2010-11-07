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MSI, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı yeni anakartlarını gösterdi

8 yıl
20,9b
1
23
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan MSI, Intel'in Ocak ayında duyurmaya hazırlandığı Sandy Bridge işlemcileri için yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek performans segmentinden giriş seviyesine kadar çok sayıda yeni anakart modeli üzerinde çalışan MSI, P67A-GD65, P67A-GD55 ve H67MA-ED55 modellerini gösterdi. İlk ikisi ATX, H67MA-ED55 modeli ise microATX formunda olan yeni anakartların tamamı, Siyah renkli baskılı devre üzerinde yüksek kaliteli komponentler barındırıyorlar.

LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemci ailesinin tamamına destek sunan anakartlar, yeni pasif soğutucu tasarımına ve tek tuşla hız aşırtma olanağı tanıyan OC Genie teknolojisinin ikinci versiyonuyla geliyorlar. Dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda çift kanal bellek desteği sunan anakartlar, iki adet PCIe x16 slotu ile SLI ve Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyorlar. Her üç modelde de standart olan özellikler arasında iki adet SATA-II portu ile birlikte, dört adet SATA-III portu, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve kart üstü güç/reset butonlarına yer verildiğini görüyoruz. Ortak özelliklerin yanında yeni modelleri ayıran bazı belirgin farklar da yok değil.

MSI'ın P67A-GD55 ve H67MA-ED55 modelleri iki adet USB 3.0 portu ile gelirken, P67A-GD65 modeli ise üç adet USB 3.0 portu ve eSATA konnektörü ile fazladan iki adet SATA-III portunu bünyesinde barındırıyor. Hız aşırtmacılara yönelik detaylar açısından değerlendirdiğimizde ise yeni modellerden P67A-GD65 ve  H67MA-ED55 üzerinde donanımsal voltaj okuma noktalarına yer verildiğini görüyoruz. Öte yandan yüksek performanslı medya bilgisayarlarını hedef alan H67MA-ED55 modelinde, Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimi için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Intel'in Sandy Bridge lansmanına paralel olarak Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenen yeni anakartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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ForceBeWithYou 8 yıl
Valla önceki anakart ım p55 gd-65 di acaip v droop vardı ben 1.36v yazıyordum 1.45v veriyordu.Gene öyle bir şey olursa msi ı kafamdan silerim.
Bundada gene 6+1 vrm koymuşlar gene voltajı sabit veremez diye korkuyorum açıkçası.SFC vrm nin faydası olurmu bilmiyorum.
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl
Bildiğimiz anakart işte.
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DH Misafiri 8 yıl
msi yine yapmış yapacağını, asus gigabyt elindeki malları kakalamakla uğraşırken parayı hiçe sayıp sürdü piyasaya yeni modellerini. ne de olsa msi :) ilk anakartım asus tu rengi midemi bulandırıyordu açık yeşil :) anakart entegresi yandı attım. ikinci anakartım gigabyte idi renklerine gösterişine özenip almıştım 2 ay geçmedi ıde kontrolcüsü yandı :) en sonunda msi aldım 845 mi 865 mi neydi. aldım 3 sene kullandım sattım sonra p35 platinum aldım 4 sene kullandım sattım geçenlerde sistemi şimdi tekrar msi alacağım neden mi? overclock yapın banamısın demez yeterki üstün takacağınız ram.cpu vs overclock görsün :) msi da msi diyorum ve asus ve gigabyte ın anakartlarından da ekran kartlarından da nefret ediyorum. he birde asus ekran kartı almıştım 1 hafta overclock yemedi elimde patladı, msi marka almıştım tekrar :)
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MxFxOx 8 yıl
MSI askeri seviyede üretimler yapıyor.sonuçta Asker işleri sivilinkine benzemez sağlam yaparlar 20-30 sene kullanırlar.
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Volkanbaba 8 yıl
Msı sağlam marka tasarım felan diyenlerde varda.Kasanın içinde tasarım pek önemli değil.Ayrıca bunun üstüne ram cpu ekran kartı felan takacaksın böyle çıplak kalmayacak ki bide su soğutma kurdunmu.mis gibi olur
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jaws78 8 yıl
Arkadaşlar,bazı bilinçsiz ve önyargılı kişilere ithafen MSI gerçekten kuruluşu ve buralara gelmesi ile kendi teknolojisi ile çoğu bileşenini üretmesi ASUS gibi fason firmalarla kıyaslanamaz bile.Bir kez kullanmanız ya sevmenize ya da nefret etmenizeneden olur.Anakartları hem ısınmaz (bakır dahi kullnmnaz pcb devresinde) hem de oldukça tasarruflu kutu içeriği zengin ve stabildir.Ekran kartlarında bile hata tolerans oranları satışına göre (ki dünyanın en çok satan ekran kartlarını yapar) %0,3-7 arasıdır bu durum diğerlerinde %7-12 arasıdır.Foxconndan sonra dünyanın en büyük 2. component üreticisidir.Paranızı sokağa atmazsınız.Saygılar
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TrMhMt 8 yıl
Ben acikcasi cok begendim ... Kartlar hem goruntu olarak hemde sogutma olarak goze hos geliyor !! Sonucta MSI uretimi kartlar ve bunlarin ust sevye teknolojinin nigmetleri oldugunu unutmayalim !!!

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vidoko 8 yıl
soğutma dzaynı hoşuma gitmedi açıkcası..
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anaksunamon 8 yıl
Yahu arkadaşlar msi kullanmadığınız belli.Hoşa gitmedi değil ben bu anakartı kullanmadım hiç nasıldır acaba olmalı cümle.O gördüğün soğutmaları ne asus ne de gigabyte yapabiliyor arkadaşım.Hani dünyanın parasını bilinçsizce akıttığınız o iki anakart üreticisi msi gibi serin tutamıyo bileşenleri ve sistemi...
vidoko

soğutma dzaynı hoşuma gitmedi açıkcası..

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Tolgá 8 yıl
anakartın bazı yerleri çıplak gibi kötü oluyor siyah zeminde
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Batuist 8 yıl
sandy bridge'in 3 kanal bellek destekli versiyonu olacak mı??
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SchutZ 8 yıl
MSI anakartların tasarımları hiç güzel değil.
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No Way Out 8 yıl
MSI artık tüm anakartlarında Katı kapasitör ile birlikte HI-C'e kullanıyor, MSI anakartlarda yavaş yavaşda katı kapasitör kullanımı azalıyor yakında tüm anakartlarında tamamen HI-C olacak.
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car_26 8 yıl
hi c kapasitör lerde tantalum çekirdeği vardı dimi altından daha değerliymiş

fisyona soksak zengin olurmuyuz acaba
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Rey Leon 8 yıl
Anakartın üzerine gereklı seylere takdıkdan sonra cıplak bır görunum oluşmaz ıslemcı,ekran kartı,ram takıldıkdan sonra heleki
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alperen_69 8 yıl

No Way Out

MSI artık tüm anakartlarında Katı kapasitör ile birlikte HI-C'e kullanıyor, MSI anakartlarda yavaş yavaşda katı kapasitör kullanımı azalıyor yakında tüm anakartlarında tamamen HI-C olacak.



Biraz daha açarmısın mert bu HI-C nedir ,katı kapasitörlere nazaran daha iyi olan özelliği nedir
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