MSI'dan oyunculara özel dizüstü bilgisayar; GT627

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Dizüstü bilgisayarlarıyla sık sık gündeme gelen MSI, yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın oyunculara yönelik modellerini konumlandırdığı G serisi dahilinde hazırlanan GT627 kod adlı yeni mobil bilgisayar, Intel platformunu kullanıyor ve Core 2 Duo serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Sahip olduğu grafik işlemcisiyle ön plana çıkan GT627'in diğer özellikleriyle de dikkat çekmeyi hedefliyor.

Kullanıcıların 4GB'a kadar DDR2 bellek ile konfigüre edebileceği sistem dahilinde depolama birimi olarak 320GB'lık kapasite sunan ve 7200 devir/dakika hızlarında çalışan SATA disk kullanılıyor. Standart olarak DVD sürücüyle gelen opsiyonel olaraksa Blu-ray alternatifine sahip olan GT627'nin grafik alt yapısınıysa Nvidia'nın en güncel mobil çözümlerinden birisi olan 1GB GDDR3 bellekli GeForce 9800M GS üstleniyor.

EcoPower teknolojisine sahip olan dizüstü bilgisayar, kullanıcılarına aralarında film ve sunum da olmak üzere 5 farklı kullanım modu sunuyor ve bu sayede güç tüketimi sağlayarak daha uzun kullanım süresi sağlayabildiği belirtiliyor. Ayrıca AC modunda tek tuşla hız aşırtma özelliğine de sahip olan GT627'nin bu sayede aynı işlemciye sahip rakip modellere göre daha yüksek işlemci performansı sunabileceği de belirtiliyor.

15.4" WSXGA (1680x1050) LCD ekrana sahip olan MSI GT627, 802.11a/g/n WiFi ve Bluetooth 2.0+EDR gibi kablosuz iletişim teknolojilerini de destekliyor. Çoklu kart okuyucu, e-SATA (USB kombo) ve HDMI portlarına sahip olan dizüstü bilgisayar ek olarak 2MP çözünürlüğünde dahili internet kamerası ve ExpressCard x1 genişleme slotu gibi detayları da üzerinde barındıyor ve 6 - 9 hücreli piller ile satın alınabiliyor.

MSI GT627'nin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.