MSI, dünyanın ilk 18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekranlı dizüstünü duyurdu

18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekran: MSI TITAN 18 HX
MSI, 1000 nit'e kadar parlaklık ve VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip AmLED teknolojisi ile güçlendirilmiş 18 inç Mini-LED panel kullanıyor. 18 inçlik panel, 120Hz yenileme hızıyla 3840 x 2400 çözünürlüğe sahip. MSI, 4K 120Hz Mini-LED ekranın daha iyi görünmesi için True Color ile renk kalibrasyonu sağlıyor. Bu devasa boyuta sahip dizüstüne dair tüm ayrıntılar CES 2024’te açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.