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MSI'ın süper-ince dizüstü bilgisayarı X320 detaylandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın süper-ince dizüstü bilgisayarı X320 detaylandı
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Geçtiğimizin ayın hemen başında Las Vegas'ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES 2009) öne çıkan isimlerinden biri de MSI olmuş ve firma çok sayıda yeni ürününü ziyaretçilerin beğenisine sunmuştu. Tayvan merkezli firmanın fuar dahilindeki en önemli kozlarından biri de X320 adı verilen ve MacBook Air katili olacağı düşünülen süper-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar olmuştu. İkinci çeyrekte kullanıma sunulması beklenen dizüstü bilgisayarın önümüzdeki ay Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarında da sahneye çıkması beklenirken, merak edilen detayları da netleşmeye başladı.

MSI X320'nin teknik alt yapısını Intel'in Menlow platformu oluşturacak. 13.4" ekrana sahip olan sisteme 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinin ve US15W kod adlı yonga setinin güç vereceği belirtiliyor. Tabii bu noktada akıllara bir başka soru da gelmiyor değil. Zira Intel'in düşük güç tüketimli Atom platformunu ekran boyutu 10.1-inç'e kadar olan netbook bilgisayarlarda kullanılmasını istediği bu sebeple daha büyük ekranlı çözümlerinde VIA'nın Nano platformuyla iddialı olabileceği belirtilmişti. Ancak görünen o ki MSI'ın süper-ince X320 modeli de Atom platformunun avantajlarından faydalanacak gibi görünüyor.

En ince noktasının 6mm, en kalın noktasının ise 19.8mm kalınlığında olduğu belirtilen X320'nin ağırlığı ise standart olarak gelen 4 hücreli pil ile 1.3 Kg. Tabii daha uzun kullanım süresi arzulayanlar için 8 hücreli pilin de opsiyon listesinde yer alacağı bildiriliyor. Kablosuz iletişim için WiFi'a ek olarak opsiyonel olarak 3.5G desteği sunacağı da ifade edilen dizüstü bilgisayarın yeniden tasarlanan ergonomik bir klavye ile geleceği bildiriliyor. Daha uzun pil süresi için MSI'ın yeni nesil bazı dizüstü bilgisayar modellerinde de karşımıza çıkan Eco Engine güç tasarruf teknolojisiyle desteklendiği bildirilen X320'nin ayrıca çift kulaklık çıkışını desteklediği belirtiliyor.

En azından ilk etapta Beyaz ve Siyah olmak üzere çift renk alternatifiyle satışa sunulması beklenen MSI X320'nin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi olmasa da Apple'ın MacBook Air modeline kıyasla çok daha ucuz olması bekleniyor.

MSI'ın süper-ince dizüstü bilgisayarı X320 detaylandı
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MSI'ın süper-ince dizüstü bilgisayarı X320 detaylandı
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virtusft 10 yıl
100 doların altında piyasa yı siler süpürür bu ürürn
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nightsoldier 10 yıl
13'' ekran netbook kavramının dışına çıkıyor.Çünkü her yerde okuduğumuz küçük multimedia bilgisayar tanımına uymuyor en başta.Bence netbookla notebook arasında bir model olmuş.
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Vuze 10 yıl
sırıtan tek şey vga sanırsam

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caution 10 yıl
iyi gozukuyor
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St Batuhan 10 yıl
keske vga koymasaydı gereksiz kalınlık ve kabalık katıyor :(
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e_capkan 10 yıl
hdmi koysalar iyi olurdu değilmi vga mı kaldı artık.
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yonex78 10 yıl
helal be msı döktürmüş yine
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sertacaygun 10 yıl
Hayranı olduğum birkaç markadan birisidir bu MSI. Bu ürünün çok satacağından eminim.
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max975 10 yıl
mac in modeline benzemiş.
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