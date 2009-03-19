MSI'dan AMD 770 yonga setli yeni anakart; 770-C35

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Donanım dünyaısnın önde gelen oyuncularından MSI, ürün gamına yeni bir anakart eklemeye hazırlanıyor. Firmanın AMD platformu için hazırladığı, 770-C35 kod adını taşıyan maliyet odaklı anakart, 770 yonga setin taşıyor ve DDR3 bellek desteği ile dikkat çekiyor. Güney köprüsü olarak SB750 yongasının kırpılmış bir versiyonu olarak ta değerlendirilen SB710 yongasını kullanan anakart ile MSI, giriş seviyesi anakart pazarında iddialı olmayı hedefliyor.

MSI'ın yeni anakartı ilk etapta renkli tasarımı ile dikkat çekiyor. Kırmızı renkli baskılı devre ve yine aynı renkle soğutuculara sahip olan anakart Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerinin tamamını destekliyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve 16GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunan 770-C35 üzerinde ekran kartı kullanımına yönelik olarak bir adet PCIe 2.0 x16 ayrıca üç PCI ve iki adet te PCIe x1 slotları yer alıyor.

Giriş seviyesinde olmasına rağmen hız aşırtma için donanımsal fsb anahtarına sahip olduğu da belirtilen 770 yonga setli anakartın diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II ve bir adet IDE portu gibi detaylar da yer alıyor. MSI'ın maliyet gözeterek hazırladığı Soket AM3 ve DDR3 destekli yeni anakartın yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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