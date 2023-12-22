Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI, dünyanın ilk 18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekranlı dizüstünü duyurdu

    MSI'ın yakında çıkacak olan TITAN 18 HX oyuncu dizüstü bilgisayarı Core i9-14900HX işlemci, GeForce RTX 4090 grafik ve 18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekrana sahip olacak.
    Dünyanın ilk 18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekranlı dizüstü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    CES 2024 yaklaşırken teknoloji devleri de yeni yıl ve yeni fuar için ürün gamını yeniliyor. Bu bağlamda MSI, dünyanın ilk 18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekrana sahip dizüstü oyuncu bilgisayarı TITAN 18 HX'i tanıttı. MSI TITAN 18 HX için bir fiyat bilgisi ve çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da tüm detayların CES 2024 kapsamında açıklanması bekleniyor.

    18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekran: MSI TITAN 18 HX

    Dünyanın ilk 18 inç 4K 120Hz Mini-LED ekranlı dizüstü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    MSI TITAN 18 HX oyun dizüstü bilgisayarının içinde Intel'in yeni Core i9-14900HX işlemcisi, 192GB DDR5-5600 belleğe yükseltilebilen 128GB DDR5-5600 bellek ve iki adet 2TB M.2 NVMe Gen4 PCIe SSD bulunuyor. İşin GPU tarafında MSI, yeni canavar oyun dizüstü bilgisayarını Nvidia’nın amiral gemisi GeForce RTX 4090 16GB laptop GPU’su ile donatıyor.

    MSI, 1000 nit'e kadar parlaklık ve VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip AmLED teknolojisi ile güçlendirilmiş 18 inç Mini-LED panel kullanıyor. 18 inçlik panel, 120Hz yenileme hızıyla 3840 x 2400 çözünürlüğe sahip. MSI, 4K 120Hz Mini-LED ekranın daha iyi görünmesi için True Color ile renk kalibrasyonu sağlıyor. Bu devasa boyuta sahip dizüstüne dair tüm ayrıntılar CES 2024’te açıklanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yüzde 70 devam zorunluluğu kaç gün amerikan pastası tarzı filmler lg 55uq75006lf yorum gülbostan tuerxun yorumlar galax ekran kartı alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız