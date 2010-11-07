MSI, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı yeni anakartlarını gösterdi

Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan MSI, Intel'in Ocak ayında duyurmaya hazırlandığı Sandy Bridge işlemcileri için yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek performans segmentinden giriş seviyesine kadar çok sayıda yeni anakart modeli üzerinde çalışan MSI, P67A-GD65, P67A-GD55 ve H67MA-ED55 modellerini gösterdi. İlk ikisi ATX, H67MA-ED55 modeli ise microATX formunda olan yeni anakartların tamamı, Siyah renkli baskılı devre üzerinde yüksek kaliteli komponentler barındırıyorlar.

LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemci ailesinin tamamına destek sunan anakartlar, yeni pasif soğutucu tasarımına ve tek tuşla hız aşırtma olanağı tanıyan OC Genie teknolojisinin ikinci versiyonuyla geliyorlar. Dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda çift kanal bellek desteği sunan anakartlar, iki adet PCIe x16 slotu ile SLI ve Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyorlar. Her üç modelde de standart olan özellikler arasında iki adet SATA-II portu ile birlikte, dört adet SATA-III portu, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve kart üstü güç/reset butonlarına yer verildiğini görüyoruz. Ortak özelliklerin yanında yeni modelleri ayıran bazı belirgin farklar da yok değil.

MSI'ın P67A-GD55 ve H67MA-ED55 modelleri iki adet USB 3.0 portu ile gelirken, P67A-GD65 modeli ise üç adet USB 3.0 portu ve eSATA konnektörü ile fazladan iki adet SATA-III portunu bünyesinde barındırıyor. Hız aşırtmacılara yönelik detaylar açısından değerlendirdiğimizde ise yeni modellerden P67A-GD65 ve H67MA-ED55 üzerinde donanımsal voltaj okuma noktalarına yer verildiğini görüyoruz. Öte yandan yüksek performanslı medya bilgisayarlarını hedef alan H67MA-ED55 modelinde, Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimi için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Intel'in Sandy Bridge lansmanına paralel olarak Ocak ayı içerisinde satışa sunulması beklenen yeni anakartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.