MSI siber saldırıya uğradı: 4 milyon dolar fidye isteniyor

"MSI kısa süre önce sistemlerinin bir kısmına yönelik bir siber saldırıya maruz kaldı. BT departmanı derhal uygun koruma mekanizmalarını devreye sokmuş, kurtarma faaliyetlerini yürütmüş ve olayı devletin kolluk kuvvetlerine ve siber güvenlik birimlerine bildirmiştir. Etkilenen sistemler şu anda normal çalışmaya devam etmektedir."
Hackerlar 4 milyon dolar fidye talep ediyor
MSI, kullanıcıları firmware ve BIOS güncellemelerini yalnızca şirketin resmi web sitesinden indirmeye ve üçüncü taraf kaynaklardan gelen dosyaları kullanmamaya çağırdı. Saldırıda kullanıcı verilerinin çalınıp çalınmadığı ise bildirilmedi. Şirket, gelecekte benzer olayların yaşanma riskini azaltmak için siber güvenlik mimarisini daha da güçlendireceğine söz verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı