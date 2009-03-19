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MSI'dan AMD 770 yonga setli yeni anakart; 770-C35

10 yıl
13,7b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD 770 yonga setli yeni anakart; 770-C35
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Donanım dünyaısnın önde gelen oyuncularından MSI, ürün gamına yeni bir anakart eklemeye hazırlanıyor. Firmanın AMD platformu için hazırladığı, 770-C35 kod adını taşıyan maliyet odaklı anakart, 770 yonga setin taşıyor ve DDR3 bellek desteği ile dikkat çekiyor. Güney köprüsü olarak SB750 yongasının kırpılmış bir versiyonu olarak ta değerlendirilen SB710 yongasını kullanan anakart ile MSI, giriş seviyesi anakart pazarında iddialı olmayı hedefliyor.

MSI'ın yeni anakartı ilk etapta renkli tasarımı ile dikkat çekiyor. Kırmızı renkli baskılı devre ve yine aynı renkle soğutuculara sahip olan anakart Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerinin tamamını destekliyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 16GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunan 770-C35 üzerinde ekran kartı kullanımına yönelik olarak bir adet PCIe 2.0 x16 ayrıca üç PCI ve iki adet te PCIe x1 slotları yer alıyor.

Giriş seviyesinde olmasına rağmen hız aşırtma için donanımsal fsb anahtarına sahip olduğu da belirtilen 770 yonga setli anakartın diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II ve bir adet IDE portu gibi detaylar da yer alıyor. MSI'ın maliyet gözeterek hazırladığı Soket AM3 ve DDR3 destekli yeni anakartın yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MSI'dan AMD 770 yonga setli yeni anakart; 770-C35
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575m 9 yıl
C45 var zaten 150 tl civarı kdv dahil. Acaba C35in farkı ne olacak? maliyet odaklı olacağı kesin.
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Chris Brown 9 yıl
100 liraya am3, ddr3 verirlermiş , amd patlamalarda yine
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Sadece Sürücü 9 yıl
Güzel kart. Fiyatı da iyi olur. Zaten belli iyi olacağı. Üstünde sadece bir fan çıkışı ve işlemci fanı soketi var. Ram yuvaları çirkin pembe yuva mı olur :)
Çİpset soğutucusu da basit. Fiyat gayet ucuz olacak. çipset çok fazla ısınır bana kalırsa
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ser_ka_n 9 yıl
şurada da MSI 770 C45 in incelemesi var

xsreviews.co.uk/...
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Vuze 10 yıl
ekonomik olması muhtemel bence sade düzgün görünüyor
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Cold1 10 yıl

güzel anakart k9agm3-fıh a benziyo..sadece atx versiyonu .yalnız msi biraz geç kaldı bana göre asus,gigabyte,foxconn gibi firmalar bu modellerini 790 fx serilerinden sonra tanıtmışlardı sanırım msı politikası ucuz fiyat iyi performans sevinen çoook insan aynı k9a da olduğu gibi



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a1a1a1fs 10 yıl
sb 710 bak bu anakart güzel, fiyatıda giga lardan ucuz olr gibime geliyo, çok iyi oldu bu
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toz-koparan 10 yıl
kırmızı PCB çok basit görünüyor...
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla iyi olmuş. Özellikle SB710 olması iyi. ACC yi destekliyor. Overclock la alakalı kapasitörler katı gayet hoş.
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melyyh 10 yıl
bence çok yararlı bi kart olacak. giriş seviyesi deniliyo ama 690G de giriş seviyesiydi , ama gayet yeterli oc yetenekleri var. 770 serisinde bu oc özellikleri dahada geniş bir şekilde vardır sanıyorum. ve dikkat ederseniz msi bu modelde full katı kondansatör kullanmış...
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smacuncu 10 yıl
walla msi geckaldı, gıgabyte ma770-ds3 rev 2 mızı gecen ay aldık
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max975 10 yıl
fiyat iyi olusa iyi satar.
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bodyman700 10 yıl
ekonomik derken fiyatı ben göremedim ??? inşallah ekonomik olurda bizde am3 e geçeriz artık.
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Confusion 10 yıl
MSI'ın maliyet gözeterek hazırladığı Soket AM3 ve DDR3 destekli yeni anakartın yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


bence maliyet baya uygun olacaktır çünkü 770 çipset zaten varolan ve diğer çipsetlere göre üretim maliyeti düşük bir model(o/b grafik yok)

ayrıca kullandığım için biliyorum sb600 üzerinde bile son derece başarılı sb710 son derece tatmin edici olacaktır
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Towarscke 10 yıl
Duzgun, Sade, Ekonumik.... Nihayet yahu...
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