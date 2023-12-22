MSI, dünyanın ilk 18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekranlı dizüstünü duyurdu

Tam Boyutta Gör CES 2024 yaklaşırken teknoloji devleri de yeni yıl ve yeni fuar için ürün gamını yeniliyor. Bu bağlamda MSI, dünyanın ilk 18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekrana sahip dizüstü oyuncu bilgisayarı TITAN 18 HX'i tanıttı. MSI TITAN 18 HX için bir fiyat bilgisi ve çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da tüm detayların CES 2024 kapsamında açıklanması bekleniyor.

18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekran: MSI TITAN 18 HX

Tam Boyutta Gör MSI TITAN 18 HX oyun dizüstü bilgisayarının içinde Intel'in yeni Core i9-14900HX işlemcisi, 192GB DDR5-5600 belleğe yükseltilebilen 128GB DDR5-5600 bellek ve iki adet 2TB M.2 NVMe Gen4 PCIe SSD bulunuyor. İşin GPU tarafında MSI, yeni canavar oyun dizüstü bilgisayarını Nvidia’nın amiral gemisi GeForce RTX 4090 16GB laptop GPU’su ile donatıyor.

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MSI, 1000 nit'e kadar parlaklık ve VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip AmLED teknolojisi ile güçlendirilmiş 18 inç Mini-LED panel kullanıyor. 18 inçlik panel, 120Hz yenileme hızıyla 3840 x 2400 çözünürlüğe sahip. MSI, 4K 120Hz Mini-LED ekranın daha iyi görünmesi için True Color ile renk kalibrasyonu sağlıyor. Bu devasa boyuta sahip dizüstüne dair tüm ayrıntılar CES 2024’te açıklanacak.

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Dünyanın ilk 18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekranlı dizüstü tanıtıldı