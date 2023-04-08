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    Anlık Bildirim

    MSI siber saldırıya uğradı: 4 milyon dolar fidye isteniyor

    Teknoloji üreticilerinden MSI, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte şirketin siber saldırıya uğradığını duyurdu.                              
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    MSI siber saldırıya uğradı: 4 milyon dolar fidye isteniyor Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar donanımı üreticisi MSI, bir siber saldırının kurbanı olduğunu bildirdi. Şirketin web sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

    "MSI kısa süre önce sistemlerinin bir kısmına yönelik bir siber saldırıya maruz kaldı. BT departmanı derhal uygun koruma mekanizmalarını devreye sokmuş, kurtarma faaliyetlerini yürütmüş ve olayı devletin kolluk kuvvetlerine ve siber güvenlik birimlerine bildirmiştir. Etkilenen sistemler şu anda normal çalışmaya devam etmektedir."

    MSI siber saldırıya uğradı: 4 milyon dolar fidye isteniyor Tam Boyutta Gör

    Hackerlar 4 milyon dolar fidye talep ediyor

    MSI, kullanıcıları firmware ve BIOS güncellemelerini yalnızca şirketin resmi web sitesinden indirmeye ve üçüncü taraf kaynaklardan gelen dosyaları kullanmamaya çağırdı. Saldırıda kullanıcı verilerinin çalınıp çalınmadığı ise bildirilmedi. Şirket, gelecekte benzer olayların yaşanma riskini azaltmak için siber güvenlik mimarisini daha da güçlendireceğine söz verdi.

    MSI siber saldırıya uğradı: 4 milyon dolar fidye isteniyor Tam Boyutta Gör
    MSI'a yönelik bir siber saldırı hakkında ilk bilgi 6 Nisan'da ortaya çıktı. Money Message adlı bir fidye yazılımı çetesinin 1,5 TB veri çaldığını iddia ederek 4 milyon dolar fidye talep ettiği bildirildi.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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