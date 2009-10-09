MSI yeni dizüstü bilgisayarını gösterdi: Classic serisi CR500

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden MSI, dizüstü bilgisayar gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Classic serisi altında hazırladığı 15.6-inç boyutundaki CR500 modelini duyurdu. 374 x 247 x 30 mm boyutlarında ve 2.48 Kg ağırlığında olan yeni dizüstü bilgisayar tercihe bağlı olarak Core 2 Duo T3000 veya T4200 modelleriyle konfigüre edilebiliyor.

Grafik operasyonları için Nvidia GeForce 8200M çözümünün kullanıldığı CR500'de doğal ekran çözünürlüğü ise 1366 x 768 piksel olarak belirlenmiş. 4GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk desteği sunan dizüstü bilgisayarda ayrıca çok formatlı kart okuyucusu, DVD yazıcı, WiFi ve Gigabit Ethernet ile birlikte 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası ile HDMI çıkışına da yer veriliyor.

Etkin güç yönetimi ve enerji verimliliği için ECO motoru ile donatılan ve Alüminyum touchpad ile gelen MSI CR500, 6 veya 9 hücreli piller ile satın alınabiliyor. İşletim Sistemi olarak Windows Vista'nın eşlik edeceği CR500'ün önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında şu an için herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını da belirtelim.

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