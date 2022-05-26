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    MSI anakarttaki tüm girişleri saklıyor

    MSI Project Zero konsepti görünüme önem verenler için anakarttaki bütün girişleri saklıyor ve arka tarafa taşıyor. Böylece tamamen temiz bir ön plaka elde ediliyor. 
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    MSI Project Zero
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    Bir dönem akıllı telefon pazarında gördüğümüz ancak pek tutmayan çıkışsız telefon konsepti bilgisayar bileşenleri sektörüne sıçradı. MSI Project Zero anakartın görünümünü girişlerden tamamen arındırıyor.

    MSI Project Zero nedir?

    Son dönemde görünüme önem veren sistem toplayıcılar anakartın güç bağlantılarının veya kablolarının göz önünde olmasını istemiyor. MSI da bunu dikkate alarak Project Zero adında yeni bir konsept geliştirdi.

    MSI Project Zero firmanın MEG Unify anakart platformunu temel alıyor ve 4 kanal DDR5 DIMM modüllü Z690 versiyonu olduğu tahmin ediliyor. Anakarttaki tüm girişler, SATA ve güç bağlantıları arka kısma alınmış. Böylece ön kısımda temiz bir görüntü oluşturulmuş.

    Kablodan arınmış anakart görünümü elbette pek çok tüketiciyi cezbedecektir ancak arka kısımdaki dar alanda kabloların nasıl yerleştirileceği sorun olabilir. Ayrıca Gigabyte Stealth gibi tam ters yönlere bakan bağlantılar için özel geliştirilmiş anakartlar bunu sağlamakta zorlanabilir. Henüz MSI Project Zero hayata geçecek mi bilinmiyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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