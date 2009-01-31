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MSI'dan oyunculara özel dizüstü bilgisayar; GT627

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan oyunculara özel dizüstü bilgisayar; GT627
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Dizüstü bilgisayarlarıyla sık sık gündeme gelen MSI, yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın oyunculara yönelik modellerini konumlandırdığı G serisi dahilinde hazırlanan GT627 kod adlı yeni mobil bilgisayar, Intel platformunu kullanıyor ve Core 2 Duo serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Sahip olduğu grafik işlemcisiyle ön plana çıkan GT627'in diğer özellikleriyle de dikkat çekmeyi hedefliyor.

Kullanıcıların 4GB'a kadar DDR2 bellek ile konfigüre edebileceği sistem dahilinde depolama birimi olarak 320GB'lık kapasite sunan ve 7200 devir/dakika hızlarında çalışan SATA disk kullanılıyor. Standart olarak DVD sürücüyle gelen opsiyonel olaraksa Blu-ray alternatifine sahip olan GT627'nin grafik alt yapısınıysa Nvidia'nın en güncel mobil çözümlerinden birisi olan 1GB GDDR3 bellekli GeForce 9800M GS üstleniyor.

EcoPower teknolojisine sahip olan dizüstü bilgisayar, kullanıcılarına aralarında film ve sunum da olmak üzere 5 farklı kullanım modu sunuyor ve bu sayede güç tüketimi sağlayarak daha uzun kullanım süresi sağlayabildiği belirtiliyor. Ayrıca AC modunda tek tuşla hız aşırtma özelliğine de sahip olan GT627'nin bu sayede aynı işlemciye sahip rakip modellere göre daha yüksek işlemci performansı sunabileceği de belirtiliyor.

15.4" WSXGA (1680x1050) LCD ekrana sahip olan MSI GT627, 802.11a/g/n WiFi ve Bluetooth 2.0+EDR gibi kablosuz iletişim teknolojilerini de destekliyor. Çoklu kart okuyucu, e-SATA (USB kombo) ve HDMI portlarına sahip olan dizüstü bilgisayar ek olarak 2MP çözünürlüğünde dahili internet kamerası ve ExpressCard x1 genişleme slotu gibi detayları da üzerinde barındıyor ve 6 - 9 hücreli piller ile satın alınabiliyor.

MSI GT627'nin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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kontendoo 10 yıl
2000 ytl'ye mediamarkt'ta satılıyor.
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Anvial 10 yıl
Özellikleri nedir peki?

kontendoo

2000 ytl'ye mediamarkt'ta satılıyor.
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Nm1 10 yıl
1gb ddr3 gt lerde yok.
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drkayzer 10 yıl
çok pahalı olur bu
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Schwert3434 10 yıl
Evet ekran kartı gs yerine gt olsa daha iyi olurmuş ;)
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StreamRolleR 10 yıl
özllkler güzlde keşke gs gtolsaymış 9800 de
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GöKHaN 35 10 yıl
Birde fiyatı güzel olsa..
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