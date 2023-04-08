Tam Boyutta Gör Bilgisayar donanımı üreticisi MSI, bir siber saldırının kurbanı olduğunu bildirdi. Şirketin web sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

"MSI kısa süre önce sistemlerinin bir kısmına yönelik bir siber saldırıya maruz kaldı. BT departmanı derhal uygun koruma mekanizmalarını devreye sokmuş, kurtarma faaliyetlerini yürütmüş ve olayı devletin kolluk kuvvetlerine ve siber güvenlik birimlerine bildirmiştir. Etkilenen sistemler şu anda normal çalışmaya devam etmektedir."

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Hackerlar 4 milyon dolar fidye talep ediyor

MSI, kullanıcıları firmware ve BIOS güncellemelerini yalnızca şirketin resmi web sitesinden indirmeye ve üçüncü taraf kaynaklardan gelen dosyaları kullanmamaya çağırdı. Saldırıda kullanıcı verilerinin çalınıp çalınmadığı ise bildirilmedi. Şirket, gelecekte benzer olayların yaşanma riskini azaltmak için siber güvenlik mimarisini daha da güçlendireceğine söz verdi.

Tam Boyutta Gör MSI'a yönelik bir siber saldırı hakkında ilk bilgi 6 Nisan'da ortaya çıktı. Money Message adlı bir fidye yazılımı çetesinin 1,5 TB veri çaldığını iddia ederek 4 milyon dolar fidye talep ettiği bildirildi.

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MSI siber saldırıya uğradı: 4 milyon dolar fidye isteniyor