Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını ikinci yarıda pazara sunacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,2b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını ikinci yarıda pazara sunacak
Tam Boyutta Gör

iPad isimli tablet bilgisayarını dün gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle tanıtan Apple'a güçlü rakipler geliyor. Daha önceki haberlermizde Asus'un yeni tablet bilgisayarı Eee Pad'i Mart ayında satışa sunmayı planladığından bahsetmiştik. Asus gibi MSI da tablet bilgisayar pazarına girmenin planlarını yapıyor zira firmanın satıştan sorumlu yöneticisi Sambora Chen, projenin detaylarına açıklık getirdi.

İsmi açıklanmayan tablet bilgisayarı yılın ikinci yarısında pazara sunmayı hedefleyen MSI, donanım tercihini ise Nvidia'nın Tegra 2 platformundan yana kullanıyor. Tegra 2 sayesinde gelişmiş 3D grafikler, yüksek işlem gücü ve uzun pil ömrü sunacağı iddia edilen tablet bilgisayarın 10-inç boyutunda dokunmatik ekran kullanması beklenirken, ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağı bildiriliyor.

Farklı model varyasyonları olması ve modeline göre WiFi ve/veya 3G gibi bağlantı özelliklerini destekleyeceği konuşulan tablet bilgisayarın üretime hazır versiyonu ise muhtemelen Haziran ayında Tayvan'da düzenlenecek Computex 2010 fuarında tanıtılacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
@nano@ 9 yıl
bu varya ipadi patlatır her alanda sadece işlem gücü yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nm1 9 yıl
msi ın bir sürü oyun modeli laptop u geçen sene Türkiyeye gelmedi, bunu da getirmemezlik yapmazlar inşallah distribütörlerini kınıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
bütün saçmalığına rağmen millet gidip ipad alacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
çok güzel görünüyor haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
Kullanılan OS Nedir dos deil sanırım.
Android mi kullanıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1mpossible 9 yıl
zannedersem ipad e rakip gelicek ama bana göre bu daha üstün bi ürün gibime geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Vodafone Spiga Test Masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim