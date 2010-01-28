MSI, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını ikinci yarıda pazara sunacak

Tam Boyutta Gör

iPad isimli tablet bilgisayarını dün gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle tanıtan Apple'a güçlü rakipler geliyor. Daha önceki haberlermizde Asus'un yeni tablet bilgisayarı Eee Pad'i Mart ayında satışa sunmayı planladığından bahsetmiştik. Asus gibi MSI da tablet bilgisayar pazarına girmenin planlarını yapıyor zira firmanın satıştan sorumlu yöneticisi Sambora Chen, projenin detaylarına açıklık getirdi.

İsmi açıklanmayan tablet bilgisayarı yılın ikinci yarısında pazara sunmayı hedefleyen MSI, donanım tercihini ise Nvidia'nın Tegra 2 platformundan yana kullanıyor. Tegra 2 sayesinde gelişmiş 3D grafikler, yüksek işlem gücü ve uzun pil ömrü sunacağı iddia edilen tablet bilgisayarın 10-inç boyutunda dokunmatik ekran kullanması beklenirken, ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağı bildiriliyor.

Farklı model varyasyonları olması ve modeline göre WiFi ve/veya 3G gibi bağlantı özelliklerini destekleyeceği konuşulan tablet bilgisayarın üretime hazır versiyonu ise muhtemelen Haziran ayında Tayvan'da düzenlenecek Computex 2010 fuarında tanıtılacak.