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MSI'ın Radeon HD 6850 Cyclone OC Power Edition modeli detaylandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, özel tasarımlı Radeon HD 6850 Cyclone OC Power Edition modeline ilişkin ilk detayları açıkladı. AMD'nin Barts Pro GPU'sunu esas alan ekran kartı, aynı grafik yongasını kullanan modeller arasında detayları açıklanan en güçlü kart olma unvanını taşıyor. MSI'ın başta güç tasarımı olmak üzere pek çok noktada değişikliğe gittiği ekran kartının standart özellikleri arasında 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ve 960x paralel işlem birimi gibi detaylara yer veriliyor.

Cyclone serisi altında daha önce pazara sunulan modellerden aşina olduğumuz özel soğutucu tasarımıyla gelen kart, referans tasarımlı modellere göre daha serin ve daha sessiz bir çalışma deneyimi vaad ediyor. 6+1+1 fazlı güç tasarımıyla donatılan ve yüksek kaliteli komponentlere yer verilen model, ihtiyaç duyduğu gücü bir adet 6pin güç konnektöründen alıyor. Yazılım tabanlı voltaj kontrolüne olanak tanıyacak olan yeni modelin saat hızları henüz açıklanmasa da 1.2v seviyesinde 1000MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarına ulaşmayı başardığı belirtiliyor. 8mm kalınlığında Bakır ısı borularına ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip özel soğutucusu sayesinde 1000MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında GPU sıcaklığı 65 derece civarında tutulabilen ekran kartı, Eyefinity ve Crossfire X gibi teknolojileri derken, bağlantı portları açısından referans tasarımla aynı çizgide yer alıyor ve çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor.

MSI tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 6850 Cyclone OC Power Edition'ın fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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MxFxOx 9 yıl
6870 için özel soğutmalı model üretmeyi düşünmuyorlar mı?
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SpawnOnur 9 yıl
Aynen katılıyorum.20 30 dolar fark varsa 6870 de alınabilinir.Ama MSI ekran kartlarında gercekten iyi isler cıkartıyor.
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UzmaN345 9 yıl
SpawnOnur

Aynen katılıyorum.20 30 dolar fark varsa 6870 de alınabilinir.Ama MSI ekran kartlarında gercekten iyi isler cıkartıyor.

Dikkat edersen 1000mhz çalışıyor ve 65c de
6870 900mhz çekirdek 78c çalışıyor
tek sorun belleklerde sogutma yok oda olasa MSI tam 10/10 iş yapmış olucaktı
bana sorarsan yinede 6850 almak daha makul gibi
ben olsan 6870 alıcagıma 5850 alırım daha iyi fiyatı 475 tl 6870 ise 460 tl
ve 5850 özel sogutma var kartı ben 850 mhz çalıstırıyorum 70c aşmıyor yani 5870 performansı alıyorum
novabilgisayar.com/...
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vidoko 9 yıl
üstündeki yazı ışıklı olsaymış :DD
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Murjuk 9 yıl
O değerleri HISle ben de yaptım.
Yarın biraz daha voltaj verip sınırı zorlayacağım.
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Mckhan 9 yıl
cyclone muhabbetini iyi oturttu msi tıpkı asus cu gibi
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No Way Out 9 yıl
vrm soğutucusu yok şaka gibi...
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fbsrkc06 9 yıl
geliyor yeniler sıcak sıcak..
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