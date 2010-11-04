MSI'ın Radeon HD 6850 Cyclone OC Power Edition modeli detaylandı

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, özel tasarımlı Radeon HD 6850 Cyclone OC Power Edition modeline ilişkin ilk detayları açıkladı. AMD'nin Barts Pro GPU'sunu esas alan ekran kartı, aynı grafik yongasını kullanan modeller arasında detayları açıklanan en güçlü kart olma unvanını taşıyor. MSI'ın başta güç tasarımı olmak üzere pek çok noktada değişikliğe gittiği ekran kartının standart özellikleri arasında 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 960x paralel işlem birimi gibi detaylara yer veriliyor.

Cyclone serisi altında daha önce pazara sunulan modellerden aşina olduğumuz özel soğutucu tasarımıyla gelen kart, referans tasarımlı modellere göre daha serin ve daha sessiz bir çalışma deneyimi vaad ediyor. 6+1+1 fazlı güç tasarımıyla donatılan ve yüksek kaliteli komponentlere yer verilen model, ihtiyaç duyduğu gücü bir adet 6pin güç konnektöründen alıyor. Yazılım tabanlı voltaj kontrolüne olanak tanıyacak olan yeni modelin saat hızları henüz açıklanmasa da 1.2v seviyesinde 1000MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarına ulaşmayı başardığı belirtiliyor. 8mm kalınlığında Bakır ısı borularına ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip özel soğutucusu sayesinde 1000MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında GPU sıcaklığı 65 derece civarında tutulabilen ekran kartı, Eyefinity ve Crossfire X gibi teknolojileri derken, bağlantı portları açısından referans tasarımla aynı çizgide yer alıyor ve çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor.

MSI tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 6850 Cyclone OC Power Edition'ın fiyatı ise henüz bilinmiyor.