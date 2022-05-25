HP Pavilion x360 14 en ucuz 5G dizüstüsü olabilir

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HP’nin Computex 2022 fuarına getirdiği dizüstü modelleri arasında yer alan HP Pavilion x360 14 en uygun fiyatlı 5G dizüstü olma iddiasında. Rakiplerin aksine bağlantı tarafında Intel yongaları tercih edilmiş.

HP Pavilion x360 14 5G özellikleri ve fiyatı

HP Pavilion x360 14 5G dizüstü modeli on ikinci nesil Intel Core U işlemciler ile geliyor. Opsiyonel Intel 5G Solution 5000 modem ise hücresel bağlantıyı sağlıyor. Piyasada ağırlıklı olarak Qualcomm tabanlı 5G dizüstüler görüyoruz. Intel de yavaş yavaş payını arttırmaya çalışıyor.

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5MP çözünürlüğünde web kamerası ise yapay zekâ odaklı kumlanma önleyebiliyor. Ayrıca kullanıcı ekran karşısından kalktığında otomatik olarak uyku moduna alıyor. Üst çerçevede yer alan çok ince kızak ile web kamerasının kapağı kontrol ediliyor.

HP Pavilion x360 14 5G dizüstü modeli 599$ başlangıç fiyatına sahip. 5G opsiyonu ise bir miktar daha yüksek olacak ancak piyasada rakipleri 1000$ civarında fiyat etiketine sahip. Cihaz yaz aylarında piyasada olacak.

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HP Pavilion x360 14 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı