Msi K8N Neo Platinum ile Athlon 64'e başarılı overclock

Anakart Nvidia'nın en son çipseti nForce 3 250Gb'i içermesi ve entegre diğer özellikleri ile birlikte en üst seviyeye doğru yöneltilmiş bir anakart. Ama bunun yanında overclock değerleri bir çok kullanıcıyı mutlu edecek derecede iyi. Bunu ise PCI/AGP hız kilidini başarı ile çalıştırmasına bağlı.

Mesela Athlon 64 3200+'i 2000 Mhz'den 2460 Mhz'e (%23) çıkartmayı başarmış. Ama bundan daha önemlisi FSB değerlerinin 300 Mhz yani anakarttaki bios sınırına kadar dayanmış olması kısaca DDR600 çıktığında 1:1 oranında kullanabileceksiniz. Benim esas merak ettiğim ise bu anakart ile en ucuz işlemcilerin nerelere kadar gidebildiği mesela 1.8 Ghz'lik bir işlemci ile 2.5 Ghz yapmak %38 gibi hoş bir artış ve cepte kalan para demek.

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Ayrıca ram ile senkronize edilebilen maksimum değer 270 FSB (yani DDR-540). Bu durumdaki ayarlar 270x9= 2430 Mhz yani bayağı çekici. Ancak işlemci ile bağlantıyı sağlayan Hyper Transport 265 Mhz FSB'ye kadar 4x'de yani 800 Mhz'de tutulabilmiş sonra 3x (600 Mhz'e) düşürülmüş.

Ancak üzülecek pek bir şey yok bu bandwith ram veri yolundan harici sistemin geri kalanı ile kurduğu bağlantıyı temsil ediyor ve nForce 3 150'de bu değer 600 Mhz iken zaten pek bir performans kaybı olmuyordu. Tek sorun daha DDR-600'lerin çıkmamış olması, çünkü nForce 3 250Gb ve Amd Athlon 64 hazır.

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Anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit-LAN, Her disk ile Raid yapabilen 4 SATA ve 4 IDE disk desteği, 7.1 ses destekli Realtek ALC850 çipi ki bu EAX 1.0 & 2.0 formatlarını destekliyor. Bağlantı çeşitleri olarak ise 8 Usb 2.0, 3 IEEE1394 yani Firewire bulundurmakta.

Özgün özellikler arasında ise Cool'n'Quiet (işlemci hız ve voltajını fanla hızı ile birlikte ayarlama), D.O.T. (Dinamik overclock, anında gerektiği kadar) ve iletişim yuvası ile 802.11g kablosuz network ve Bluetooth aynı kartta destekleniyor. Ayrıca anakart testlerde Nvidia'nın referans kartından daha iyi sonuç vermesi ile çok başarılı. Tüm bu ankartların çekiciliğine rağmen bir kaç ay daha bekleyip Soket-939 tabanlı anakartlara kadar dişinizi sıkabilirsiniz zira o platformdan Dual DDR özelliği eklenecek ve işlemci hızları Soket-754'den daha yukarlara çıkarılacak.

http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=2036